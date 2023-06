María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, habló con EL TIEMPO de la compleja situación que afrontó el Ejecutivo y sus aliados tras la salida de Armando Benedetti y Laura Sarabia.



¿Cómo vieron desde el Pacto Histórico toda esta situación de Laura Sarabia y Armando Benedetti?



Lo primero que hay que hacer es reconocer la actitud responsable del Presidente al tomar la decisión de que estas dos personas salieran de sus cargos para garantizar la investigación. Esto es inédito en la historia de nuestro país. Se deja claro, y eso queremos apoyarlo, que en nuestro gobierno no vamos a permitir perfilamientos o seguimientos. Esas son prácticas de gobiernos anteriores y las rechazamos de forma contundente.

¿Qué dice sobre lo expresado por el Fiscal en la rueda de prensa?



Hay que esperar que exista la misma diligencia en casos que son trascendentales en nuestro país y no solo en este. Hay preguntas importantes sobre las responsabilidades que tienen los que están al frente de las instituciones. ¿Las están usando más en una lógica de oposición o pueden garantizar una imparcialidad en este proceso y otros que son importantes?

Gustavo Petro sacó a Sarabia y a Benedetti y negó que su gobierno haga chuzadas. Foto: Presidencia

¿Qué impacto tuvo en el Pacto Histórico toda esta situación?



Fueron momentos de tensión y de ansiedad en el sentido de esperar a saber qué decisión finalmente se iba a tomar. En algún punto había tranquilidad y certeza de que tenemos un líder político, el presidente Gustavo Petro, que él iba a tomar la mejor decisión. Y estamos a la espera de cuáles serán los nuevos que llegarán en reemplazo a los que acaban de salir.

Usted que conoce al Presidente en distintos momentos de su carrera política, ¿quién podría llegar a ocupar estos cargos?



No me quiero aventurar a proponer un perfil o nombres. Vamos a generar una marea de zozobras innecesarias. Solo espero que sea una persona cercana al proyecto y al Presidente, y que sea absolutamente competente para mantener las relaciones y la agenda.



¿Cuál salida tiene más impacto para el presidente Petro, Benedetti o Sarabia?



Creo que Laura Sarabia. Su cargo es urgente de cubrir. Las relaciones con Venezuela necesitan de un perfil capacitado en política internacional y la hay, pero en el caso del que maneja la agenda al Presidente, este debe ser una persona cercana y de la mayor confianza.

Varios del Pacto Histórico y cercanos al Presidente aseguran que parte de esta crisis es “por rodearse de ajenos al proyecto”, ¿lo ve así?



No creo que este tipo de cosas responda a una cuestión ideológica. Esto se debe a circunstancias que jamás debieron haberse presentado. Y eso no responde a una filiación ideológica. Aunque una persona con filiación ideológica del proyecto tiene la capacidad de sortear las relaciones con la fuerza política del Presidente. Pero es que él no es solo el presidente del y para el Pacto Histórico sino que es para toda la nación. Por eso no importa la ideología sino que tenga lealtad y compromiso con este proyecto político.

En la semana que pasó se vio que los proyectos de Gobierno tuvieron problemas en el Congreso, ¿tuvo algo que ver esta crisis?



No creo que fuera el caso de Laura Sarabia, es más la presión de los partidos tradicionales para minar, no permitir o prolongar los proyectos que el Gobierno ve como estratégicos. El tema mediático impactó en la vida nacional, pero esto es más algo de decisiones políticas.



Por segunda vez en la semana, no se pudo llevar a cabo el debate sobre la reforma laboral. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Pasando a ese tema legislativo, ¿van a alcanzar a tramitar algún proyecto en estos 20 días de sesiones que les quedan?



Yo ya lo venía viendo. Por términos de tiempo hay decisiones que se deben tomar para ver qué priorizar. Está el asunto de las extras, que nos darían la posibilidad de avanzar en el trámite legislativo, pero es que los actos legislativos sí están en riesgo de hundirse si no se discuten antes del 20 de junio.

¿Qué tanto les va a impactar la crisis por el tema de Laura Sarabia y la fragilidad en el Congreso en el panorama electoral de octubre?



Siento el panorama más tenso en el sentido de que las reformas van a ser trascendentales. Vamos a hacer un ejercicio político en lo que ya nos demostró la experiencia con el Pacto Histórico y es que tenemos que mantener la unidad y cohesión para ser opción política. No debemos caer en los errores de otros países. Esto nos debe servir para unirnos más.

Juan Sebastián Lombo

@JuanLombo

REDACCIÓN POLÍTICA

