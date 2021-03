'Vice' Ramírez defiende a primera dama tras polémica por libro

Toda una controversia se dio este lunes en el país por la publicación que planea realizar la primera dama, esposa del presidente Iván Duque, María Juliana Ruiz.

La información que dio a conocer Noticias Uno señalaba que Ruiz le pidió al Archivo General de la Nación que le patrocinara su libro sobre su autobiografía y el papel que ha desempeñado sobre la campaña, que sería publicado el próximo año y podría costar más de 50 millones de pesos.



Según ese medio, la petición se dio a comienzos de este mes cuando la primera dama se reunió de forma virtual con Enrique Serrano, director del Archivo General.



Ante ello, la primera dama respondió en un comunicado que nunca ha propuesto "al Archivo General de la Nación hacer una biografía ni publicar una autobiografía".



Agregó que nunca ha "sostenido una conversación que involucre recursos para absolutamente nada de orden particular ni personal".



De este modo señaló dijo que tuvo "una única conversación donde se aportaban ideas por distintos actores para rescatar una memoria histórica de la gestión social, en complemento al trabajo que he realizado desde hace más de dos años, con el fin de visibilizar y reconocer el rol de las primeras damas en Colombia".



Incluso sentenció que quienes la conocen saben que no tiene "interés de protagonismo" y quiere dejar claro que su actuar "jamás lo motiva ni la vanidad ni el egocentrismo".



Tras la controversia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez la respaldó salió en su defensa, siendo una de las únicas funcionarias en pronunciarse sobre el tema.



"Jamás he visto en Ma. Juliana afán de protagonismo ni vanidades", trinó, y agregó que "por tener titulares y afectar una imagen, (la insania mediática) deforma realidades y promueve mentiras deliberadamente".



Que daño hace la insania mediática! Por tener titulares y afectar una imagen, deforma realidades y promueve mentiras deliberadamente. Jamas he visto en Ma Juliana afán de protagonismo ni vanidades

