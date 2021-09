Canciller habló con expresidentes sobre demanda de Nicaragua

La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez se refirió a la fallida reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y dijo que “no cambia nada” y que la idea era informarlos, particularmente a los expresidentes de la República, sobre las audiencias de La Haya por la demanda de Nicaragua por el supuesto incumplimiento del fallo de 2012.



“Desafortunadamente algunas personas no tenían facilidad de asistir”, dijo la Canciller, quien anunció que en los próximos días se hará la sesión informativa. Pero también destacó que ha hablado de manera individual con algunos de los exmandatarios.



Dijo que se ha reunido con todos los expresidentes, menos con Juan Manuel Santos.



"Yo visité a todos los que me dieron cita: me dieron cita el expresidente Pastrana, Uribe, Gaviria, Samper, y a todos les llevé su invitación. El único con el que no me pude reunir, que no me pudo atender, fue el expresidente Santos, pero estoy segura de que para todos ellos el interés nacional está encima de cualquier diferencia", señaló.



Dijo que es un hecho que todos los expresidentes van a poyar lo que convenga al interés nacional.



De todas maneras la funcionaria señaló que se hará "una sesión informativa en el curso de los próximos días porque es importante que tengan mucha claridad sobre lo que viene en esas audiencias".



