La oposición aceptó el pulso planteado por el presidente Gustavo Petro de llevar a la calle el respaldo a su gobierno. Este martes, de manera pacífica y con banderas de Colombia, miles de ciudadanos salieron a marchar para expresar su inconformidad con el rumbo del país.



(Además: Reforma laboral: ¿Qué significa su hundimiento y qué puede hacer el Gobierno? Análisis).

En la imposición de la quinta estrella al general William Salamanca, nuevo director de la Policía, Petro aseguró que sus opositores tendrán todas las garantías, pero no dio señales de apertura alguna. Foto: Sergio Acero Yate. El Tiempo

Esta fue la cuarta movilización de sectores de oposición al Presidente, aunque con dos elementos inéditos: es la primera tras su desafiante discurso de hace dos semanas en la calle, y con el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia aún latente. Los dos funcionarios ya no están en el Gobierno, pero es evidente que las secuelas políticas y jurídicas de su caso también sirvieron de impulso para quienes decidieron salir a manifestarse.



Fue una jornada compleja para el jefe del Estado: según las mediciones realizadas por la propia Policía Nacional, unas 92.000 personas salieron a protestar en contra del Gobierno: de ellas, unas 30.000 estuvieron en Bogotá y se concentraron en la plaza de Bolívar. Y mientras la más reciente encuesta de Datexco ponía en 60 por ciento la desaprobación de Petro, la reforma laboral, uno de los proyectos bandera del Gobierno, recibía un virtual entierro en el Congreso.



¿Cómo leerá el presidente Petro esta serie de mensajes que se enlazaron este martes? Los analistas señalan la paradoja de que un líder político que cimentó buena parte de su ruta a Palacio por su capacidad para movilizar a los inconformes durante el gobierno de Iván Duque ahora reciba semejante llamado de atención.



Aunque desde sectores cercanos al Presidente plantearon una competencia de imágenes para saber quién logró sacar más gente a la calle –si Petro hace dos semanas, cuando pronunció uno de sus más beligerantes discursos; o este martes la oposición–, lo cierto es que incluso líderes políticos que han sido afines a sus ideas en el pasado llamaron al Gobierno a atender las voces de la calle.



(Le puede interesar: Gustavo Petro habla de las marchas del 20 de junio: 'Nuestro mayor deber es cuidarlas').



“¿Es en serio? Por Dios, ustedes ya no son activistas ni tuiteros, son políticos con una curul y responsabilidad con la sociedad en pleno”, les dijo Cathy Juvinao, representante a la Cámara por el Partido Verde en referencia a alfiles del Gobierno, como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que cuestionaron el alcance de las protestas de este martes.



“Escuchen con humildad. Entiendan que no tienen la única verdad. Reconozcan que sin buscar puntos de unidad este gobierno quedará reducido a la inacción”, agregó la representante Juvinao.



“Las marchas son grandes”, afirmó el senador Humberto de la Calle Lombana. “Petro debe hacer una reflexión. O abre el compás y logra objetivos transformadores menos radicales o corre el riesgo de mover el país a la derecha. ¿Una derecha moderada o una derecha radical? Esa es la pregunta”.

Miles de ciudadanos salieron a marchar en Medellín. Según la Policía, unas 92.000 personas protestaron a nivel nacional. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

De la Calle pone el foco no solo en la coyuntura actual sino en lo que puede ocurrir en cuatro meses –el 29 de octubre–, cuando en los 32 departamentos se elijan los gobernadores y diputados de las asambleas departamentales y en los 1.122 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales. Aunque ese día su cara no aparecerá en ningún tarjetón, Petro sabe que un revés en las urnas para sus candidatos será una medición inapelable de su gestión.



Pero ¿en qué momento un líder que fue electo con las banderas del cambio empezó a pagar estos costos? Para los analistas, la gobernabilidad del Presidente empezó a perder fuerza a las 10:45 p. m. del 25 de abril, cuando en su cuenta de Twitter escribió: “La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”.



(Siga leyendo: Presidente Gustavo Petro: desaprobación de su gestión subió a 60%, según Datexco).



De allá para acá el Presidente se atrincheró más, se rodeó exclusivamente de alfiles que no lo critican, ordenó a sus ministros encabezar y convocar asambleas populares con la advertencia de que quien no haga caso se va y ha repetido en muchos escenarios la versión de que es víctima de un ‘golpe blando’.



Alejandro Gaviria, exministro de Petro y quien salió del gabinete por un talante liberal que ya no tiene espacio en una administración que se polarizó hacia el petrismo más radical, dice: “El Gobierno rompió con la idea de un gobierno de coalición. Prefirió insistir en la idea equivocada según la cual el programa de gobierno era un mandato popular inmodificable. Las consecuencias son evidentes. La democracia liberal necesita consensos para gestionar el cambio”.



Eso fue en la práctica lo que le dijeron este martes al Presidente los miles de inconformes que salieron a las calles.



Este martes, en la imposición de la quinta estrella al general William Salamanca, nuevo director de la Policía, Petro aseguró que sus opositores tendrán todas las garantías, pero no dio señales de apertura alguna.



“Creo que lo que le conviene a Colombia es un pacto. Es algo como lo que hizo Luiz Inácio Lula da Silva en su momento en Brasil, o como lo que hizo Gabriel Boric, en Chile: tratar de aunar y dejar esta retórica confrontacional que es extremadamente dañina”, dice el senador De la Calle.

REDACCIÓN POLÍTICA

