‘Hay razones para dar por cerrado el examen preliminar’: Vicepresidenta

El Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, inició este martes con un encuentro con el presidente Iván Duque su agenda en Colombia, que se extenderá hasta el viernes.



(Además: Esta es la información que le entregó la Corte Suprema al Fiscal de la CPI)



Khan se reunió con los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Fiscal General de la Nación, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y miembros de la sociedad civil.



Sobre esta visita, la vicepresidente y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, habló con EL TIEMPO.



Le puede interesar: Gobierno establece medidas para la primera jornada del día sin IVA

¿Cuáles son los ejes de la visita del Fiscal de la CPI?

​

El Fiscal Karim Khan inició sus labores en julio pasado, luego le pedí una cita en el mes de septiembre en La Haya para llevarle la versión actualizada del reporte voluntario, cuya primera versión ya había presentado yo, en el mes de mayo, al anterior Fiscal, Fatou Bensouda, y que había sido coordinado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por instrucción del presidente Iván Duque, mostrando la información existente sobre el trámite dado por el Estado colombiano a los diferentes asuntos en estudio de la CPI, en el examen preliminar. En nuestra reunión de septiembre, lo invité a venir a Colombia para cerciorarse por sí mismo de la solidez institucional de nuestro país y la autonomía del poder judicial, y conocer de manera directa el estado de cosas frente a los asuntos objeto de Examen Preliminar iniciado desde el año 2004.



¿Qué sabe de la agenda del Fiscal en Colombia?



El Fiscal viene por primera vez a nuestro país y tendrá importantes reuniones con el presidente Duque, las distintas cabezas del poder judicial y representantes de la sociedad civil, con el fin de conocer de primera mano lo sucedido con la administración de justicia, la rendición de cuentas y la forma como nuestros órganos judiciales -dentro de ellos la justicia transicional- están operando.



(Lea: Así fue la reunión del Fiscal de la CPI con las altas cortes)



Durante su estadía en Colombia, se reunirá también con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y con la Misión de Verificación de la ONU.



¿El Gobierno qué le va a plantear? ¿qué le va a mostrar?

​

Se le va a explicar lo que se ha venido haciendo en términos de fortalecimiento del poder judicial y autonomía de la justicia transicional y la rendición de cuentas por crímenes de competencia de la CPI, que son fundamentalmente delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.



Las entidades del Estado van a explicar las actuaciones, procesamientos y sentencias que se han producido en nuestro país en relación con esas conductas delictivas, tanto aquellos emitidos por la justicia ordinaria, como por mecanismos transicionales como los jueces de Justicia y Paz, o la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, se va a reafirmar y actualizar información detallada que se le ha enviado en forma escrita a la Fiscalía de la CPI.



También se le dará información puntual sobre todo lo que se hace desde la rama ejecutiva para apoyar estas instituciones –cada uno desde sus competencias y autonomía- y seguir luchando para que en Colombia desaparezca la impunidad.



Además puede leer: Condiciones de EE.UU. para ayuda a Colombia ¿Una victoria de la protesta?



¿Se le piensa plantear el cierre de la investigación preliminar contra Colombia?

​

No hay en realidad una investigación abierta y no es “contra Colombia”. Lo que hay es un examen preliminar que la Fiscalía viene adelantando desde 2004, con el fin de determinar si están dadas las condiciones para que la Corte abra una investigación formal por crímenes graves que se han cometido en Colombia.



Hasta ahora, y a lo largo de 17 años, la Fiscalía ha considerado que esas condiciones no existen, puesto que los mecanismos judiciales internos han operado y siguen operando con respecto a esos crímenes, lo cual explica que no se haya abierto una investigación en relación con Colombia.



Cuando se negoció el Acuerdo Final, por ejemplo, hubo temores de que en la CPI se considerara que el sistema de justicia transicional pactado allí, conduciría a impunidad o podría equivaler a una amnistía general para graves crímenes, lo cual está prohibido por el derecho internacional. Pero la CPI declaró que, si el sistema de rendición de cuentas contemplado en su texto se aplica en forma adecuada, sería compatible con el Estatuto de Roma.



Este es el principio de la 'complementariedad', que es la columna vertebral del Estatuto de Roma y que busca asegurar que la CPI complemente y no sustituya a los tribunales internos, cuando estos han comprobado que tienen la voluntad y la capacidad para procesar y juzgar. Hemos transmitido cómo Colombia y su institucionalidad tienen esa voluntad y esa capacidad, y además el ánimo permanente de cooperación con la Fiscalía de la CPI. El Gobierno está convencido de que esa es la situación en Colombia y que por lo tanto hay razones suficientes para dar por cerrado el Examen Preliminar, pero la decisión le corresponde, de forma totalmente autónoma, al Fiscal de la CPI.



¿La idea es evitar que la CPI abra proceso en Colombia?



La idea es que, bajo el Estatuto de Roma, la CPI no entra a actuar en aquellos casos en los que los tribunales de un Estado lo están haciendo. No se trata únicamente del caso colombiano, es una regla general que se aplica a todos los países que han ratificado el tratado. Si en un país ocurren crímenes graves de trascendencia internacional, pero el sistema judicial de ese país funciona y produce una adecuada rendición de cuentas y sanciones frente a los mismos, no hay lugar para que la CPI intervenga. El Gobierno está convencido de que esta es la situación de Colombia en la actualidad.



El mensaje central para esta visita y para nuestra relación con la CPI, es la cooperación, el intercambio de buenas prácticas, la rendición de cuentas y la disposición absoluta de Colombia para consolidar cada vez más una justicia sólida, eficiente, célere y reparadora.



Le puede interesar: Caterine Ibargüen y otros famosos que han entrado a la política