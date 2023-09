La cifra es inconcebible. Inimaginable. Estados Unidos recibirá este año 24.570 millones de dólares por venta de marihuana recreacional. El descomunal número lo revela Toronto Dominion Cowen, un banco de inversión multinacional de Estados Unidos, fundado en 1918. Según proyección de esa entidad, el solo el estado de California recibirá este año 4.900 millones de dólares por la venta de marihuana recreacional. La ciudad de Washington recibirá 1.200 millones de dólares.



(Siga leyendo: General William Salamanca, jefe de la Policía, alerta sobre los ‘narcos invisibles’)

Para que tengan un elemento que les permita comparar, el año pasado Colombia recibió 3.488 millones de dólares por las exportaciones de café.



En el país está prohibido el uso recreativo de la marihuana y solo se permite portar la “dosis personal mínima” según estableció la Corte Constitucional.



(Le puede interesar: Habrá incentivos a empresas que generen empleo, dice mintrabajo)



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en diálogo con este cronista para EL TIEMPO, defiende no solo la legalización de la marihuana, sino su comercialización en el mercado mundial.



Dice el ministro: “Este gobierno cree que, a cambio de hacer una guerra contra campesinos, deberíamos legalizar la marihuana y entrar en el mercado mundial de ese producto, que ya está legal en muchísimos lugares del mundo; en solo Estados Unidos hay 23 estados, más Washington D. C., donde venden marihuana en las esquinas de cualquier calle”.

¿Está legalizado su consumo recreacional en Colombia?



No. Solo se permite fumar una dosis personal. Hubo un acto legislativo que presentamos en el Congreso para legalizarla, pero perdimos por un voto. Se está insistiendo. Ya fue aprobado de nuevo por la Comisión Primera de la Cámara y ahora pasa a la plenaria de la Cámara.

¿Y para qué sirve legalizar el consumo recreativo de la marihuana?

Porque hoy es un negocio ilegal que produce muerte. Lo vamos a convertir en un negocio legal que produzca ingresos al país.

¿Lo que propone usted es legalizar la marihuana para comercializarla?

Si nosotros legalizamos esos cultivos y hacemos una tarea de comercialización mundial de marihuana, vamos a tener una muy importante fuente de ingresos. Y ese negocio lo tienen las bandas criminales; monopolizan ese negocio matando gente. Si nosotros regularizamos ese mercado, les vamos a quitar el negocio a las bandas criminales y va a bajar la violencia.

Si se aprueba el proyecto, ¿no se estimula el consumo?

No. Eso está demostrado en todo el mundo. En países como Portugal, donde están totalmente legalizadas de tiempo atrás la marihuana y otras drogas, a cambio de crecer ha bajado el consumo. Pero, adicionalmente, no solo baja el consumo, sino que como estas drogas se controlan, hay pocas muertes por sobredosis...

¿Pero cuáles son los efectos del ‘fallo Carlos Gaviria’ sobre dosis mínima?

Mire la ridiculez: usted puede andar con marihuana, pero usted no puede comprarla porque judicializan al que la venda. ¡Mire la locura! Entonces, ¿quién produce la marihuana? Pues los ilegales. Y como es un negocio que puede ser muy rentable, los ilegales armados tratan de monopolizar ese negocio. ¿Y cómo lo hacen? Matando gente. Si regularizamos, van a dejar de matar gente por la marihuana.



(Lea también: ‘Con la reforma de la salud se arriesga lo que hemos construido durante 30 años’)

La regularización, ¿qué quiere decir?

Que el Estado dice quién puede sembrarla, dónde puede sembrarla, cómo puede sembrarla, cómo se comercializa y cómo se exporta.

¿Se puede vender en las calles?

Es probable que en ciertos comercios. En Colorado, Estados Unidos, no venden en las calles. Venden en unas boutiques que tienen licencia para vender marihuana. Todos esos sitios están conectados por cámaras con una central de policía. Si dejan entrar a un menor de edad, ese sitio pierde la licencia

¿Por qué conoce usted la reglamentación en Colorado?



