¿Qué impacto puede tener el silencio de Colombia frente a inhabilidad de Machado?

En medio del silencio del gobierno colombiano tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que confirmó la inhabilidad política por 15 años de María Corina Machado, la líder opositora se pronunció este jueves en su cuenta de X.



(Además: El silencio de Colombia frente a la arremetida de Maduro contra oposición en Venezuela).



Lo hizo mencionando un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se condenan las inhabilitaciones administrativas en contra de personas opositoras.

"La CIDH ratifica que las inhabilitaciones políticas son contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues representan una afrenta a la dignidad de las personas y afectan los derechos básicos a elegir y a ser elegido", dijo Machado, y agregó: "No hay elecciones auténticas, ni democracia con inhabilitaciones políticas".

La CIDH ratifica que las inhabilitaciones políticas son contrarias al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues representan una afrenta a la dignidad de las personas y afectan los derechos básicos a elegir y a ser elegido.



No hay elecciones auténticas, ni democracia… https://t.co/WWHpLdOQVK — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 31, 2024

Y es que este jueves se cumplen siete días desde que elel Supremo de Venezuela confirmó la inhabilidad política. A pesar del evidente golpe dado a la posibilidad de un retorno a la democracia en el país vecino por parte del régimen de Nicolás Maduro, el gobierno del presidente Gustavo Petro guarda silencio.

​

Sin ningún pronunciamiento a través de sus redes sociales, discursos o a través de los canales oficiales –al menos que el público conozca–, distintos sectores cuestionan la actitud del Gobierno Nacional frente a esta y otras arbitrariedades de Maduro.



Contrasta esta actitud del presidente Petro con sus propios argumentos invocando, para sí y para otras figuras políticas del continente de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente los artículos de los derechos políticos. En estos es claro que solo pueden suspenderse a través de una determinación de un fallo de un juez penal.



Precisamente fue este apartado el que usó Petro en su demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano cuando fue suspendido y sancionado por 15 años por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez.



Ahora le cuestionan al Presidente que no salga en defensa de Machado, a quien le privaron sus derechos políticos y de millones de personas que participaron en la consulta para elegirla. En su caso, ella fue inhabilitada por la Contraloría para asumir cargos públicos por 15 años, decisión que no viene de una instancia penal y que ha sido cuestiona por tener motivaciones políticas.



El silencio presidencial ha sido criticado por la oposición, que incluso habló de un “doble rasero” debido a que el mandatario colombiano tuvo un rol protagónico para visibilizar y condenar los intentos de la Fiscalía de Guatemala por frenar la posesión de Bernardo Arévalo.

Facebook Twitter Linkedin

La opositora venezolana María Corina Machado. Foto: EFE

(Le puede interesar: Brecha de género también se reflejó en la financiación de campañas políticas en 2023).



Para el senador David Luna, de Cambio Radical, al Presidente “le gusta posar de líder internacional, pero calla ante las injusticias que cometen sus amigos”. De igual manera catalogó de “inadmisible el silencio cómplice frente a los atentados a la democracia que se están cometiendo en Venezuela”.



Pero no son solo los contrarios al Gobierno. Independientes y cercanos al Presidente también consideran vital expresar solidaridad con la oposición en Venezuela. El senador Humberto de la Calle, una de las voces calificadas de ecuánime en el Congreso, dijo: “Ya es insostenible el silencio de Colombia ante el atropello contra la participación de la señora Machado en las elecciones en Venezuela”.



Para el congresista, la administración Petro se podría escudar en que “Colombia es dueño de su silencio”, pero este sentenció: “cuando el silencio es estruendoso, al menos deberían explicarnos cuál es su fundamento y su propósito. “El silencio sepulcral de Colombia”, dice el exministro Juan Camilo Restrepo, que añade “ha pasado al terreno de la hipocresía diplomática”.



Además de voces políticas, la academia también ha señalado la importancia de que haya un pronunciamiento pronto por parte del presidente o de sus subalternos.

“Los valores democráticos que sabemos que tiene el presidente Petro y el presidente Lula son muy importantes. Cualquier incidencia que puedan hacer para allanar el camino a una solución pacífica y democrática del conflicto venezolano es valiosa”, dijo Rafael Uzcátegui, sociólogo y director de Laboratorio de Paz de Venezuela.



El experto reitera de la importancia de un pronunciamiento de parte de los mandatarios de Colombia y de Brasil.



“El silencio de Petro implicará aislamiento, cada vez mayor, por una política exterior errática y camorrera, como son las formas de este Gobierno”, declaró Gonzalo Araújo, que hace parte de la firma de análisis político Orza.



(Lea también: Agmeth Escaf le pide respuestas al presidente Petro por silencio sobre Panamericanos).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro durante la última visita del mandatario a Venezuela. Foto: Alexa Rochi. Presidencia

Para este analista, “al no rechazar lo que está pasando en Venezuela se congracia con Maduro, pero nos aislamos del mundo democrático en general, esto en cabeza de un canciller que muy poco tiene de ello, pues es más bien un incendiario político que busca complacer agendas activistas y no los intereses supremos de la nación”.



La situación también pasa por la comparación de otros líderes de izquierda de la región, como Gabriel Boric. El presidente chileno no ha guardado silencio ante las arbitrariedades del régimen venezolano y en esta ocasión dijo: “El Gobierno de Chile expresa su preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país”.



Ante esta situación, el académico Yann Basset dijo en redes sociales: “Se les hace tarde a Gustavo Petro y a la Cancillería para pronunciarse sobre inhabilitación de María Corina Machado. La defensa de la democracia no es creíble si es selectiva”.

EL TIEMPO buscó una explicación del silencio del presidente Petro tanto en la Cancillería como en Palacio, pero se abstuvieron de responder.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias