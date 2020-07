Vicepresidenta explica el video del episodio de Aída Avella

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez explicó en la mañana de este martes el caso del vídeo que causó una tempestad política por el calificativo del presidente Iván Duque de “vieja esta” en referencia a la senadora opositora Aída Avella.



(Le puede interesar: El sol se asoma a las espaldas del Presidente)

La Vicepresidenta dijo que en efecto ella es la autora del video y que lo puso en circulación sin haberse percatado de las palabras del Jefe del Estado.



Ramírez negó cualquier mala intención no solo de parte de ella, al hacer la grabación y entregarla a sus asesores para que la subieran a las redes; y tampoco de parte del Presidente Duque cuando habla de la senadora, una de las sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica (UP).



Para Ramírez es evidente que Duque no usa groserías en contra de la parlamentaria.



(Lea también: 'Duque aparece en su programa al estilo de ‘reality show’': oposición)



Dijo la vicepresidenta que ella hizo el video en respuesta a la senadora quien reclamaba que en su derecho a replica, el Jefe del Estado no la estaba viendo.



Para contrarrestar esta apreciación, Ramírez tomó su celular e hizo un corto video en la sala del Consejo de ministros de la Casa de Nariño en donde una veintena de funcionarios, encabezados por el Presidente, seguían el discurso de la parlamentaria designada por la oposición para llevar la voz en las instalaciones del Congreso.



En este espacio se ve al presidente Duque, quien está sentado junto a su esposa María Juliana Ruiz. Ella le comenta algo a lo que el Prime Mandatario responde:



"La vieja esa (haciendo alusión a la senadora de la oposición, Aída Avella) diciendo que dónde estaba yo, que no la estaba escuchando".



(Lea además: ¿Quién es Arturo Char, nuevo presidente del Congreso?)



Esa es la frase que se puede escuchar en el video publicado por la vicepresidenta.



De inmediato, se produjo un movimiento enorme en las redes sociales. La vicepresidenta borró el tuit original, luego de que se desató esta polémica y en la mañana de este martes ante el interrogante de un periodista de Blu Radio, ella explicó lo ocurrido.



POLÍTICA