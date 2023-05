Con una diferencia de apenas una semana, la plaza de Bolívar de Bogotá, epicentro del poder político del país, fue escenario de dos marchas tan simbólicas como antagónicas: de la guardia indígena, primero, y luego de los militares y policías retirados.



El miércoles 3 de mayo, unos 500 indígenas con sus bastones, ropa oscura, algunos con el rostro cubierto por capuchas o pañuelos verdes y rojos, y en sincronizada formación, tomaron posesión desde las escalinatas del Congreso hasta la estatua del Libertador Simón Bolívar. Y el miércoles 10, una concentración mayor ocupó buena parte de la plaza con reservistas que llegaron de camuflado, camiseta verde oliva y banderas de Colombia.



La llegada de los indígenas se produjo el mismo día que en el Congreso se votaba el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los proyectos claves para el Gobierno. “Querer coartar las reformas puede llevar a la revolución”, había asegurado el presidente Gustavo Petro en su discurso del 1.º de mayo, en su segundo ‘balconazo’ en la Casa de Nariño.

Bastón de la Guardia indígena. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Aunque al final en la aprobación del Plan no se vio la incidencia de la presión de los indígenas que afuera del Capitolio lanzaban arengas en contra de los ‘enemigos del cambio’, lo cierto es que la toma de la plaza se interpretó como la materialización del llamado del Presidente a que ‘la calle’ apriete a un Congreso que, en medio del juego democrático, este semestre empezó a salirse de las líneas marcadas por el oficialismo.



“Una organización armada, con evidente entrenamiento y mando, toma el Capitolio en Bogotá”, dijo el exministro de Defensa y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón. Los indígenas, por su parte, rechazaron el señalamiento y argumentaron que llegaron a la plaza a “defender pacíficamente las reformas”.



Según su versión, no trajeron armas sino sus bastones de mando, varas de 80 centímetros de largo que representan la autoridad indígena. Sobre las prendas, destacaron que significan “la sangre derramada por los mayores y la naturaleza, el entorno que nos rodeó en un principio”. Sin embargo, muchos de los que estuvieron en el sitio no dejaron de llamar la atención sobre una formación, unos atuendos y un uso de los bastones que claramente tuvo tintes de milicia y que causaron inquietud.

Bolívar y sus banderas

Guardia Indígena en el Congreso. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Una bandera roja y verde fue atada al cuello de la estatua de Simón Bolívar en la Plaza. “Venimos a defender los derechos de nuestros pueblos”, dijo Luis Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena. Petro, por su lado, también replicó a Pinzón: “O se desconoce la cultura indígena, o se incita a la violencia contra los indígenas”.



Una semana después, en la marcha de las reservistas, uno de los primeros gestos fue arrancar de la estatua esos pañuelos y amarrarle al Bolívar una bandera de Colombia, mientras gritaban a coro: “Fuera guerrilleros”. Una frase que evidencia el incremento de la polarización y su lenguaje de estigmatización. Luego vino la polémica afirmación de uno de los líderes de la reserva: la del coronel (r) y exdirector de Acore John Marulanda, quien en una entrevista radial un día después habló de “defenestrar” al Presidente Petro.

Pancarta en la manifestación de soldados en retiro. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Ese mensaje –que recibió el rechazo de todo el país, incluido el de las actuales directivas de Acore, y del que su autor intentó desdecirse después y que le valdrá una investigación de la Fiscalía– muestra de nuevo cómo ‘la calle’ puede ser instrumentalizada para poner en duda la legitimidad y vigencia de los poderes legítimamente constituidos. Esta vez ya no contra el Congreso, sino contra el propio Presidente de la República.

‘La calle’ y sus riesgos

Los analistas ven las dos marchas de la plaza de Bolívar como expresiones de la fractura política que atraviesa el país. FACEBOOK

TWITTER

Aunque en un principio el propio Petro impulsó la invitación para que sus bases salieran a apoyar sus reformas, lo cual ha recibido críticas de varios sectores porque con ese discurso el Ejecutivo alienta la división, la novedad está en la utilización de la misma táctica por grupos que se le oponen y que tradicionalmente no usaban las marchas multitudinarias como mecanismo de presión política.