Allá nos invitaron a mi buen amigo Gustavo Bolívar y a mí el señor gobernador de Colorado, el alcalde de Denver y el fiscal de Colorado para que conociéramos esa experiencia. Hay bares donde permiten fumar marihuana.

¿Y por qué los invitaron?



Porque ellos entienden que Colombia, más temprano que tarde, va a regularizar el comercio de marihuana y haríamos entonces lo mismo que hacen ellos.

¿Por qué dice usted que más temprano que tarde Colombia va a regular? ¿Es así?



Yo aspiro a que en el tema de la marihuana recreacional nosotros el otro año tengamos un acto legislativo que permita regularizar la marihuana recreacional y volver lo que hoy es un instrumento de guerra en un instrumento de riqueza para nuestros campesinos.

¿Está usted comprometido con eso?



Sí señor. Obviamente se cobrará un impuesto. Ese recaudo permitirá atender a nuestros adictos a otras drogas más complejas. Yo tomo muy poco y jamás he fumado marihuana, pero sé que el alcohol hace más daño que la marihuana.

Otro tema: usted es del Cauca. ¿Qué es lo que pasa en su departamento?



Que las Fuerzas Militares están combatiendo seriamente al llamado ‘Estado Mayor Conjunto’ (Emc).

¿‘Estado Mayor Conjunto’ es un nuevo grupo guerrillero?

Disidencias de las Farc. Yo prefiero llamarlas ‘Estado Mayor Conjunto’, porque las Farc como tal desaparecieron como insurgencia y han sido respetuosas en el cumplimiento de los acuerdos. Inclusive, nosotros tenemos que protegerlos de este ‘Estado Mayor Conjunto’ que los está persiguiendo

El asunto grave es que siguen los asesinatos de quienes pertenecían a las Farc y de quienes firmaron los acuerdos…



Es el trabajo que hacemos en el comité de seguimiento y verificación de los acuerdos. Estamos sesionando mensualmente con participación de las embajadas de los países amigos que acompañaron la firma de los acuerdos.

Pero, concretamente, ¿qué es lo que pasa en el Cauca?

El presidente cree que la manera de golpear seriamente a las organizaciones que insisten en la guerra es combatir su estructura financiera y atacar en un sitio que se llama el cañón del Micay, que arranca en el municipio de Argelia, cruza todo el municipio del Tambo y desemboca en el Pacífico, en el municipio de López de Micay. En ese cañón tienen buena parte de su financiamiento con cultivos de coca y laboratorios de cocaína y además rutas para sacar la cocaína y rutas para entrar armas y dinero. Hoy estamos nosotros tomándonos el cañón del Micay. Es como si hace 40 años el Gobierno colombiano se hubiese tomado Casa Verde. Nos tomamos las partes altas de la población de El Plateado, a donde nunca había entrado el ejército. El Plateado es un corregimiento de Argelia. Allí, el Emc controlaba todo su negocio de cocaína. El 70 por ciento del negocio de cocaína del Cauca y buena parte del negocio en el Pacífico está en ese cañón. Eso es lo que nos estamos tomando.





(Siga leyendo: Gobierno dará tierras a cambio de sustitución de cultivos, revela minjusticia)

¿Por qué es tan importante el cañón de Micay?



Es todo el cauce del río Micay que nace en Argelia y desemboca en el Pacífico

Mejor dicho, ¿lo del Cauca es fundamentalmente producción de cocaína?



Sí. Es que los estamos golpeando donde les duele y nos estamos metiendo al centro de sus operaciones. Tal vez la zona más minada de Colombia. La Fuerza Pública ha hecho un esfuerzo gigantesco con morteros, porque ha sido una guerra de posiciones. Nosotros hemos ido tomando trincheras de ellos. Vamos a meter más policía y más ejército en el Cauca. También en el norte de Nariño y en algunas zonas de Buenaventura y de Jamundí, que son impactadas por esta guerra.

Sectores de oposición dicen, al contrario, que es una respuesta o un aprovechamiento de la llamada ‘paz total’…



Paz total’ es una estrategia política que tiene que llevar a una negociación que queremos hacer. Pero mientras no haya acuerdos de respeto a la vida de los ciudadanos, vamos a combatir y no vamos a combatir suavemente. Nos metemos en el combate tal vez más complejo del Pacífico colombiano, que es tomarnos el cañón del Micay. Ya tenemos las partes altas del cañón, ya ahí están nuestros soldados.

