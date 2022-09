El gobierno del presidente Gustavo Petro afrontará este lunes la primera jornada de protesta en su contra desde que inició su administración el pasado 7 de agosto.

A partir de las 10 de la mañana, en varias ciudades del país y del exterior se realizarán marchas, que de acuerdo con los organizadores serán “absolutamente pacíficas”.



(Lea: Marchas contra reformas de gobierno Petro: puntos para el 26 de septiembre)

Según Pierre Onzaga, quien lidera esta iniciativa, la jornada de marcha es en contra de “las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro” ante el Congreso.



En ese sentido, menciona el proyecto de Código electoral, la reforma laboral, la reforma tributaria, entre otras. Para él, el Gobierno debe estudiar muy bien las reformas y volverlas a presentar.

Facebook Twitter Linkedin

Diferentes agremiaciones y colectivos han confirmado su presencia para las marchas convocadas este lunes 26 de septiembre de 2022, en contra de las reformas del gobierno de Petro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Los objetivos

“Uno de los objetivos de esta marcha nacional es trazar una línea roja para que se retiren las reformas, no buscamos negociación alguna” dijo Onzaga.



“Adicionalmente queremos dejar claridad que este es un movimiento evidentemente ciudadano apartidista, sin bandera o rótulo diferente al de Colombia, y que se mantendrá de esta forma con el fin de dar a los ciudadanos una verdadera representación ante los partidos que se plegaron al Pacto Histórico, convirtiéndose así en una real oposición ciudadana”, agregó.



Ahora bien, ante la pregunta de si la protesta es en contra del Gobierno, Onzaga señaló que “más allá de personalismos, es que el pueblo está en contra de las reformas que el Gobierno está promoviendo, que denotan intenciones de autoritarismo”.



(Le sugerimos: 'Vamos a marchar para que retiren las reformas tributaria y política': vocero)



En su opinión, en esta administración se ve que se avanza hacia una “desinstitucionalización paulatina” del Estado colombiano, no solo algunas reformas que está proponiendo, sino por algunas decisiones que se están tomando, como las que se han visto con las Fuerzas Militares o la Policía.



Y a manera de ejemplo refirió el caso del ministro del Interior, Alfonso Prada, “quien dijo en el Cauca hace unas semanas que si no se aprueba la reforma tributaria se podría llama a la movilización popular, eso es una amenaza a la democracia porque esa no es la función de un ministro”.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro del Interior en Padilla aseguró en semanas pasadas que la ciudadanía que apoyó el gobierno del "cambio" debería apoyar la reforma tributaria a través de movilizaciones multitudinarias. Foto: Ministerio del Interior

También mencionó que el senador Gustavo Bolívar señaló que si no es aprobada la reforma tributaria en el Congreso se tendría que declarar emergencia económica.



Precisamente sobre la jornada de mañana, el senador del Pacto dijo que “la oposición de la derecha se basa en mentiras, calumnias, noticias falsas, especulaciones, payasadas. Son sucios (...) Un disparate es la marcha que convoca la derecha contra los problemas que dejó su gobierno de derecha”.



(No se pierda: Iván Duque sobre Gustavo Petro: 'No se puede negociar con criminales')



También la senadora Sandra Ramírez, de Comunes, calificó de disparate la marcha. “Mentiras. Colombia: La gasolina NO va a subir a 16 mil pesos, subirá 200 pesos. La reforma tributaria NO tocará la canasta familiar. El uribismo torpedeó y quiso hacer trizas la paz, por eso la violencia incrementó. ¡Mesura!”, destacó.



“No sé quiénes convocan la marcha de este lunes 26 en Colombia, pero eso no importa. Hay muchos motivos para protestar y estamos listos para salir a la calle”, dijo el exsenador uribista Ernesto Macías.

La jornada

La jornada de este lunes está previsto que se desarrolle en Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Duitama, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Santa Marta, Popayán, Tunja, Sogamoso, Urabá, Valledupar, Villavicencio y Yopal.



En el exterior están previstas marchas en Miami, Nueva York, Oklahoma, Houston, Orlando, Atlanta, México, Panamá y Berna.



Lo que dejó en claro Onzaga es que esta “es una marcha pacífica para manifestarnos en paz y en orden. A quienes se convoca se les insiste que será en paz”.

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @PoliticaET