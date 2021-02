'Hace años Colombia ha debido tener una mujer Presidenta': Ramírez

Sin importar las opiniones a favor o en contra de sus posturas, nadie le puede quitar a Marta Lucía Ramírez que ha ostentado cargos que fueron ocupados por mujeres por primera vez: fue ministra de Defensa y ahora Vicepresidenta. ¿Será la primera Presidenta?



Ella hace parte de las mujeres que ocupan cargos de máximo nivel decisorio en el Estado, que, según el informe titulado 'Mujeres en posiciones de liderazgo en el Estado colombiano', al año pasado aumentaron en su participación en los cargos de liderazgo con los que cuenta el Estado colombiano, siendo el récord desde los últimos cinco años.



EL TIEMPO habló con ella sobre asunto.

¿El Gobierno celebra que haya un 45 por ciento de mujeres en los cargos de liderazgo del Estado colombiano?



Hay que celebrar que Colombia esté avanzando cada día más en reconocer la capacidad intelectual y laboral de todas las mujeres. Cuando miramos en retrospectiva, hace unos 20 años, era una rareza tener a mujeres en cargos altos y de dirección en el sector público. Del 10% de hace 20 años, y el 45% a hoy, celebramos el avance, conscientes que todavía tenemos camino por recorrer.



Para sus críticos, que aseguran que no representa a las mujeres a pesar de ser Vicepresidenta, ¿esto demuestra que sí lleva la bandera de las mujeres en el Gobierno?



Nunca a los hombres los han descalificado por representar o no a todos los hombres. Acá no se trata de manejar el Estado con criterio de machos o con criterios de faldas. Se trata de ejercer una función pública para servirles a cabalidad a todos los colombianos. En mi caso, independientemente de cuántas mujeres se identifiquen o no con mis puntos de vista, trabajo con toda la dedicación, la pasión y el amor, por el cien por ciento de las mujeres y hombres de Colombia.

El año pasado fue el de mayor participación de la mujer en los cargos de liderazgo en el Estado, pero con las recientes salidas de Alicia Arango, Carmen Vásquez y Margarita Cabello se desbarató la paridad de género en el gabinete de Duque y ahora hay apenas un 33 % de mujeres en los ministerios...



Por primera vez en Colombia, tenemos una mujer Procuradora, una mujer presidenta del Consejo de Estado, varias magistradas ternadas por el Presidente de la República. Los cargos de dirección no son solo de ministros. Hoy, en la rama Ejecutiva, un 46 % de las Consejerías Presidenciales son ocupadas por mujeres; un 33 % de los ministerios, y un 35% de los viceministerios. Así mismo, la rama Judicial llegó al 43 % de cargos de dirección ocupados por mujeres; mientras que la rama Legislativa se situó en 33 %. Sin duda, hay margen de mejoramiento y estamos trabajando en eso.



¿Con la Escuela de Participación Política de las Mujeres esperan que haya más mujeres en cargos de elección popular?



Sí. Esa es una iniciativa que he liderado desde que llegué a la Vicepresidencia. En el primer año de gobierno, graduamos a 800 mujeres. Hoy contamos con el acompañamiento de la Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Hanns Seidel, y recientemente certificamos a 1.107 mujeres más. La meta para 2022, es graduar a 10 mil mujeres líderes, competentes para ejercer cargos de elección popular y diseñar políticas públicas en pro del bienestar y el desarrollo de Colombia.



Vamos a replicar este modelo con otras universidades del país, para brindar simultáneamente, en distintos departamentos, formación política a las mujeres, independientemente de su color. Yo no trabajo por las que son de un partido amarillo, verde, rojo o anaranjado. Yo trabajo para que todas las mujeres de Colombia sepan que son capaces y desarrollen su liderazgo.



Hay espacio y compromiso nuestro de acompañar a muchas mujeres para que triunfen electoralmente cuando se presenten a cargos de elección popular. Ahora, estamos enfocadas en las próximas elecciones de Cámara y Senado. Tenemos que formarlas para que sean las mejores en el manejo del Estado, las que más conozcan, con vocación de servicio por la ciudadanía.



¿Es el momento para que una mujer sea Presidente?, ¿usted se lanzará como candidata para que al fin haya una mujer en la Presidencia?



Desde hace años, Colombia ha debido tener una mujer presidenta. En este momento, mi prioridad es hacer bien lo que estoy haciendo y acompañar al Presidente en este desafío enorme de la reactivación económica, generar más empleos, reducir la informalidad y lograr una Colombia en paz, justa, incluyente y emprendedora.



Aumenta la participación de la mujer en los cargos decisorios

El 2020 fue el año de mayor participación de la mujer en los cargos de liderazgo del Estado colombiano, comparado con los cinco años anteriores, según el informe ‘Mujeres en posiciones de liderazgo en el Estado colombiano’, lo que evidencia que poco a poco las mujeres han ido ganando terreno en la esfera política, aunque aún hay rezagos.



El Departamento Administrativo de la Función Pública señala que 9.389 mujeres ocupan cargos de mediano y máximo nivel decisorio de un total de 20.877 cargos provistos, en 2.581 entidades del país, lo que arroja una participación del 45 por ciento de mujeres en posiciones de liderazgo dentro del Estado colombiano.



Estas cifras se ubican por encima de lo señalado en la ley de cuotas (30 por ciento) y se acercan a la meta señalada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 (50 por ciento).



A nivel de la Rama Ejecutiva del orden nacional, la participación de la mujer en cargos de máximo nivel decisorio en el Estado alcanzó el 38 por ciento al cierre de la vigencia 2020 y la participación en otros niveles decisorios fue del 43 por ciento. En esta rama, el 46 por ciento de las consejerías presidenciales son ocupadas por mujeres; en los ministerios, el 33 por ciento; y en los viceministerios la participación es del 35 por ciento.



Asimismo, el informe destaca que un 48 por ciento de los cargos que hacen parte del cuerpo diplomático son ocupados por mujeres, cartera que está a cargo de la canciller Claudia Blum.



En cuanto a la Rama Judicial, la participación de las mujeres en cargos de máximo nivel decisorio en el Estado alcanzó el 43 por ciento, mientras que la participación en otros niveles decisorios fue del 38 por ciento.



Sobre la Rama Legislativa, la participación de la mujer en cargos de máximo nivel decisorio es de 33 por ciento y en los cargos de otros niveles decisorios, la participación de la mujer es del 40 por ciento.



De otro lado, en las entidades territoriales, de 16.101 cargos provistos en el máximo y en los otros niveles decisorios, 7.401 fueron ocupados por mujeres, lo cual representa una participación en el liderazgo estatal territorial del 46 por ciento.



El informe señala que los departamentos con una mayor participación de la mujer en los cargos directivos, a nivel de gobernaciones, son: el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (100 por ciento), Caquetá (68 por ciento) y Putumayo (66 por ciento).



En cuanto a las alcaldías de las ciudades capitales con mayores porcentajes de participación de mujeres en posiciones de liderazgo son Florencia (100 por ciento), Tunja (100 por ciento) y Manizales (75 por ciento).



Adicionalmente, el informe cuenta que en los municipios con Programa de Desarrollo de Enfoque Territorial (Pdet) las mujeres son mayoría al ocupar el 55 por ciento de la fuerza laboral en esos territorios y en el Programa de Inclusión Laboral de Jóvenes representan el 60,3 por ciento de los vinculados.

