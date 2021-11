Canciller anuncia que se reunirá con embajador de Irán

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, anunció en la mañana de este jueves que en los próximos días se reunirá con el embajador de Irán “para aclarar cualquier mal entendido”.



"Nosotros pedimos una reunión con el Embajador de Irán para aclarar cualquier mal entendido", le dijo la alta funcionaria a 'La FM'. Por eso, el encuentro será muy próximo. "Tengo reunión con el embajador de Irán en Colombia la próxima semana", aseguró.



La ministra de Relaciones Exteriores, sin embargo, adelantó el contenido de lo que puede ser la conversación: "Colombia no tiene países enemigos", dijo.



La declaración de la canciller va en sintonía con lo expresado también por el presidente Iván Duque. En efecto, él fue categórico al fijar la posición de Colombia frente a Irán. "Colombia no usa la palabra 'enemigos' para referirse a ningún país", dijo. Eso sí, aclaró que esto no significa que no se tengan "diferencias con algunas naciones".



Duque dijo que Colombia es una "nación respetuosa del derecho Internacional y nuestras posturas siempre han sido en el marco del derecho internacional".



Por eso, aclaró que, aunque "Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán", eso "no quiere decir que no tengamos diferencias en temas puntuales", sobre todo en cuanto al tema de arsenales nucleares en ese país.



Así las cosas, Ramírez entra a solucionar la controversia creada por el ministro de Defensa Diego Molano. Este lunes, él afirmó que Irán era enemigo de Colombia. Fue durante una visita de Estado en Israel, en la que entre otras se abordaron temas relacionados con seguridad.



Molano afirmó: “Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela. Por lo tanto, es un esfuerzo importante intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel”.



La inquietud de Molano se da por la presencia de Hezbolá en Venezuela, un grupo terrorista que se mueve allí como pez en el agua, según varias agencias internacionales, por la protección que les brinda Nicolás Maduro.



“Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán, pero Colombia es muy claro en cuáles son las amenazas terroristas y por eso en el mismo dialogo diplomático tenemos la capacidad de preguntarle a muchos países cuál es el tipo de relacionamiento que puedan tener con esas unidades”, subrayó Duque en las últimas horas.



Ahora, la canciller anuncia la reunión con el embajador de la República Islámica de Irán en Bogotá, Mohammad Ali Ziae.



El diplomático había dicho que Irán y Colombia son dos países amigos y que tienen una histórica relación. "La destrucción de esta relación no beneficia a los pueblos de los dos países", expresó, a través de un comunicado.



Las relaciones de Irán y Venezuela se han formado en el marco del derecho internacional y están creciendo.

Estas relaciones no son una amenaza para ningún país, incluyendo a los países de América Latina. — @IraninColombia (@IraninColombia) November 9, 2021

Ali Ziae aseguró que las relaciones con Colombia son las que se enmarcan en la amistad y que la destrucción de la histórica relación entre ambas naciones no beneficia a la población de los dos países.

