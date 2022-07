A penas restan dos semanas para que el gobierno del presidente Iván Duque entregue el poder al presidente electo Gustavo Petro. En cuatro años, Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta y canciller de la Nación, acompañó la gestión en diferentes ámbitos, entre ellos, diplomáticos y de relaciones exteriores.



Ahora, a pocos días de que finalice su cargo en el alto Gobierno, le hace recomendaciones a la vicepresidenta electa Francia Márquez, quien tendrá la tarea de retomar asuntos que quedan pendientes y también acompañar la jefatura de Petro con nuevas iniciativas por el próximo cuatrienio.



En materia de relaciones internacionales, ¿cómo entrega la Cancillería?

Le dejamos a Colombia la certeza de que hemos fortalecido muchas relaciones estratégicas en temas cruciales para el corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la relación con Estados Unidos tiene un nivel que era impensable hace 10 o 5 años y se logró el estatus de aliado estratégico nacional no miembro de Otán. Igual sucede con la Unión Europea, con quienes firmamos un Memorando de Entendimiento basado en una Agenda de Cooperación y Diálogo Político y Sectorial.

¿Y con la región?

Dejamos consolidada nuestra relación con América Latina, que tiene una proyección muy positiva a nivel bilateral, afianzamos nuestra participación en los mecanismos de integración hemisférica y regional: el liderazgo de Colombia en la Presidencia de la CAN, Prosur y Alianza del Pacífico, con resultados tangibles en beneficio de la integración, pero sobre todo de nuestros ciudadanos. El objetivo ha sido promover un crecimiento económico sin precedentes y convertirnos en despensa para la seguridad alimentaria de buena parte del mercado internacional. La defensa de los valores democráticos y las libertades a nivel regional e internacional fue uno de los sellos de nuestra política exterior.



¿Y con otras zonas del mundo?

Quiero destacar la profundización de lazos con Asia, especialmente el relacionamiento económico y político con India, Corea del Sur, China, Indonesia. Caso especial es también la relación que hemos elevado, a un nivel sin precedentes, con Turquía. Termino enfatizando en la priorización que hicimos, durante el año que estuve al frente de la Cancillería, de una agenda de diplomacia sanitaria, gracias a la cual solicité y obtuvimos la donación de 16 millones de vacunas por parte de Estados Unidos, Alemania y España, que fueron fundamentales para la reactivación económica. Y en materia de transición energética, avanzamos en la transformación de la matriz hacia fuentes de energías renovables no convencionales como la solar, la eólica y el hidrógeno verde.

¿Siente que en lo que tiene que ver con Venezuela, finalmente no se logró nada?

Nuestro gobierno ejerció un liderazgo internacional determinante para visibilizar la dictadura de Venezuela y generar acciones a nivel global para lograr el regreso de la democracia a nuestra hermana nación, lo cual se ha demorado más de lo que cualquiera hubiera esperado. Más de 60 países a nivel mundial son conscientes de la delicada crisis humanitaria que sufre el pueblo venezolano, producto del poder de facto que cercenó todos los derechos democráticos de sus ciudadanos, desencadenando una crisis migratoria sin precedentes en este hemisferio. Buscamos contribuir a una solución pacífica y constitucional que promoviera el retorno a la democracia. Ese liderazgo sirvió para que la Corte Penal Internacional diera inicio formal a una investigación sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela.

¿Qué previsiones cree que se debe tener en la medida en que es un hecho el restablecimiento de relaciones?

Debemos recordar que tanto el gobierno de Chávez como la dictadura de Maduro han tenido relaciones abiertas de apoyo a los grupos terroristas de las Farc y el Eln. Por tanto, las prevenciones frente al restablecimiento de relaciones con una dictadura que vulnera derechos fundamentales y apoya tanto al narcotráfico como al terrorismo, deberían ser todas. Es un craso error de los demócratas subestimar a los autócratas. Me temo que, si no se fija una fecha cierta para una elección presidencial transparente y libre, en la cual la comunidad internacional apoye la reconfiguración del registro electoral de las autoridades electorales, lo que veremos es la consolidación de la dictadura.



¿El nuevo canciller parece más concentrado en los temas de la paz que en los asuntos comerciales, le preocupa eso?

Es apenas natural que cada gobierno priorice temas en la política exterior, conforme a su agenda. Sin embargo, debemos tener claro que la política exterior de Colombia es una política de Estado, enfocada en la promoción de los valores democráticos, el desarrollo económico, la sostenibilidad y la paz. Por ello, la agenda estratégica, múltiple y diversa de las relaciones internacionales de un país como Colombia no se pueda volver monotemática. No podemos limitar el liderazgo que hoy ciertamente tiene nuestro país en varios escenarios internacionales. Colombia debe mantener el protagonismo internacional que merece, y del que goza, hoy más que nunca.

Desde la vicepresidencia usted trabajó mucho en lo que tiene que ver con los avances para la mujer, ¿qué destaca?

Soy una convencida de la causa de la mujer, porque a través de ella asumimos la causa de la familia, de los hijos, la de la comunidad y la de la sociedad entera. Esta es la causa de Colombia. Construimos una verdadera política de Estado para lograr una verdadera equidad de género que prioriza la autonomía económica de las mujeres para aprovechar su capacidad intelectual y laboral, aumentar su autoestima y eliminar la violencia de género. Fueron muchas las semillas que dejamos germinando y otras produciendo frutos, volcándonos a las zonas rurales para derrotar taras sociales y empoderar a las mujeres emocional, económica y políticamente.

La lucha contra la corrupción fue uno de los pilares de su trabajo, pero parece que es una guerra que se está perdiendo en el país...

