'Presidente Uribe, la ingratitud es connatural a los humanos': Ramírez

Este jueves, el expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a las declaraciones del exgobernador de Antioquia sobre la conducción del Estado con el fin del ciclo del uribismo.



"Fajardo es el candidato de Santos", reviró el expresidente y exsenador.



(En contexto: Uribe pasa al ataque contra Fajardo)

Tras ello, el exsenador admitió en un nuevo trino el deterioro de su reputación. "El deterioro de mi reputación, que reconozco y me entristece, no me aparta de pensar en el presente y en el futuro de Colombia, en el riesgo de la extrema izquierda o de las mentalidades permisivas".



Asimismo, en entrevista con este diario, Uribe también habló de ese asunto. "Mi gran afán es mi honorabilidad", señaló y agregó: "Me duele mucho la afectación de mi reputación y mi honorabilidad" y que por ello seguirá haciendo todo el esfuerzo por demostrar que es honorable.



(Puede leer: 'El viejo socialismo era más franco, los nuevos son solapados’: Uribe)



Por ello la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, le respondió a Uribe, a quien llama Presidente, y aseveró que "la ingratitud es connatural a los seres humanos" y que el servicio de él "ha sido muy grande".



"Presidente Uribe, la ingratitud es connatural a los seres humanos. Lo hemos visto siempre, y en el caso de Jesucristo vimos que recogió odio, pese a que hizo tanto bien a la humanidad. La gratificación de servir a los demás esta en el servicio mismo y el suyo ha sido muy grande", trinó.



(Además: 'El embajador Santos ha fortalecido la relación bipartidista': canciller Blum)

Presidente Uribe la ingratitud es connatural a los seres humanos. Lo hemos visto siempre y en el caso de Jesucristo vimos que recogió odio, pese a que hizo tanto bien a la humanidad. La gratificación de servir a los demás esta en el servicio mismo y el suyo ha sido muy grande!! https://t.co/zuhFzkWUw3 — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) November 13, 2020

La relación entre la Vicepresidenta y el senador es de vieja data. Ella fue ministra de Defensa de Colombia cuando Uribe fungió como presidente.



Años después, en 2016, en el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de La Habana, acompañó y coincidió con Uribe en la campaña del 'No'.



(No se quede sin leer: Rodrigo Lara anunció que renunciará a Cambio Radical)



Tras ser derrotada en la consulta de la Gran Alianza por Colombia, en la que ganó el actual mandatario, se convirtió en la candidata vicepresidencial por el Centro Democrático a las elecciones presidenciales del 2018.

