Mamá de piloto desaparecido dice que no era amigo de Duque ni de Uribe

El nombre de Samuel Niño, que era desconocido para prácticamente todos los colombianos, salió a relucir hace pocos días luego de que fuera mencionado como el posible piloto de un vuelo que cayó en Centroamérica, aparentemente cargado con coca. Además se reveló que durante la pasada campaña presidencial fue piloto de una aeronave en la que se movilizó el entonces candidato Iván Duque.



Pero su mamá, Sorelly Niño, asegura que nada de esto es cierto, que si bien su hijo está desaparecido, no hay pruebas de que fuera el piloto de la aeronave caída y dice que todo tiene fines político promovidos por el senador Gustavo Petro.

Samuel David Niño es el menor de tres hermanos, el mayor, Hernán Gómez, fue candidato a la Gobernación del Meta, por el Centro Democrático.



Esta denuncia fue hecha inicialmente por el portal La nueva Prensa, en una nota suscrita por Gonzalo Guillén y Julián Martínez, quienes denunciaron que el piloto Samuel David Niño Cataño, quien desapareció el 24 de noviembre de 2019 en Guatemala durante el accidente de un bimotor que transportaba desde Colombia cocaína para el cartel de Sinaloa, había donado 20 millones de pesos a la campaña de 2018 que reeligió a Álvaro Uribe Vélez en el senado.



Desde Villavicencio, la madre del piloto desaparecido habló con EL TIEMPO

¿Qué fue lo último que usted supo de su hijo?

Lo último que supe es que él iba a presentarse a una cita en la embajada canadiense, porque estaba solicitada la visa pues tenía un viaje pata ese país. Él habló conmigo el 21 y no volví a saber nunca más de él.

Samuel Niño en la posesión de Iván Duque. Foto: Redes sociales

¿El día de la cita en la embajada?

No, la cita en la embajada fue el 19. Él fue a la embajada a cumplir la cita.



¿Y qué quería de hacer en Canadá?

Es que además de ser piloto, él trabajaba en una empresa que había formado, que se llama Explora Colombia, empresa dedicada al turismo aéreo. Entonces él estaba haciendo unas conexiones para poner en marcha un programa de turismo aéreo.



¿En su última charla, él le comentó que se iba para alguna parte?

No, no. Sólo estuvimos hablando del grado de su hijo mayor que terminaba el preescolar y entonces estábamos organizando todo para hacerle un pequeño homenaje aquí en nuestra casa en Villavicencio.



¿Y para cuando era la fiesta?

El niño se graduaba si mal no recuerdo el 29 de noviembre.



¿Usted dice que su última charla con él fue el 21, pero siguió llamándolo?

Sí, yo estuve llamando pero no me volvió a responder. Él siempre se la pasaba con un amigo, entonces yo lo llamé a él, que sí me contestó y le pregunté que si estaba con Samuel y él me respondió que sí señora, pero no volvió hablar conmigo, nunca me volvió a contestar ni volví a saber nada de él.

Él me respondió que sí señora, pero no volvió hablar conmigo, nunca me volvió a contestar ni volví a saber nada de él FACEBOOK

¿O sea que el amigo también está desaparecido?

Sí señor, él también está desaparecido.



¿Y también es piloto?

Él no es piloto, es un amigo del colegio. Lo cierto es que también está desaparecido.



¿Y él que hacía?

El amigo trabajaba con Cormacarena, aunque no tengo claro si todavía trabaja ahí. Él es un ingeniero ambiental



Bueno pero ocurrió un accidente en Centroamérica en el que mueren dos personas ¿usted no cree que su hijo puede ser una de las víctimas?

Estoy absolutamente segura que no.



¿Por qué?

Es la certeza por como uno ha formado a sus hijos. Entonces, que tenga que ver con el cartel de Sinaloa, eso no lo puedo creer. Es que mi hijo no tenía cómo estar vinculado ni nada de eso, ni siquiera tenía tiempo para estar vinculado a eso porque él andaba dedicado era a su empresa.

Samuel Niño con Iván Duque. Foto: Redes sociales

¿Y no pudo ser que su hijo simplemente decidiera no contarle algo de eso?

Hay muchas cosas que un hijo no le cuenta su mamá, pero vincularse con esto es una cosa terrible. Además, este señor Gustavo Petro, que para nadie es un secreto que está en una guerra con Uribe, entonces cogió a mi hijo como un chivo expiatorio. Sacaron las fotos de las redes sociales en las que aparece mi hijo con Duque y con el presidente Uribe, de una vez dijeron que era amigo de ellos. Además, traen a colación un accidente que pasó el 3 de diciembre, pero mi hijo está perdido desde el 21 de noviembre y fuera de eso argumenta que están seguros que es mi hijo cuando ya las autoridades sacaron un comunicado donde aseguran que no pueden identificar los fallecidos.



¿Para usted, la persona que murió en ese accidente no es su hijo?

No, es que ellos allá han dicho que no es Samuel y que ni siquiera en ese país tiene mi hijo un prontuario, ni siquiera existe el nombre de mi hijo. Es algo muy absurdo y fuera de eso Petro sale a decir que es el piloto de Uribe que es miembro del cartel de Sinaloa



¿Y cuál era la relación de su hijo con Uribe y con Duque?

No existía ninguna amistad. Simplemente en algunas ocasiones fue un servidor de ellos porque le correspondió, por decisión de la empresa, ser piloto algún día. Le puedo decir que mi hijo Hernan Alexis Gómez, él, que sí ha sido político, si ha tenido alguna relación con ellos. Mi hijo Samuel David nunca jamás

¿Pero si no eran tan amigos, porque su hijo, por ejemplo, terminó invitado a la posesión de Duque?

Sí, claro, mi hijo fue. Pero lo más seguro es que fue acompañando a mi otro hijo, que él si estaba invitado formalmente a la ceremonia, porque había hecho trabajo político en favor del presidente Duque aquí en el Meta.



Se asegura que su hijo tenía dificultades económicas y que por eso de pronto se animó a hacer un viaje con coca hasta Centroamérica...

Risas. Dificultades económicas las tiene hoy casi todo el país, pero de ahí a que tenga que decidir ponerse al servicio de un cartel, no.



¿Usted dice que en su fuero interno está convencida de que su hijo está vivo. Entonces qué cree que pasó con él?

Siento en mi corazón un dolor de madre de no saber dónde puede estar mi niño, pero ese dolor que pueda uno sentir en las entrañas de que me arrancaron una parte que tuve nueve meses en mi vientre, no lo siento. Qué pudo pasar con mi hijo, no puedo decirle con exactitud. Yo lo único que le puedo decir es que espero que mi hijo aparezca pronto y nos cuente qué pasó con él durante estos nueve meses, sobre todo para callar estas lenguas que no respetan el dolor de una madre y pueden ser capaces de irrespetar la memoria de un ser del que tengo la plena seguridad que este señor Petro nunca ha conocido.



La siento molesta con Petro...

Claro, es aterrador que él se atreve a decir esas cosas, sólo por dañar a otro.

Yo no entiendo como una persona que fue candidato a la presidencia se atreva a ser tan ligero. Un hombre que pueda ser capaz de no respetar el dolor de una madre deja mucho que desear.

