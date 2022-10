María Teresa Garcés, constituyente y Marcela Romero, secretaria jurídica del gobierno que sentó las bases de la reforma, agrupan en su libro Suma de ideales " la ruta que marcó la creación de una nueva Constitución en 1991 y las razones que llevaron a la creación de esta obra", que apela a la protección de los derechos humanos.



En el libro, de la editorial Debate, se habla de que la Constitución de 1991 es el reflejo de "un país soñado", de manera especial en medio de la situación social que vivía el país en ese momento. Hablan, también , de qué se necesita implementar para que eso que se soñó con el documento llegue a cumplirse.



El prólogo de la obra estuvo a cargo del columnista de EL TIEMPO, Ricardo Silva Romero, hijo de Marcela Romero, la secretaria jurídica que estuvo "reuniendo constituciones de todos los países para darle forma a la propuesta", según cuenta él, que vivió esos momentos desde el interior de su casa y que vio a su madre trabajar junto a María Teresa.



No es casual que el título que Romero le da al prólogo sea Constancia. Haciendo referencia a lo que se necesita para hacer parte de un proyecto tan importante y que marca los principios fundamentales de la sociedad colombiana.



María Teresa Garcés es consultora, profesora e investigadora. Se doctoró en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho Público en La Sorbona. Fue magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, magistrada del Consejo Nacional Electoral, relatora de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, y viceministra de Comunicaciones.



Portada del libro Suma de ideales. Foto: Penguin Random House

Marcela Romero hizo su doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella fue abogada del Consejo Consejo de Estado y conjuez de la Corte Constitucional. Dirigió las oficinas jurídicas del Ministerio del Trabajo, de Proexpo, de La Previsora y del IDU.



"Yo las he visto metiéndole la vida entera a enmendar nuestro camino. Sé, porque sigo aprendiéndoles todo, que no han dejado de insistir en la utopía. Y lo que más me alegra de este texto es que, a partir de la página siguiente, miles y miles de lectoras y lectores van a tener la suerte que he tenido", cierra diciendo Silva Romero para animar a quienes reciban este libro a seguir entre las páginas para recorrer, junto a ellas, el camino que tuvo que seguir la construcción de la Constitución que hoy se aplica.





REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @PolíticaET

