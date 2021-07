'No son obligatorias': Vicepresidente sobre sugerencias de la CIDH

Este miércoles 7 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe sobre la crítica situación social y de orden público que vivió Colombia entre los meses de mayo y junio, en el marco del paro nacional.



Denunciaron una respuesta "desproporcionada" y "letal" por parte de las autoridades de Colombia en el marco de las protestas, después de la visita extraordinaria que realizaron en el país.



El informe también señaló las supuestas "interrupciones del servicio de internet en el contexto de las protestas", las cuales "habría generado un escenario de obstaculización de las denuncias sobre el actuar de la Fuerza Pública".



La CIDH en su visita a Colombia. Foto: Vicepresidencia

Entre las recomendaciones más polémicas que entregaron en el informe se encuentra la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y que los funcionarios elegidos por voto popular solo puedan ser destituidos o separados de su cargo por orden de un juez penal (en contravía con la recién aprobada ley de la Procuraduría) .



De igual manera, pidieron garantizar el derecho a la protesta pacífica y a restringir al máximo el uso de la fuerza policial y militar en el control de los desórdenes.



En entrevista con 'La FM', la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez, indicó que el Gobierno Nacional no está obligado a cumplir con todas las recomendaciones presentadas en el informe emitido por la CIDH . Según ella, al no hacer parte de una investigación, carecen de carácter vinculante.



"Al final del día no tuvimos una investigación sino una visita de trabajo y hemos tenido unas recomendaciones; algunas de ellas las vemos con buen agrado y otras no y no las cumpliremos. No son obligatorias. No tienen un carácter vinculante porque no hacen parte de una investigación contra el Estado colombiano", indicó, añadiendo que a algunas les hace falta "objetividad".



Entre las recomendaciones que indicó que no se acatarán se encuentran la que señala que la Policía deje de estar bajo el mando del ministerio de Defensa, debido a que, según la canciller, la Policía se complementa con las Fuerza Militares. "Ese tipo de acciones requiere una complementación con el Ejercito", señaló.



A su vez, negó que se tendrá en cuenta la recomendación de la CIDH sobre los bloqueos, la cual indica que el Gobierno debe “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta (bloqueos de vías) como modalidades de protestas”.



De acuerdo con la vicepresidenta, quien destacó que se registraron 150 bloqueos simultáneos en el marco del paro nacional," son actos delictivos y están definidos en el Código Penal Colombiano, el Estado no puede permitir ese tipo de bloqueos".



Eso sí, dijo que "sabíamos que el informe tendría criticas pero también hace reconocimientos importantes" y, por tanto, "también es necesario tener una actitud abierta y receptiva".



A su vez, dijo que "hay muchas cosas que compartimos con la CIDH y las vamos a desarrollar, como es el caso de una ley estatutaria para reglamentar el derecho a la manifestación (...) Hay otras afirmaciones que son valiosas y las tendremos en cuenta, como la protección de libertad de prensa".



