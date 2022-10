El exsenador y actual consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, cuenta por qué no pudo aceptar el Ministerio de Justicia. Pero, eso sí, dice estar feliz y sorprendido de lo que ha venido descubriendo en los diálogos regionales que ya se están realizando con las comunidades a todo lo largo del país.

Le voy a ser muy sincera. Cuando Petro ganó las elecciones muchos lo veíamos en uno de estos cargos: o de ministro del Interior, o por lo menos de director del Dapre, cargo muy de confianza de un presidente. Pasaron los días y se empezó a rumorar que usted estaba desilusionado. Por fin apareció nombrado Consejero de las Regiones. Los que lo apreciamos llegamos a temer que lo dejaran por fuera… ¿Por qué tanta demora, si usted fue el primer liberal que aterrizó en las toldas de Petro?



Con la sinceridad de su pregunta, le daré una respuesta igualmente sincera. El señor Presidente me invitó a ser su ministro de Justicia, cargo que con responsabilidad le dije que no podía aceptar, porque tenía una inhabilidad.

¿Tiene que ver con el famoso montaje que le hicieron en una oportunidad desde la Corte Suprema?



Sí. Injustamente terminé detenido cuatro meses. Al ser declarado inocente y condenados los falsos testigos, presenté una demanda que de alguna manera involucra al Consejo de Estado y a la Corte Suprema.



¿Y al ministro Iván Velásquez? Él era magistrado auxiliar de la Corte en el caso…



¿Sí lo era? No lo recuerdo. Es probable, no sé. Simplemente, reclamé que se me compensara el daño por una falla en el servicio del Estado, y entonces no me veía como ministro de Justicia, teniéndome que declarar impedido en tantos temas. Hoy estoy muy conforme con lo que estoy haciendo.



¿En qué consiste ser consejero para las regiones?



Lo definió muy bien el día de mi posesión el señor Presidente, cuando me dijo: Luis Fernando, le voy a contar un viejo aforismo maya: hay que reptar como serpiente para que el Gobierno pueda volar como águila.



¿Y qué significa?

Que los gobiernos tienen, todos, una dificultad que, si no saben enfrentar, les termina generando unas distancias gigantescas con la sociedad. Y es que comienzan a encerrarse, a escucharse solo entre ellos, entre sus funcionarios y amigos, y se aíslan de la sociedad. Que no la integran solamente quienes nos ayudaron a elegir, sino todas las voces críticas que no lo hicieron. Una de las primeras tareas de la consejería es esa, estar en contacto con toda la sociedad.

¿Ahí no se pisa un poco las mangueras con el ministro del Interior?



El del Interior es un ministerio terriblemente demandante. Trabajo en equipo con él. En este momento está respondiendo por una agenda legislativa bastante ambiciosa, que lo tiene encerrado en el Congreso, y en los momentos de descanso no descansa, porque tiene que estar manejando los conflictos que permanentemente están apareciendo en el resto del país, como los bloqueos.



Esa, en cambio, es una labor más afín a su nuevo cargo. Entonces, a él lo deberían ver más en el Congreso y a usted en las regiones…



El orden público es también responsabilidad del ministro del Interior, obviamente le colaboro en donde puedo, antes de que se vuelva conflicto ya de orden público. Cuando se revienta el conflicto, sí prefiero que quien tiene esa responsabilidad, pues que la termine asumiendo, como efectivamente lo está haciendo el Ministerio del Interior. Pero volviendo al tema, a los pocos días de posesionado me empezaron a llegar con sus inquietudes cultivadores de palma, empresarios medianos, grandes, con preocupaciones frente a decisiones que podía tomar el Gobierno, frenando ellos incluso algunas inversiones que tenían previstas. Les estoy explicando que el Gobierno va a respetar lo que ellos hacen, porque el país necesita generación de riqueza. Mi misión es mantener esa interlocución, nunca perderla. Lo mismo con sectores sociales que tienen una serie de demandas, con los cerca de dos millones de colombianos que hoy no tienen energía eléctrica en Cauca y Nariño. Con recursos de Ocad Paz, les iban a meter la energía, pero quedó mal diseñado el proyecto. Nosotros, en lugar de hacer un escándalo, desde la Consejería de Regiones veremos cómo lo rediseñamos. Otro ejemplo: por efecto del censo del Dane, hay seis municipios a punto de desaparecer, puesto que los van a dejar sin recursos. Mi labor es ir a golpear en el Ministerio de Hacienda –¡ah difícil que es tratar a los tecnócratas!– para que ayuden a resolver los problemas y no a poner más barreras. Hacer los diálogos regionales es un ejercicio apasionante…

¿De esta manera ya se está cumpliendo con uno de los puntos más importantes de la agenda con el Eln, en pos de una negociación?



