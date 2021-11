‘Seguiremos velando por la solidez institucional’: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta y canciller habló con EL TIEMPO sobre su visita a Marruecos y la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar el examen preliminar sobre Colombia. Aseguró que este hecho “marca una nueva era de relacionamiento con la CPI basada en la cooperación”.



¿Cómo se coordinó la visita del fiscal de la CPI a Colombia?

Una vez elegido el fiscal Karim Khan, nuestro embajador ante La Haya, Fernando Grillo, y, por instrucciones del presidente y mías, le trasmitió la invitación a visitar nuestro país. Asimismo, se coordinó un encuentro ocurrido el pasado 29 de septiembre, en el que tuve la oportunidad de entregarle y presentar un reporte actualizado de los avances de nuestra justicia en los asuntos que se encontraban bajo examen preliminar. Le reiteré la invitación a visitar Colombia para corroborar, de primera mano, la información que hemos venido transmitiendo en reportes articulados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El fiscal confirmó su viaje desde el 25 de octubre.

¿Cuál fue el trabajo previo que se hizo con esta instancia y que derivó en la suscripción del acuerdo con la CPI?

A lo largo de los años Colombia suministró información completa y coherente para demostrar una realidad, y es que el país cuenta con instituciones investigativas y judiciales independientes, con capacidad y voluntad de esclarecer crímenes graves, juzgarlos, sancionarlos, y sobretodo reparar a las víctimas; así como generar condiciones de no repetición de hechos atroces, que tanto dolor han causado a nuestro país.



El Acuerdo marca una nueva era de relacionamiento con la CPI basada en la cooperación. Sabemos que aún existen grandes retos, mucho por hacer, no es un camino terminado, pero están las condiciones construidas en estos 17 años.



¿Qué opina de algunos cuestionamientos que ha habido en Colombia a ese acuerdo?

Pienso que es natural que este acuerdo genere, en principio, interpretaciones contrarias. Tenemos una historia compleja de violencia y dolor que hace que nuestras opiniones se construyan, muchas veces desde la desconfianza. Para algunos será la angustia de que sin examen preliminar no habrá garantías para respetar la institucionalidad actual y, para otros, la angustia de que no habrá suficientes exigencias para que la justicia dé resultados y las víctimas sean reparadas integralmente.



Es un reconocimiento al Estado como un todo. Quienes tenemos responsabilidades públicas, sabemos que el cierre de dicho examen preliminar es un reconocimiento a todos, sin excepción, funcionarios y ciudadanos de cómo nuestro país ha logrado avanzar en el marco de un Estado de Derecho. En todo caso, estamos brindando la tranquilidad de que, con el acuerdo de cooperación suscrito nos corresponde seguir velando por nuestra solidez institucional y exigiendo a las jurisdicciones que avancen en los procesos que llevan, para asegurar en nuestro país una justicia pronta y cumplida, que cierre el espacio a cualquier impunidad frente a crímenes.

¡Las mujeres y su empoderamiento deben -sí o sí- ser prioridad! Agradezco a la Ministra de Solidaridad, Integración Social y Familia de Marruecos, Aouatif Hayar, toda su disposición para promover iniciativas que fortalezcan los lazos de cooperación bilateral en #EquidadDeGénero. pic.twitter.com/0TMbrI5sRJ — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) October 29, 2021

¿Qué objeto tiene su visita a Marruecos?

Mi visita a Marruecos es parte de una amplia agenda internacional para fortalecer los lazos económicos, comerciales y políticos con diferentes países y regiones, y responde al excelente estado de las relaciones bilaterales con Marruecos, luego de 42 años de su establecimiento en 1979. Colombia y Marruecos son socios estratégicos, y en ese sentido nos hemos propuesto que Colombia sea una plataforma muy importante de entrada de Marruecos a América Latina, y que Marruecos lo sea para Colombia en el África.



Por eso he invitado al ministro Nasser Bourita a que venga a Colombia, posiblemente en febrero del próximo año, acompañado de una gran delegación empresarial y de inversionistas.

¿Cómo es el acuerdo para el levantamiento de visas y la ampliación consular hasta la región del Sahara?

A partir del 28 de noviembre entrará en vigor el acuerdo entre Colombia y Marruecos de exención mutua de visados para portadores de pasaportes ordinarios en viajes de corta estadía (máximo 90 días). Estamos seguros de que este acuerdo aumentará el flujo de viajeros entre ambos países, incrementando el turismo, la inversión, los empleos y el comercio bilateral.



¿En qué consiste el apoyo del Gobierno colombiano a la designación de un enviado personal del secretario de las de Naciones Unidas para el Sahara?

El Gobierno de Colombia ha dado la bienvenida al nombramiento, el pasado 7 de octubre de 2021, del nuevo Enviado Personal del Secretario General de las Naciones Unidas para el Sahara, el señor Staffan de Mistura. Esto es una muestra clara de nuestra reiterada política de apoyo a las Naciones Unidas y a su Secretario General en la búsqueda de una solución política pragmática, realista, pacífica y duradera, basada en el compromiso de todas las partes para poner fin a esta cuestión.

¿Hay un respaldo de Colombia a alguna de las partes que mantienen diferencias allí?

Colombia mantiene su posición tradicional en cuanto a la cuestión del Sáhara. Hemos venido apoyando la importancia de la Iniciativa Marroquí y todos los esfuerzos del Secretario de la ONU y las Resoluciones del Consejo de Seguridad, reconociendo los serios esfuerzos adelantados por el Reino de Marruecos para lograr una solución que ponga fin a esta cuestión que Marruecos considera vital.

¿Cuáles serán sus siguientes viajes?

Estaré en Alemania, Japón y Corea, atendiendo invitaciones de nuestros pares para fortalecer también relaciones con esos gobiernos.

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

