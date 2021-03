Gobierno propone acompañar a colombianos en Migración de México

"Me retuvieron y me quitaron el celular y el pasaporte”; “había gente durmiendo en colchonetas en el suelo, parecía una cárcel”; “me trataron muy mal, me sacaron todo de la maleta y me dañaron las cosas”. Estas son algunas de las denuncias que ha recibido este diario en los últimos días de colombianos que han sido maltratados, discriminados e inadmitidos injustificadamente en el área de Migración de México.



Aunque esa no es una situación nueva, pues incluso el Gobierno colombiano le puso la lupa en 2019 y estableció una mesa de trabajo con autoridades de Colombia y México para crear una ruta que aminore los casos y estos sean tratados bajo el máximo respeto, en las últimas semanas las denuncias se han incrementado y no ha habido una solución.



De hecho, el exembajador colombiano en México José Gabriel Ortiz, quien se dio cuenta de la gravedad de esa situación, señaló que ciudadanos colombianos son llevados a calabozos, totalmente aislados, sin ventilación y sin baños. Dijo que los hombres deben orinar en el calabozo y las mujeres, sacadas a un baño bajo la permanente custodia y observación de guardias hombres.



Asimismo, según el viceministro de Relaciones Exteriores Francisco Echeverri, de los 600.000 colombianos que viajan al año a México, 4.500 fueron inadmitidos el año pasado.



Por ello, la Cancillería anunció este viernes que reforzó “al más alto nivel” las gestiones diplomáticas para defender los derechos y la dignidad de los colombianos en México, tras un diálogo que sostuvo con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.



Entre las propuestas de Colombia está que México considere una autorización a funcionarios de los consulados colombianos para que puedan estar presentes en los aeropuertos de ciudad de México y de Cancún, para dar “el acompañamiento requerido a colombianos en sus procesos migratorios al ingreso a ese país”, según señaló en un comunicado el Ministerio de Exteriores.



El anuncio se dio luego de que la canciller Claudia Blum diera la instrucción de que la embajadora en México, Patricia Cárdenas, y los cónsules en Cancún y la capital de ese país entraran en contacto con el ministro de Turismo, la ministra del Interior y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en México. Durante su encuentro, los funcionarios colombianos les expresaron la preocupación del Gobierno colombiano por la situación denunciada.



Por tanto, como respuesta, el Gobierno mexicano “se comprometió a evaluar la situación” y a entablar una audiencia entre la embajadora Cárdenas, el canciller Ebrard y el responsable de Migración de México.



Asimismo, los altos funcionarios mexicanos le expresaron a Cárdenas su “compromiso de trabajar para lograr pronto disminuciones en las inadmisiones y mejorar los procedimientos en temas migratorios”, aseguró la Cancillería.



El lunes, Blum le envió una carta a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, en la cual le expresó la gravedad de la situación que viven los colombianos al ingresar a ese país.



Tras la misiva, la embajadora Cárdenas se reunió con las autoridades mexicanas para expresarles las preocupaciones del Gobierno Nacional frente a ese asunto.

Ante los funcionarios, la representante diplomática reiteró la preocupación del Gobierno por las frecuentes inadmisiones y los malos tratos que han denunciado los colombianos por parte de las autoridades migratorias de este país.



Luego de estas conversaciones, los colombianos esperan que haya una pronta solución y puedan viajar tranquilamente a México y no pasar humillaciones. Hay que resaltar que desde 2012 no es necesario para los colombianos tener una visa para ingresar a ese país.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET



Escríbanos a luimer@eltiempo.com