Pero medios de información han dicho que dos organizaciones estaban carnetizando a la gente. Una era el ‘’Estado Mayor Central’ y otra, la ‘Segunda Marquetalia’, y nadie se podía mover de un lado para otro. Entonces, en esta recuperación del cañón del Micay, ¿qué se va a hacer con la población, que está ahí en medio del conflicto?



Varias acciones. Primero, la recuperación no solo es una recuperación armada. Nosotros queremos cambiar la economía de la zona. El señor Presidente ha instruido al Ministerio de Agricultura, que se ha sentado con los cafeteros del Cauca a trabajar en toda una estrategia para cambiar la economía cocalera por economía cafetera y cacaotera. ¿Qué les vamos a ofrecer a ellos? Señores, vengan, hagamos un plan de reconversión económica de la zona. Eso ya se está trabajando.

Pero los habitantes no creen en esas promesas porque las anteriores no se cumplieron…



Es que hace años existían otros gobiernos. Hoy existe un gobierno que entiende que si no cambiamos la economía de Argelia y particularmente la zona de El Plateado, pues evidentemente vamos a perder la guerra. Entendamos: ahí hay una guerra económica, no solo militar, sino económica.

¿Qué es lo que pasa con los líderes sociales? Cauca tiene el más alto índice de líderes asesinados. Van 339 asesinatos en el Cauca desde noviembre del 16, cuando se firmó el acuerdo de paz. Y en el país, 1.540 (cifras de Indepaz)...



El negocio de la cocaína, para que funcione, necesita ser monopolio, y este monopolio se gana asesinando. Llega un actor armado y genera terror asesinando líderes sociales. Eso es lo que está pasando. Si usted llega con armas y no cambia la economía, van a seguir los asesinatos. Es nuestra tesis y por eso estamos adelantando una acción con el ejército, con cafeteros, con el Minagricultura.

¿Estamos en guerra en el Cauca?



Es claro que estamos en guerra en esa zona del Cauca en particular, estamos en guerra. La decisión de este gobierno es acabar esa guerra.

¿Cómo se acaba?



Primero hay una estrategia política: señores, hagamos unos acuerdos de paz. Segundo, una estrategia con las bandas criminales. Estamos construyendo unos mecanismos de sometimiento a la justicia para que los fiscales tengan cómo recibir a estas bandas criminales, negociar con ellas en el marco de un proceso penal y lograr que se sometan y acabar también esa manifestación de violencia.

¿Negociar con la Fiscalía, dice usted?



La negociación que hace un delincuente con la Fiscalía se llama principio de oportunidad. Colaboración eficaz con la justicia. Eso se llama negociación. No es negociación política, es la negociación que ya está en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal.

¿Entonces, en la ‘paz total’ hay que hablar con el narcotráfico?



¡Yamid, siempre se ha hablado! ¿O usted cree que cuando negoció Juan Manuel Santos con la Farc no sabía que sectores de la Farc cobraban impuestos al narcotráfico? ¡Claro! Es que no estaba hablando con un narcotraficante en especial. Estaba hablando con una organización que sabemos que se financiaba con recursos del narcotráfico.

El 27 de septiembre, ¿qué es lo que habrá?



Las organizaciones sociales, sectores étnicos han convocado una marcha por la vida. Quieren respaldar las propuestas de reforma que tiene el Gobierno.



(De su interés: El contrapunteo entre ‘Pablo Beltrán’ y José Félix Lafaurie sobre el futuro de la paz)

¿Esas marchas organizadas por el mismo Gobierno no son intervención en política?

Es la más legitima intervención en política, pero no en política electoral, que es la que está prohibida. Cuando un campesino se para y dice yo quiero que se haga la reforma agraria es intervención en política, pero en la alta política. Legítima. No estamos impulsando ningún candidato en particular. Estamos defendiendo unas políticas públicas.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO

Más noticias