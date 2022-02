La vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, participó en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde socializó el estado actual de la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV) que se adelanta en el país.



(Puede leer: Así está la imagen hoy de los aspirantes a la Presidencia)



Durante su intervención, Ramírez afirmó que en este momento Colombia no está en la capacidad de asumir la llegada de nuevos migrantes venezolanos, y, además, fue enfática al decir que los países vecinos en los que se está asumiendo su éxodo, deben alzar su voz “para denunciar los atropellos que ocurren en ese país”.



(Lea además: Gustavo Petro sube de 34 a 42 puntos en imagen favorable)

“Es algo desproporcionado, son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?, ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela”, señaló Ramírez.



Precisamente, el gobierno nacional ha adoptado un modelo de política migratoria a través del ETPV, que permite que las personas de origen venezolano puedan acogerse al proceso de regulación de permanencia. Con este sistema se espera que alrededor de 1,8 millones de migrantes puedan acceder a la oferta del Estado.

Ante #ConsejoPermanenteOEA, reiteré la invitación a nuestros países hermanos a apoyar y seguir el ejemplo de Colombia en política migratoria de puertas abiertas. Aquí deben primar los principios de humanidad, corresponsabilidad y solidaridad. ¡La migración es un asunto de todos! — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) February 17, 2022

De hecho en la sesión de socialización, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, explicó que con el ETPV, hasta la fecha 611.000 migrantes venezolanos con intención de permanencia han podido acogerse a los permisos por protección temporal.



No obstante, la vicepresidenta expresó la preocupación latente por la gran cantidad de migrantes venezolanos que ingresan diariamente al país de manera irregular, lo que impide formalizar su condición migratoria, por lo que reiteró el llamado para que la comunidad internacional fortalezca el compromiso y garantice recursos necesarios para integrar a esta población.



“Mientras Latinoamérica siga enfrentando la crisis generada por el éxodo de nuestros hermanos venezolanos, tendremos que asumir que el compromiso y la obligación moral de todos es asumir al menos una parte de esta población venezolana”, agregó la alta funcionaria durante la sesión.

POLÍTICA

En otras noticias

- Duque comparece ante el Parlamento Europeo



- Duque y la OTAN hablan de apoyo ruso al 'régimen represivo' de Venezuela