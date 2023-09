Este 27 de septiembre está programada una jornada de movilizaciones que incluso ha sido promovida por el presidente Gustavo Petro.



La Presidencia de la República, a través de redes sociales, ha invitado a “moverse por la vida, la justicia social y la paz”.



Los artistas que estarían en la marcha

“Nos vemos desde las 11:00 a. m. en la plaza de Bolívar, en Bogotá y Colombia, hay buenas noticias para marchar”, indicaron en X, antes conocida como Twitter.



Según la información que dio a conocer Presidencia, en la movilización participarían varios artistas. En la más reciente lista compartida, se pueden leer los nombres de:

- Aterciopelados

- Systema Solar

- La 33

- Naturaleza Suprema

- La Pacifican Power

- Pasajeros

- Plu con Plá

- Rap Bang Club

- Raúl Numerao

- Toño Arnedo

- Ácido Pantera



Este 27 de septiembre #NosMovemosPorLaVida, la Justicia Social y por la Paz.



Nos vemos desde las 11:00 A.M. en la Plaza de Bolívar. En Bogotá y Colombia hay #BuenasNoticiasParaMarchar. 🫶🏽 pic.twitter.com/WUc8S8mahb — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 25, 2023

Hay que recordar que en una anterior publicación también se había incluido la participación de Adriana Lucía, quien en sus redes sociales aclaró que no hará parte del encuentro: “Con todo el respeto del mundo les comunico que yo no hago parte de este concierto. Actualmente, me encuentro fuera del país cumpliendo unos compromisos musicales”.



En el evento también habría un discurso por parte del presidente Gustavo Petro, quien con anterioridad ya había invitado a la ciudadanía a movilizarse.



“Invito a todas las fuerzas ciudadanas del Cauca, a sus jóvenes, a sus trabajadores, a las mujeres, al campesinado, a las negritudes, al movimiento indígena, a marchar este 27 de septiembre por la paz... a moverse por la vida”, dijo el primer mandatario el pasado 20 de septiembre.

Adriana Lucia. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