Lamentablemente, la corrupción ha estado enquistada en nuestra sociedad, en parte por el sistema clientelista de la política, en el cual se desdibuja la ideología de los partidos para privilegiar muchas veces afanes burocráticos, y lo peor, la captura del Estado para contratistas de toda índole, cercanos a los miembros de la clase política en el nivel nacional y territorial. Sé que somos muy pocas las personas que hemos pasado por el Congreso y el Ejecutivo sin estar enviando "recomendados" a distintos ministerios o entidades públicas ni haber ofrecido nada a cambio de un apoyo para un proyecto de ley o un debate.



Aunque la guerra contra la corrupción no se puede ganar de un día para otro, durante los cuatro años de nuestro gobierno, dejamos un andamiaje sólido en materia de transparencia para prevenir la corrupción y cerrar el espacio a los corruptos. Todo ello nos ha permitido afianzar el sistema de denuncias en el sector público e implantar una cultura de la integridad, que esperamos que se consolide en el interior de toda la sociedad.

La plata de la paz y Centros Poblados fueron escándalos en los que parece como si el Gobierno fuera el último en enterarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?

Conjuntamente con la Secretaría de Transparencia pusimos estos casos en conocimiento de los órganos de investigación y control, tan pronto recibimos alertas. Así mismo, se solicitó información a las entidades a cargo y se suscribieron pactos que permitieron mejorar los procesos para mitigar los riesgos de corrupción. Es urgente conocer los resultados de las investigaciones para que los responsables vayan a la cárcel. Estos casos ya están en manos de la justicia.

¿Alguna recomendación para la nueva vicepresidenta?

No dejarse distraer por halagos efímeros, concentrarse en el servicio, lograr que su trabajo tenga impacto tangible en los ciudadanos, nunca quedarse en anuncios ni buenos propósitos, trabajar muchas horas estudiando, escuchando a la gente de todos los sectores y regiones del país y levantarse todos los días renovada de un infinito amor por Colombia para no dejarse cansar ni sacar del ruedo. También le aconsejo construir sobre lo que dejamos construido, mantenerse en la medida de lo posible cercana al presidente Petro y hacer acuerdos claros con él sobre sus roles para potenciar el gran papel de complementariedad. Y no permitir que vanidades, ambiciones o aspiraciones los aíslen. Finalmente, le aconsejo recordar –cada día– que hubo muchos colombianos que votaron por ella, y otros que votaron por la fórmula presidencial gracias a ella. Que en los resultados electorales y en el ejercicio de la responsabilidad para la que los eligieron sus votantes, no cabe el ‘yoísmo’, sino un liderazgo auténtico del ejercicio del gobierno. Rogamos a Dios que le vaya bien, por el bien de Colombia.

Usted tuvo la posibilidad de ser candidata presidencial, pero decidió seguir en el Gobierno y en últimas se podría decir que los sectores de la derecha o centroderecha se quedaron sin un candidato fuerte. ¿Hoy qué piensa de eso?

Servir a Colombia es desprenderse de egos y sobreponer el bien común a los intereses personales. El país estaba afrontando un momento muy difícil en mayo del 2021, cuando yo estaba lista a renunciar para no inhabilitarme y tomar la decisión de una candidatura, así que hice lo que consideré correcto en ese entonces: rodear al presidente Duque y acompañarlo en medio de los desafíos, del temor ciudadano por una pandemia y sus efectos. Yo soy un soldado de Colombia y mi deber era mantenerme firme en la defensa de la institucionalidad, continuando el camino para cerrar las brechas sociales y regionales. Esa es la razón por la cual, a pesar de tener la posibilidad, tomé la decisión de continuar en el gobierno.

De lo que ha visto y de lo que ha escuchado sobre el nuevo gobierno, ¿hay algo que le preocupe?

Para el próximo gobierno, los mejores deseos, esperamos que su trabajo se traduzca en bienestar para todos los colombianos. Nos separan ideologías, visiones del mundo, pero por encima de ello está el amor infinito a Colombia. Todos los colombianos estaremos atentos a apoyar sus aciertos y señalar oportuna, pero constructiva y respetuosamente, cualquier riesgo a la estabilidad económica, democrática o a la institucionalidad colombiana.

¿Qué sigue para Marta Lucía Ramírez? ¿Vuelve a la política?

Como muy pocas veces lo he hecho a lo largo de mi vida, esta vez necesito tomarme un respiro, sin pensar en compromisos ni responsabilidades para el día siguiente. Vengo de cuatro años frenéticos, con agendas día y noche; el último año con dos trabajos y sin escatimar esfuerzos para cumplirle al país. Lo primero ahora será recuperar el tiempo con mi esposo, mi hija, mi nieta, mi familia, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos y mi sobrina-nieta que, pacientemente, me dieron todo el espacio para servir a Colombia. Quiero llenar el espíritu con el amor de mi familia, seguir soñando con nuevos amaneceres en los que no tenga que levantarme en la pesadilla de un sinfín de calumnias y ataques personales a mí y a mi familia, con infamias y mentiras, como creo que no lo ha sufrido ningún otro político en Colombia. En todo caso, desde donde esté, Colombia seguirá siendo mi causa.

¿Cuál es su opinión sobre el desprestigio político?

Infortunadamente, ha hecho carrera la estrategia de desprestigiar y acabar la honra de las personas a través de las redes sociales, y en algunos casos, a pesar de tener carnet de periodista, sin verificación de fuentes, han tenido agendas personales, llenas de amarillismo y calumnia para hacerse célebres y cotizarse. Por fortuna, son pocos, pero, lamentablemente, algunos micrófonos han dado lugar a ese cóctel, que junto con el manejo de las redes sociales, hoy genera mucha preocupación sobre el futuro de la democracia, como dice el filósofo Byung Chul Han.



En todo caso desde donde esté, Colombia seguirá siendo mi causa.