Los analistas ven las dos marchas de la plaza de Bolívar como expresiones de la fractura política que atraviesa el país. El analista Gabriel Cifuentes dice que estas dos manifestaciones “no son contradictorias sino complementarias”, porque son el espejo de “la polarización” actual. “Lo inédito es que hasta ahora se creía que la calle estaba reservada para ciertos sectores sociales y ya no es así”. “Ahora vemos en la calle un protagonismo de sectores opuestos al Gobierno”, dice.



El problema y el reto para el país vienen no de la salida a la calle de los manifestantes de cualquier bandera, que están amparados por el derecho constitucional a la protesta, sino de marchas y mensajes que tienen el potencial de poner en duda las instituciones legítimamente constituidas.



Sobre la marcha de los reservistas, Cifuentes dice que puede incluso ser una expresión de aquellos que legalmente no pueden expresarse, como militares y policías activos: “Es muy posible que por afinidad o porque tengan familias en las filas, el discurso que llevaron los reservistas a la plaza de Bolívar sea también de la tropa que quiere hacer saber su descontento, su desmoralización por las órdenes contradictoras para actuar en medio de tan numerosos ceses del fuego por la paz total, por ejemplo”.

Un descontento que, en todo caso, no le daba piso alguno a las declaraciones de Marulanda en contra del presidente Petro, quien habló de la supuesta existencia de un intento de golpe de Estado en su contra.

Protestas de policías y soldados retirados. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Las declaraciones de Marulanda fueron criticadas con vehemencia por todos los sectores democráticos del país. Así, por ejemplo, Federico Gutiérrez, una de las voces más críticas del mandatario y uno de sus competidores en las elecciones, dijo: “Yo rechazo de forma categórica cualquier alusión que pudiera llegar a hacer alguien con relación a un supuesto golpe de Estado al presidente Petro”. Y añadió que “por nada del mundo sería justificable, ni siquiera, una simple mención” al respecto.



Los observadores políticos advierten que manifestaciones como la de los reservistas y sus duros mensajes contra el Gobierno pueden ser un escalamiento del discurso de división que ha impuesto desde la propia Casa de Nariño el jefe del Estado.



“El presidente Petro abrió una caja de Pandora al pedirle a la gente que se movilice para dirimir debates en el Congreso. No puede impedir que la oposición lo haga (...) ¿Qué legado quiere dejar Petro? ¿El de un país incendiado o el de uno en paz?”, cuestiona Juan Gabriel Gómez, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), de la Universidad Nacional.

No solo en la Plaza de Bolívar

Analistas en temas sociales y de conflicto advierten que el mensaje del Gobierno –no solo a través de intervenciones del Presidente– está poniendo viento en las alas de expresiones similares a las guardias indígenas y que están imponiendo condiciones en sus regiones, en desmedro de los derechos de los habitantes de esas zonas y del mismo imperio del Estado. Un fenómeno que el profesor Juan Carlos Ruiz, que trabaja con comunidades en el litoral Pacífico, llama “milicianización de la protesta”.



“En distintas circunstancias está teniendo lugar una creciente participación de expresiones sociales y comunitarias supuestamente organizadas para la protección del territorio y las comunidades y que muchos asumen como una especie de milicias”, dice. El investigador anota que si bien ya existían muchas de tiempo atrás, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes al formar parte de su tradición cultural y formas organizativas legales, hay un ‘boom’: “Son expresiones, como las guardias campesinas y la primera línea, que en contextos de alta conflictividad social han hecho su aparición, erigiéndose casi como nuevas autoridades locales”.



Esto conlleva un efecto peligroso: “La actitud desafiante y muchas veces intimidantes de estas expresiones socava el lugar de autoridad que debe ocupar en todo tiempo y lugar la Fuerza Pública del Estado”, dice.



