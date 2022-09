Marchas multitudinarias han tenido lugar este lunes 26 de septiembre en diferentes ciudades del país. Desde muy temprano personas y diferentes agremiaciones se han reunido para mostrar su rechazo hacia las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



La 'Gran Marcha Nacional' ha sido la que, al parecer, ha congregado a una mayor cantidad de ciudadanos. Esta fue promovida por Pierre Onzaga Ramírez, quien habría estado involucrado también con la Movilización Mundial contra las Farc que se llevó a cabo en 2008 y logró la participación de más de 12 millones de colombianos.

Según se ha conocido, el promotor y vocero de estas marchas también fue asesor de campaña para Juan Manuel Santo, y candidato al Senado de la República en 2010. Después habría estado vinculado como líder y consultor en la comunicación estratégica para las movilizaciones de 2018 en contra de las extintas Farc.



Dentro de su curriculum se dice Pierre es arquitecto de profesión y ha sido reconocido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA). También ha comentado que es empresario y creador de tres empresas en diferentes industrias.



En varias ciudades de Colombia se han registrado marchas y movilizaciones de ciudadanos que están en contra de las reformas propuestas por el gobierno del presidente Gustavo Peto. Foto: Agencia Kronos

El líder de estas primeras marchas que enfrenta el gobierno de Petro ha manifestado que con las reformas presentadas, entre ellas, la reforma tributaria y política, se está haciendo evidente "una especie de totalitarismo". Es por eso, que junto a otros colaboradores y agremiaciones plantearon una movilización en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.



"Encontramos que hay una intención más de desinstitucionalizar el país, de cortar de alguna manera la libertad, que realmente de apostarle al desarrollo de Colombia. No hay una intención de generar empleo, no hay un plan de desarrollo detrás de la reforma tributaria", dijo Pierre en entrevista con este diario.



Adicionalmente, Pierre afirmó que él y las personas que han convocado las movilizaciones no tienen intención alguna de negociar con el Gobierno Nacional. "Nosotros definimos que el objetivo es trazar una línea roja que le exprese al gobierno que necesitamos y exigimos que se retiren las reformas".



En ese sentido, el presidente Petro indicó que "siempre se respetará su derecho a expresarse", pero también dejó en claro que cuando corresponda se harán las aclaraciones correspondientes ante la "desinformación" relacionada con las reformas que han sido presentadas.



El jefe de Estado hizo un balance positivo de las marchas de este 26 de septiembre: "En general las marchas no tuvieron violencia".



