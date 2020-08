‘Es falso que esté pegada al puesto’: María Jimena Durán

Por orden de un fallo, la cónsul de Colombia en Londres, María Jimena Durán, debe salir del cargo.



A pesar de que la decisión judicial es de febrero de este año, tras una demanda del congresista David Racero, la salida de Durán solo se hizo efectiva ahora.



En diálogo con EL TIEMPO, la cónsul aseguró: “Es falso que esté pegada al puesto, yo estoy lista a irme desde el momento de la primera sentencia, pero es complicado salir cuando no hay vuelos”.



¿En qué está el proceso?



Esto es un error de procedimiento. Se identificó que había personas en carrera diplomática que podían haber ocupado el cargo. Pero cuando a usted lo nombran, no sabe si hay gente en la lista antes que usted. Es importante esa claridad, porque parecería como si yo hubiese sido nombrada sin el cumplimiento de los requisitos o de manera irregular, y eso no fue así.



Y ya hay un fallo que pide que usted salga del cargo...



El representante David Racero demandó ante el Tribunal de Cundinamarca, y luego el Consejo de Estado ratificó. Cuando ocurrió esto, la Cancillería me dio dos meses para abandonar el cargo, porque toda persona que está en el servicio exterior debe tener tiempo para cancelar el arriendo, arreglar la casa, conseguir el colegio para los niños.

Eso fue en febrero, pero al poco tiempo arrancó la pandemia y en Europa estábamos en confinamiento. Por eso, la misma Cancillería me pidió esperar porque no había vuelos para devolverme, y por razones de servicio a los colombianos en Londres.



¿No es que usted se haya amarrado al cargo?



No me estoy amarrando al puesto ni nada de eso. Lo que ocurrió fue que hace poco el señor Racero dijo que le están violando el derecho a la administración de justicia y puso una tutela, argumentando que no me habían sacado como ordenaba el Consejo de Estado. El fallo de la tutela dice que debo salir del cargo en cinco días. Y yo interpuse un recurso de nulidad del fallo de tutela simplemente porque no me avisaron de esa decisión. Cualquier persona que viva en el exterior y sepa cómo es el tema de los colegios de los niños, los arriendos, la salud, entenderá que es difícil.



¿O sea que se va o se queda?



A partir de ahora que entrego el cargo, ya no hago parte de la Cancillería. Es absolutamente falso que esté pegada al puesto, yo estoy lista a irme desde el momento de la primera sentencia, pero es complicado salir cuando no hay vuelos.



EL TIEMPO