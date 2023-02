El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que el único propósito que tiene la convocatoria a la plaza pública por parte del presidente Gustavo Petro es socializar las reformas que el Gobierno llevará al Congreso este semestre, y negó que sea una presión al Legislativo. “Este es un Gobierno deliberante, democrático”, dijo. Agregó que es el Parlamento, que también representa a los colombianos, el que tendrá la última palabra sobre las reformas que se debatirán.



¿Cuál es el propósito de sacar a la gente a la plaza?



Nada diferente de socializar los proyectos de ley, de reforma constitucional que estamos tramitando en el Congreso de la República, que hemos venido presentando y que queremos que la gente los conozca, se los apropie, que discutan sobre ellos, que hagan propuestas. Queremos hacer una dinámica permanente de participación alrededor de los proyectos del Gobierno.



Al Presidente le gusta la plaza pública. Cuando fue alcalde de Bogotá, este fue uno de sus principales escenarios...

Cierto. El contacto con la gente es una de sus virtudes. Tiene una enorme capacidad de comunicarse con el pueblo colombiano y creo que vale la pena seguirlo haciendo. En este caso no para invitarlos a votar a la Presidencia como fue la campaña presidencial, sino para invitarlos a que conozcan los proyectos y a que los discutan y se sientan parte de ellos. Ya lo acabamos de hacer con un recorrido nacional con más de 50 diálogos sociales en los que hablamos con casi 300.000 personas que participaron en la elaboración del Plan de Desarrollo, de tal manera que no es algo novedoso. Me parece que es parte de un estilo de gobierno.

Los críticos de la convocatoria dicen que, de alguna manera, están presionando al Congreso. ¿Qué opina?



Para nada. Ya tuvimos un semestre completo en el cual se mostró el talante democrático del Gobierno en el Congreso. Este es un gobierno deliberante, democrático, que acepta la crítica, que debate el contenido de los proyectos, y este semestre no va a ser diferente.

¿Esto no es un Estado de opinión o plebiscitario?



Hay enorme diferencia con un Estado plebiscitario. Aquí no estamos sometiendo a votación del pueblo una reforma, que es el Estado plebiscitario. Este es un Estado que, en la Constitución, es definido como una democracia participativa. En Colombia no se ha tomado en serio el tema de la participación de la ciudadanía y en el Plan de Desarrollo, reitero, demostramos que hemos tomado en serio este tema de la participación ciudadana, como lo vamos a demostrar en los proyectos que se vienen.

¿No están como demorados con los proyectos? Están convocando a unas manifestaciones con unos textos que no se conocen.

Ya presentamos el Plan Nacional de Desarrollo, hemos presentado otro paquete de 12 proyectos de ley que ya están en consideración de las sesiones ordinarias del Congreso. El lunes vamos a presentar la reforma de la salud y el miércoles vamos a llegar con la adición presupuestal.



El Presidente ha dicho que las reformas están avaladas por más de 11 millones de colombianos que lo eligieron. Pero ¿dónde quedan los 10 millones que no votaron por él? ¿Decir eso no es desconocer que las reformas las tiene que aprobar el Congreso?

Creo que eso es exceso de prevención de las palabras, de la lectura de las palabras del Presidente. El Presidente dice algo que es verdad: este proyecto, y estos proyectos que fueron parte del programa de Gobierno, fueron sometidos a consideración del pueblo y obtuvieron más de 11 millones de votos. Esa es una presentación democrática. Ahora, ¿dónde están los otros 10 millones? No son 10, son más de 40 millones que se representan en el Congreso. Esto viene avalado con un gran apoyo popular pero, obviamente, es el Congreso el que toma la última decisión porque allí se representa la totalidad del pueblo. Por eso, no expedimos un decreto ni declaramos una emergencia o un Estado de conmoción interior para adoptar medidas. No. Lo que hacemos es, utilizando los canales constitucionales, llevar a consideración del Congreso lo que el pueblo señaló como el programa con el que se debe gobernar. Allí se tomarán las decisiones de lo que finalmente van a ser las reformas.



¿Cómo ve la coalición? Ya anunciaron reuniones para tomar postura, pues tienen dudas.



Cada vez que llegaba yo al Congreso a invitar a la coalición a que votara por un proyecto del Gobierno siempre me decían que la coalición se había acabado el día anterior porque se había visto una reunión de bancada, de cualquier partido, o porque alguien en el Congreso disentía de algún artículo. Y los titulares muchas veces eran: “Se acabó la coalición”, “Está resquebrajada”. No. Vuelvo y reitero: una coalición de gobierno alrededor de un gobierno democrático, como el de Gustavo Petro, es una coalición deliberante, una coalición que critica, que aporta. Nunca tomo las posiciones de las bancadas como posiciones antagónicas, sino como la dinámica normal legislativa.

Se ha comentado de divisiones en el Gobierno, a propósito de la reforma de la salud. ¿Es cierto?

Tiene la misma respuesta que la anterior. Este es un gobierno democrático, incluyente, en el gabinete se expresan diversidad de tendencias ideológicas: de la izquierda, del centro, del liberalismo. De tal manera que los debates dentro del consejo de ministros existen, son reales, hay diferencias de opinión y al final unificamos una voz con la que llegamos al Congreso.



A propósito de las facultades que pide el Presidente en el Plan de Desarrollo, expertos dicen que son muy amplias y no se especifica para qué son. ¿Para qué se quieren? ¿Cree que de ser aprobadas la Corte Constitucional las tumbará?

Las facultades todavía no han sido aprobadas y ya las están tumbando (risas). Apenas está comenzando el debate en el Congreso, allá revisaremos los textos. ¿Para qué se utilizan las facultades? Para tener los instrumentos necesarios para la implementación del Plan de Desarrollo. Es normal, es usual que en los planes de desarrollo se aprueben facultades para ahorrarles tiempo al Congreso, al Gobierno. Y cuando ya hay una ruta trazada que prioriza la inversión pública para el cuatrienio, pues es importante que simultáneamente, de ser posible, tengamos la mayor cantidad de instrumentos para su implementación. Pero si hay una crítica de cualquier académico, de cualquier congresista en relación en que es muy abierta la facultad, pues la cerramos, la redactamos mejor. Para eso son los debates.

Es decir, ¿ustedes están dispuestos a dialogar esas facultades?

Estamos dispuestos a dialogar, a concertar, a tener la posibilidad de redactar mejor todo aquello que vaya en beneficio de los objetivos que tiene el Plan de Desarrollo para hacer de Colombia un país nuevo, un país con cambios profundos, un país que les llegue a las personas que más lo necesitan, una Colombia con un cambio real, como la que prometió Gustavo Petro.



MATEO GARCÍA Y JORGE E. MELÉNDEZ

REDACCIÓN POLÍTICA