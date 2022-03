La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, se mostró sorprendida por el anuncio de la reunión entre funcionarios del Gobierno de Joe Biden con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



“Yo no lo conocía, no sé si la conocía el presidente. Lo importante es escuchar a Estados Unidos porque creo que la geopolítica mundial ha cambiado en los últimos 15 días y eso tiene unos contrapesos que hay que sopesar”, dijo la canciller en Blu Radio.



"El propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente energía, seguridad energética", declaró en rueda de prensa la portavoz del gobierno de Joe Biden, Jen Psaki.



Maduro confirmó la noche del lunes la reunión, que calificó de respetuosa, cordial y diplomática sin entrar en detalle de los temas abordados.



"Ahí estaban las dos banderas bonitas, unidas como deben estar las banderas de Estados Unidos y Venezuela, tuvimos casi dos horas conversando -señaló en una alocución por televisión- Me pareció muy importante poder, cara a cara, conversar temas de máximo interés de Venezuela".



