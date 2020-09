Críticas de excanciller Holguín al Gobierno por afirmación de Trump

El pasado viernes el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó, en medio de un discurso de su campaña presidencial, que en el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), la firma del Acuerdo de Paz dio rienda suelta a los cultivos de droga y que ahora bajo su gobierno, en sociedad con el del presidente Iván Duque, se ha podido revertir esa tendencia.



Donald Trump habla del Narco Gobierno de Juan Manuel Santos El presidente de Estados Unidos Donald Trump.

"El terrible tratado Obama, Biden y Santos, con los carteles de droga colombianos se rindieron a los narcoterroristas y causaron que la producción de drogas ilícitas se incrementara", fueron las palabras que dijo Trump en Florida.



Ante ello diversos sectores han reaccionado en contra, como lo fue el exjefe negociador de la Habana, Humberto de la Calle, quien tildó de "inaceptable” la crítica el mandatario.



"Los colombianos no podemos soportar indignidades y esto surge a raíz de expresiones que recibimos con indignación por parte de un candidato a la presidencia de Estados Unidos, urgido de votos, quien luego de que su anterior gobierno acompañó en profundidad el proceso, ahora lo descalifica y descalifica a sus protagonistas”, dijo el exvicepresidente en en la primera Conferencia Internacional del Acuerdo de Paz en Colombia.



Por su parte, la exministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín (2010-2018) aseguró en entrevista con La W que el presidente Trump “desconoce lo que ha sido la historia de nuestro país y lo que hemos sufrido en la guerra” y recordó que “el consumo de drogas en los Estados Unidos ha aumentado”.



En la entrevista agregó que eso le "ha causado un dolor, ver a un Gobierno callado (...) por un silencio de un presidente estamos volviendo a lo mismo, volver a que nos digan que somos un país de narcotraficantes me parece muy triste”, señaló.



En este sentido dijo que en el Acuerdo de Paz hay un capítulo para combatir contra las drogas y que "hay que tratar de cumplir ese Acuerdo".



"Es increíble que estemos en la mitad de una campaña electoral en Estados Unidos. Que en nuestro país, una paz anhelada por muchos, acabe destruida por un tema electoral americano y que el Gobierno colombiano se quede callado (...) Este es un daño al país a corto, mediano y largo plazo", enfatizó.



Holguín recordó que el interés del Presidente de los Estados Unidos “es conseguir los votos de la Florida” y esa sería la razón de hacer estas afirmaciones.



“Es increíble que el proceso de paz, que has salvado miles de vidas, quede sepultado debajo de las discusiones electorales”, puntualizó.



