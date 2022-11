El presidente Gustavo Petro posesionó este jueves como nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica a la arquitecta, cineasta y política María Valencia Gaitán, nieta de Jorge Eliécer Gaitán, el líder liberal asesinado. "Tienes una misión que es fundamental: la verdad es lo único que nos puede acercar a la paz", le dijo el mandatario a Valencia.



(No deje de leer: Así fue la derrota del Gobierno con el impuesto a las iglesias en el Senado).



El jefe de Estado mencionó que "el acto de hoy tiene una carga histórica. Para los familiares de Jorge Eliécer Gaitán esto es una vocación de vida. Tiene que ver con el pasado, con lo que significa para la historia de Colombia su asesinato. El lenguaje de hoy les asignan el carácter de victimas".

Agregó también que "traer a la nieta de Gaitán es el reflejo de que es la victima la que va a tener en sus manos la verdad histórica, no el esclavista ni sus herederos. Es la voz de la gente que fue oprimida, esclavizada y condenada a la violencia".



Otro de los puntos en los que el mandatario enfatizó en el discurso de posesión de Valencia Gaitán es "la importancia de la paz en el presente para cicatrizar las heridas".



Contrario a lo que ocurrió con Rubén Darío Acevedo, el antiguo director. Según Gustavo Petro él "intentó borrar la historia de la violencia, porque para ellos la violencia es un asunto de los pobres, sin que la élite que ha gobernado a Colombia tengan ninguna responsabilidad".



Ella fue secretaria de Hábitat durante la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá y ha trabajado en temas urbanísticos. Se graduó de Arquitectura en la Universidad de los Andes. Tiene especializaciones en artes gráficas, escenográficas y visuales en Colombia, Estados Unidos, Francia e India.



(Le podría interesar: Alquiler de inmuebles a $ 4.400: directora de Unidad de Víctimas hace denuncia).

Facebook Twitter Linkedin

María Valencia ha producido cintas haciendo memoria a lo que le ocurrió a su padre. Foto: @infopresidencia

El Centro Nacional de Memoria Histórica es la entidad encargada de "contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad, a través de la recuperación, conservación y divulgación de las memorias plurales de las víctimas, así como del deber de memoria del Estado y de todos los victimarios con ocasión de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, sin ánimo de venganza y en una atmósfera de justicia, reparación y no repetición",



El nombramiento de Valencia Gaitán es, según el mandatario, una respuesta a "la necesidad de nombrar a alguien que no negara la existencia de un conflicto armado en el país".



(Le podría interesar: Los inacabables problemas de los nukak en el Guaviare).



Además, el hecho de que es nieta de Gaitán, un liberal asesinado, es el reflejo simbólico de una víctima del conflicto a cargo de la entidad. Porque ella representa esa memoria que se "quiere rescatar para no repetir".



Ella cerró el evento con una frase de su abuelo: " la historia se tiene como brújula del futuro y no como fantasma del pasado. Eso es lo que vamos a hacer desde el centro de memoria, cargo que asumo muy entusiasmada".



POLÍTICA

Más noticias de política:

-Hidroituango: ¿causará un divorcio político entre Petro y Quintero?

-Reforma tributaria: 'mico' de megapensiones, aprobado en Cámara.