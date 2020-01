Maduro le propone a Duque restablecer relación consular

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le planteó ayer al Gobierno colombiano que restablezcan unas “relaciones consulares”, rotas por el mandatario chavista desde febrero del año pasado.



Lo hizo, precisamente, al referirse a la captura en ese país de la prófuga excongresista Aida Merlano.



Maduro, tras reiterar que él no solamente es el presidente constitucional, elegido por el pueblo y legítimo, sino que está en funciones plenas, dijo que Colombia y Venezuela son países hermanos que están obligados a tener “relaciones diplomáticas y cooperación”.

Estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el Gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules FACEBOOK

“Yo estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el Gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules. Iván Duque, escúchame”, afirmó Maduro.



Y si bien hasta la publicación de este artículo no había una respuesta formal del Gobierno colombiano, minutos antes de la declaración de Maduro, el presidente Iván Duque pareciera haberse anticipado desde la Casa de Nariño.



“Que no pretenda la dictadura (de Venezuela) ocultarse en argumentos para tratar de sacarle provecho o chantajes diplomáticos a la situación. Su responsabilidad, una vez cumplidos los procedimientos, también de la Interpol, es facilitar que a esa persona (Aida Merlano) se le aplique todo el peso de la ley y proceder con la deportación correspondiente”, sostuvo el mandatario colombiano desde la Casa de Nariño en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Colombia.



La captura de la excongresista en suelo venezolano y su deportación a nuestro país se han convertido en un enredo político, en la medida en que los países no tienen relaciones diplomáticas.



Las relaciones

Maduro dijo que Venezuela tiene conflictos políticos con “todos los países de Europa”, pero que esos gobiernos mantienen su personal diplomático y consular en suelo venezolano.



“Iván Duque, basta de tanta insensatez, basta de tanto fanatismo ideológico, basta de tanto extremismo político, pon los pies sobre la tierra y seamos pragmáticos”, propuso Maduro.



Pero, también como anticipándose a esto, el mandatario colombiano había recordado minutos antes que fue precisamente Maduro quien en febrero del año pasado decidió romper relaciones políticas y diplomáticas con Colombia, “pero, además, expulsando a nuestro personal diplomático y consular”.



Y destacó que muchos de los países, si bien reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, han mantenido su personal consular para atender a sus conciudadanos y al mismo tiempo poder tramitar procesos ante las instancias que corresponda.

También hay que destacar que en la mañana de ayer, Duque estuvo en el Catatumbo, en la frontera de Norte de Santander con Venezuela, donde esbozó que lo que está buscando el Gobierno Nacional es que Merlano sea deportada y el trámite se haga a través de la Interpol.



“Lo que debe acontecer en este caso es que en ese vínculo, que, además, viene

protocolizando Interpol desde hace muchos años, pueda ser deportada esa señora a Colombia para que sea procesada y le caiga todo el peso de la ley por los delitos que cometió”, sostuvo el mandatario desde Tibú.



El jefe de Estado agregó que se ha tenido comunicación a través de la Interpol para que se surtan sus procesos.