De ahí que, en un breve lapso, estas fuerzas hayan llegado incluso a secuestrar a unidades enteras de las Fuerzas Armadas, como ocurrió con 70 policías en el Caguán, el 2 de marzo, y 26 soldados en Patía, Cauca, este jueves.



Secuestro de 26 uniformados en Patía, Cauca Foto: Defensoría

El Ministerio de Defensa asegura que no hay una orden para permitir la acción de estas organizaciones. “Que la Fuerza Pública evite la confrontación con las comunidades sí es la orden perentoria del presidente Gustavo Petro, pero no es una directiva nueva, esta se puso en marcha desde el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando las comunidades empezaron a bloquear las labores de erradicación forzada de Ejército y Policía”, dicen fuentes de esa cartera.

En la política de Seguridad y Defensa recién revelada por el gobierno del presidente Petro hay sin embargo líneas que, para muchos sectores, pueden terminar incentivando la conformación de organizaciones tipo milicia. Es un riesgo tan real que al plantear la estrategia de “promover campañas de prevención, protección y autoprotección consensuadas con las comunidades, sus Gobiernos y sus liderazgos”, el mismo documento se cuida de advertir que “esto no se refiere a la creación de mecanismos u organizaciones armadas por parte de la población civil”, y que “el Estado es el que detenta el monopolio legítimo de las armas”.



Y hay una alerta adicional: ¿cómo evitar que la flexibilización de las normas de contratación con la llamada ‘economía popular’, que el Gobierno logró aprobar en el Plan de Desarrollo, termine desviando recursos públicos y alimentando esas nuevas organizaciones en las regiones?

Un mensaje opacado

La otra cara de la moneda es la marcha de los reservistas. Expertos en seguridad aseguran que el mensaje legítimo de preocupación por el orden público se deformó no solo por las palabras de Marulanda, sino por la captura por orden de la JEP, el viernes, de uno de los protagonistas de la manifestación, el coronel Publio Hernán Mejía.



Según el coronel (r) Carlos Enrique Martínez Caballero, la idea era fue “enviarle un mensaje a la sociedad colombiana de que los retirados no son ajenos a la problemática del país”. Martínez, veterano del Ejército y ex agregado militar en Venezuela, aseguró que a la marcha llegaron personas desde Ibagué, Bucaramanga, Tunja, Pasto, Girardot, Villavicencio, Cali, Medellín, Neiva, el Eje Cafetero y de municipios aledaños a Bogotá.



Según dijo, no hubo detrás “ningún partido político, ningún concepto político”, y se apartó de las palabras de Marulanda. “Esas declaraciones no representan desde ningún punto de vista la posición que tuvimos el 10 de mayo”, dijo el oficial.

Marchas frente a la Casa de Nariño el 1 de mayo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En el mismo sentido, el general Jaime Lasprilla, excomandante del Ejército y quien no acudió a la marcha, consideró que la marcha fue una “expresión genuina de la reserva activa, que hizo una manifestación de apoyo irrestricto a la Constitución, a las leyes y a la labor están cumpliendo las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y de rechazo a unos mensajes que han sido dados por el Gobierno y que pueden generar incertidumbre en el pueblo y en las Fuerzas”.



Lasprilla considera que hay en todo el país una “pérdida de autoridad”, pero coincide con sus pares retirados en censurar las palabras de Marulanda: “Es solamente una opinión personal, no representa al cuerpo de generales y almirantes, ni a Acore ni a ninguna de las organizaciones de la reserva”.



Adriana Márquez, experta en seguridad ciudadana y derecho policivo, asegura en todo caso que tanto la manifestación de la guardia indígena como la de los militares retirados hacen parte de expresiones de protesta que si bien generan preocupaciones por sus alcances, también se desarrollaron sin violencia ni desmanes. Un detalle nada menor que lleva a un punto clave: la responsabilidad con la paz, la convivencia y la democracia que deben tener siempre presente quienes las convocan.



REDACCIONES POLÍTICA Y JUSTICIA DE EL TIEMPO

