María Paula Correa: gobierno Duque 'tuvo una guerra desigual contra la posverdad'

Al gobierno de Iván Duque, que fue presidente de Colombia entre 2018 y 2022, le faltó más preparación para enfrentar mejor la guerra de la posverdad, aseguró quien fuera su mano derecha en el Gabinete, María Paula Correa.



"Nos faltó estar más preparados, como equipo, para la guerra de la posverdad", manifestó Correa en la presentación en Bogotá de su libro 'La última línea' (Planeta), que recoge las "antimemorias de una jefa de Gabinete", en un acto al que asistieron el propio Duque, su esposa María Juliana y prácticamente todos los que fueron sus ministros o funcionarios de alto nivel.

El expresidente Iván Duque y su esposa María Juliana Ruiz Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En el libro, Correa, que llegó a ser considerada la mujer más poderosa del Gobierno, e incluso de Colombia durante el cuatrienio de Duque, hace un recorrido desde su infancia pero principalmente de su paso por el Gobierno en el que ocupó posiciones estratégicas.



En ese recuento hay dos episodios que la marcaron en su paso por la Casa de Nariño: las protestas sociales de 2019 y de 2021 que sacudieron al país y que se le tildara en las redes sociales como "la moza (amante) de Duque", lo que achaca a una campaña para desprestigiar al Gobierno.



"Lamentablemente en el debate público pareciera que todo se vale y, más aún, cuando se trata de atacar a alguien que está parado en la orilla política contraria a la propia", dice en el capítulo dedicado a la supuesta relación sentimental con el presidente.



En ese sentido, hoy dijo: "Ser mujer y la jefe de Gabinete de un presidente joven me hacía un blanco fácil" pero aclaró: "No escribo el libro para victimizarme ni mucho menos".



"El uso de rumores y de información falsa para desacreditar a un contrario ha sido una práctica acostumbrada desde hace muchísimo tiempo. No fui la primera persona e infortunadamente tampoco seré la última que pase por algo parecido", afirma en su libro.

Miguel Uribe y Enrique Peñalosa. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Aciertos y desaciertos



De la misma forma lamenta la avalancha de información falsa que circuló durante las protestas sociales y subraya que, aunque se cometieron errores, en esa coyuntura y en el Gobierno en general, también hubo muchos aciertos.



Una de esas fallas fue que demoraron en ir a Cali, epicentro de las protestas que comenzaron en abril de 2021, lo que atribuyó a informaciones de la seguridad presidencial sobre un plan para atentar contra Duque, motivo por el cual se retrasó el viaje más de una semana, dando la sensación de inacción.

Francisco José Chaux y el Embajador de España Joaquín María de Aristegui. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

"En la madrugada del lunes 10 de mayo, bajo una confidencialidad extrema, el primer mandatario viajó a Cali. Ese fue de lejos el día y situación más angustiantes que viví durante los cuatro años del Gobierno", señala en el libro en el que añade: "Aún siento que hay lugar a un mea culpa por no haber viajado inmediatamente".



Según Correa, con 'La última línea' busca "continuar abriendo el camino para que otros conozcan cómo funciona internamente un Gobierno central, en qué consiste acompañar a un presidente y cómo se toman las decisiones", una suerte de ejercicio con el que espera "ayudar a evitar que otros cometan los errores" que ella cometió.