Lo que se está desarrollando es la agenda de la democracia. Ojo, esos diálogos se hacen con los sectores sociales desarmados. Con las comunidades, con la oposición, con los sectores empresariales de cada región. Muy importante que así se construyan unos insumos para hacer el Plan de Desarrollo. Por ello, el director de Planeación y yo estamos en llave.



En ese acuerdo con el Eln también se habla de la “despenalización de la protesta social”, cuando aquí lo que está penalizado no es el disenso, sino la protesta que se practica con violencia.



Quienes tenemos una posición muy liberal siempre hemos hablado de la despenalización del debate social, entendido como no tener en el Derecho Penal el elemento para resolver todos los conflictos en la sociedad. Todo ejercicio de protesta genera una incomodidad para el otro. Cuando se hace una marcha, la que sea, evidentemente se ocupan espacios públicos que otros quisieran utilizar. Eso no se criminaliza. Pero hay unos tipos penales que nosotros ni vamos a revocar, ni se han revocado. Por ejemplo, el homicidio o las lesiones personales. Sus responsables tendrán que responder ante un juez.



El presidente Petro ha propuesto sacar a los jóvenes de primera línea de las cárceles sin importar qué tipo de protesta fue la que hicieron…



Si la causa que los tiene en las cárceles es la mera protesta social, que evidentemente generó algunos daños en bienes materiales, pues muchos sí creemos que no deberían estar en las cárceles. Pero si por ejemplo se logra capturar a la persona que puso el cable donde un ciudadano desprevenido perdió la vida porque se le cortó su garganta, ese señor tiene que responder. No será el Presidente, ni el consejero, ni el ministro de Justicia, quienes van a salir a defender ese tipo de acciones, que ponen en riesgo la vida y la integridad de otros ciudadanos.



¿Y lanzar una bomba molotov contra un grupo de policías es sancionable, o no?

Claro, sí, señora, porque es gasolina…



¿Quemar un CAI es sancionable, o no?

Es un daño a un bien del Estado, pero eso merece marcar una diferencia que me va a traer problemas: cuando usted ve que en el CAI hay seres humanos y no obstante se intenta quemar, se está atacando no una edificación, sino la vida de otras personas, lo cual debe ser duramente sancionado.



O sea, si está desocupado, no importa…

Es distinto. Cuando se atacan unos ladrillos y unas ventanas que le pertenecen a la sociedad, sus autores merecen un reproche, tienen una sanción, pero no la del terrorista.



¿Y los buses que incendian, y forman parte del patrimonio público que, al fin y al cabo, todos los colombianos hemos contribuido a construir, pero por fortuna no se muere nadie, tranquilos, frescos?



Sí importa y tiene una sanción. Lo que yo estoy diciendo es que no es lo mismo atacar un bus con seres humanos adentro que un bus vacío. El bien jurídico que más debe proteger la sociedad es la vida y la libertad de las personas. En este marco, atacar un bus o un CAI con seres humanos adentro sí es terrorismo.

¿Usted tiene clara la diferencia que va a haber entre cuadrar la ‘paz total’ con los diferentes grupos? ¿Con los delincuentes comunes, con la guerrilla no desmovilizada, con los disidentes que negociaron la paz en La Habana y luego se corrieron, y con los que nunca entraron al acuerdo?



Aunque es un tema propio del alto comisionado para la Paz, pero no le voy a eludir la respuesta. Al Gobierno le interesa una paz total. Dejar una paz con puntos cojos no es hacer una paz total y se corre el riesgo de que se reabra el conflicto. Es evidente que algunos grupos ilegales que han tenido unas terribles actuaciones delincuenciales tendrán que someterse a la justicia. Entre otras cosas, un sometimiento bastante parecido al que hacen las autoridades norteamericanas con los grandes delincuentes, particularmente con los lavadores de activos y con los narcotraficantes. Hay otro que es un proceso de negociación política, que se hace con las guerrillas que no han negociado, pero, digámoslo con claridad y sin temores, también hay que buscar un proceso de negociación política con las disidencias, ya sean las que se devolvieron, o las que nunca entraron al proceso de negociación.



