En el closet de los empleados de la Cancillería los tenis se deben quedar guardados entre semana, pues no los podrán usar los funcionarios mientras estén desempeñando su labor en las instalaciones del Ministerio.



Lo anterior quedó establecido en el nuevo código de vestimenta que les fue enviado a sus correos institucionales. En ese documento detallan qué tipo de ropa pueden usar las mujeres y hombres según los días de la semana.



En el texto, señalan que los funcionarios deben promover "prácticas alineadas al cumplimiento de los objetivos institucionales a través de comportamientos que posibiliten la construcción de una imagen profesional y consecuente con la identidad y el contexto laboral".



Por lo anterior, exponen, hay unos modelos de vestimenta formal que se deben seguir ya que todos los que trabajan allí "son ministros" y representan el fomento de la diplomacia y prácticas que permiten el reconocimiento institucional en diversos escenarios nacionales e internacionales.



Por esto, de lunes a jueves todos los empleados deben vestirse con el 'look formal de negocios'. Dicen que este es el "ideal por su formalidad, dado que refleja carácter, personalidad y elegancia al vestir".



Para los hombres está compuesto de un "traje de diseño clásico completo, camisa de manga larga, corbata o corbatín (con chaleco y pañuelo si es de su elección), correa de cuero, zapatos clásico y calcetines largos".



Para las mujeres, es "un traje sastre de saco y falda, también puede ser pantalón o vestido completo con medias veladas". Les recomiendan "evitar los escotes pronunciados y faldas cortas" y usar "zapatos clásicos, zapatillas cerradas, de tacón o sin tacón, acordes con el vestido".



Entre la lista de recomendaciones a mujeres también les aconsejan "utilizar un maquillaje discreto y natural, sin tonalidades muy fuertes".



Agregan que deben usar "accesorios pequeños, conservar un peinado sencillo, usar en las uñas colores discretos y evitar llevarlas demasiado largas".



A la pregunta de si se puede usar tenis, la respuesta es no. Argumentan que esta decisión es porque es deber del Ministerio "proyectar una imagen serie, profesional, acorde con la misión, visión y los objetivos institucionales. Por esta razón, la presentación personal no puede estar acompañada de ropa informal (como los tenis) en las instalaciones del Ministerio".



Así que tampoco pueden portar tenis los viernes, cuando se les permite usar un 'look casual de negocios'. Explican que este modo "es una forma de vestir cómoda, sin perder la formalidad y mezcla de prendas clásicas y formales".



Para los hombres es así: combinación de chaqueta y pantalón diferente o de traje completo, sin corbata. También puede ser pantalón de dril (negro o azul oscuro), preferiblemente usaro con un blazer.



Eso sí, aclaran que "solo se podrá usar este look cuando no se lleven a cabo ceremonias, actos oficiales y eventos diplomáticos de alto nivel o cuando se realice alguna actividad que requiera un código de vestimenta formal y elegante".



Para las mujeres, dicen que este 'look' puede estar conformado por un "vestido, falda, pantalón, dril oscuro y leggins (gruesos), acompañados por una camisa manga corta, larga o tres cuartos con diferentes tipos de cuello". Dicen que es posible llevar suéter o saco de cuello tortuga o redondo y un blazer o abrigo.



No se pueden usar jeans ni pantalones cortos, con apliques, desteñidos o descaderados.