Mucha gente tuvo la posibilidad de un acuerdo con el Estado para un tratamiento jurídico más benigno, pero después de firmarlo lo traicionó y regresó a la delincuencia. Pasan unos pocos años, y ¡zas! De nuevo los perdonan… No debe descartarse, bajo una alta probabilidad, que acepten y se devuelvan a delinquir, porque aquí queda el mal mensaje de que vamos de perdón en perdón...



El problema es que no hemos hecho una paz total, y eso ha mantenido la guerra viva. Por ejemplo: haremos un ejercicio de sometimiento a la justicia con grupos delincuenciales que nacieron de un muy bien intencionado pero evidentemente imperfecto acuerdo de paz con las autodefensas. Lo he llamado “reciclaje del paramilitarismo”. Esas bacrim que existen hoy son los mismos grupos paramilitares con los cuales el gobierno Uribe, con buena intención, negoció un acuerdo. Para ellos va a haber un sometimiento.

Sometimiento, pero bajo la ley ordinaria penal, sin JEP ni cosas de esas...

Mi punto es que tenemos que entrar a hacer esa negociación con todos los sectores. No podemos dejar esto a medias. De ahí la propuesta del Presidente de la paz total, que tiene dos capítulos: el sometimiento de esas bandas criminales y las negociaciones con los grupos guerrilleros.



Regresemos a los diálogos regionales. Dicen que los primeros experimentos han sido más bien caóticos, que ha fallado la metodología, que se les salió de las manos…



Le voy a dar mi versión. En los primeros diálogos hemos sido víctimas de su éxito. Recuerde que las conclusiones son insumos vinculantes de lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez se traducirá en el presupuesto plurianual de inversiones del Gobierno. ¡Nos llegó mucha gente!



Cada sector con su lista de mercado…



No. Decir eso es un error. Hemos encontrado poblaciones que llevan seis meses trabajando en un plan de desarrollo con participación en cada vereda, en cada cabecera, y lo que nos han presentado es todo un plan de vida. Cuando vemos eso es cuando decimos, tenemos que mejorar la metodología, porque la gente ha hecho un ejercicio mucho más avanzado de lo que suponíamos.



Entonces, caóticos no han sido los primeros diálogos regionales, a los que el Presidente incluso se da el lujo de llegar varias horas tarde…



Todo lo contrario. Ya hemos abierto las mesas para recibir todos esos documentos. Solo nos dimos unos días para decirles a nuestros técnicos, ojo, que la gente está mucho más preparada de lo que creíamos. Ese va a ser un insumo gigantesco para nuestra tarea. Tuvimos hasta que buscar respaldo logístico de transporte de los alcaldes para que los diálogos no quedaran concentrados solo en las cabeceras de los municipios más grandes, sino que pudieran llegar campesinos, indígenas y todos. Hicimos una reingeniería de los diálogos iniciales con un resultado bastante interesante.

¿Esos documentos que ustedes reciben van derecho a ser vinculantes o requieren un estudio técnico sobre su viabilidad?



La sistematización ya la está haciendo Planeación Nacional, de manera muy seria. Lo que he visto en los ocho diálogos que hemos hecho no son listas de mercado. La gente sabe priorizar. Por ejemplo, el primer diálogo, en Turbaco, todos pensábamos que nos iban a exigir parar las obras del canal del Dique. Lo que pidieron de primero fue una universidad. Hagan las obras del canal del Dique, nos dijeron, pero háganlas bien, con una conciencia ambiental responsable. Cuando el señor Presidente estuvo en El Tarra, la gente le dijo: pónganos la universidad, y conéctenos a la Ruta del Sol. Cuando estuvimos en el macizo la gente pidió una universidad y tareas muy serias para cambiar la economía ilegal por la legal. Y hay un elemento transversal a todos los diálogos: inversión en vías terciarias. Entonces, no es la lista de mercado de las mil obras. La gente es mucho más inteligente de lo que nosotros creemos, y está sabiendo priorizar.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

