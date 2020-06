Pese a restricciones de Maduro, venezolanos buscan regresar a su país

Cientos de migrantes venezolanos esperan volver a su país en los próximos días. Muchos de ellos llevan semanas esperando, en condiciones críticas, a que alguna entidad los ayude y puedan retornar a Venezuela.



Desde que empezó la cuarentena en Colombia, la población venezolana ha sido una de las más afectadas: sin techo, sin comida, sin trabajo y sin ayuda miles de ellos no tuvieron más opción que retornar a su país con, apenas, lo que pudieron cargar en sus maletas.

Colombia cerró la frontera con Venezuela desde el pasado 14 de marzo. Desde entonces, solo se ha permitido el paso por los corredores humanitarios a los migrantes venezolanos que quieran retornan a su país. Hasta el momento, según Migración Colombia, cerca de 71 mil venezolanos han salido de Colombia en las últimas semanas.



Juan Francisco Espinosa, director general de Migración Colombia explicó que el Gobierno venezolano tomó la decisión de restringir el ingreso de sus nacionales a 3 días a la semana, con un máximo de 400 personas por día. La medida empieza a regir deste este 8 de junio e implica una reducción cercana al 80 % en el retorno de los ciudadanos venezolanos a su país.



Declaraciones del Director General de @MigracionCol , @JuanFEspinosaP, frente a las nuevas restricciones por parte de Venezuela para el regreso de sus nacionales pic.twitter.com/9891MkcLQ6 — Migración Colombia (@MigracionCol) June 7, 2020

Las medidas de Venezuela

De acuerdo con información de la presidencia de Venezuela, las medidas buscan reducir el número de contagios en el país vecino; ya que, según el Gobierno venezolano “el aumento en el número de casos que a la fecha registra el país corresponde a contagios procedentes de países colindantes con Venezuela, lo que se traduce en el 83 por ciento de los 2 mil 377 registros de infección”.



“Pido la colaboración de la familia venezolana para cortar toda cadena de transmisión en el Zulia (…) Si no tuviéramos este ataque de brote desde Colombia y Brasil, la flexibilización seria mayor”, afirmó Nicolás Maduro.



Precisamente, Maduro tomó estas medidas porque la primera semana de junio empezó la flexibilización de la cuarentena con una estrategia que consiste en hacer siete días de cuarentena, seguidos de siete días de flexibilización, siguiendo estrictas medidas sanitarias, o lo que han llamado el 7 + 7.



Por lo tanto, el tránsito de personas por los corredores humanitarios solo se podría realizar los lunes, miércoles y viernes, en grupos que no superen las 300 personas para el puente Simón Bolívar en Norte de Santander y 100 para el puente José Antonio Páez en Arauca.



En el caso de La Guajira, aún sigue sin que se logre establecer un corredor humanitario formal, lo que hace que el paso de personas sea esporádico.

Miles de venezolanos esperan en la frontera con Venezuela Foto: @MigracionCol

Aglomeraciones en la frontera

Las restricciones fronterizas han generado la aglomeración de miles de venezolanos que esperan que se abra la frontera libremente. Arauca, por ejemplo, ha sido uno de los principales puntos receptores, donde miles de migrantes han llegado provenientes de diferentes lugares del país.



Allí, la situación sanitaria se volvió incontenible. Según Juan Carlos Villate Camargo, el personero de Tame, Arauca, desde la primera semana de abril han recibido a más de 2 mil personas que llegaron desde Bogotá, Casanare, Meta, Cundinamarca, Villavicencio, Cali, Manizales, Boyacá, Ipiales y hasta de Ecuador y Perú.



Por la llegada masiva de migrantes, en condiciones de salubridad desconocidas, el personero tuvo que crear un corredor humanitario para garantizar un retorno seguro.



“Los mandatarios de otros municipios los han dejado aquí porque Arauca tiene una serie de controles muy estrictos y en medio de esta emergencia sanitaria el departamento siempre ha llamado la atención en que los retornos de población migrante hacia Venezuela tienen que hacerse de manera organizada, segura y no de forma peligrosa, como se está haciendo actualmente”, afirmó Villate.



Agregó que esta emergencia humanitaria y sanitaria está poniendo en riesgo la vida de los migrantes y de los nacionales, no solo por la falta de condiciones de higiene, sino porque grupos armados de la zona han prohibido la circulación de extranjeros. Por esta razón, no les pueden permitir caminar los casi 220 kilómetros que hay desde Tame hasta el puente internacional.



“El que ellos continúen caminado por todos los caseríos compromete la seguridad sanitaria. No tenemos certeza de en qué condiciones de salud vienen y hay un riesgo muy alto por los grupos armados presentes en la zona. Dejarlos transitar así es continuar violando sus derechos al comprometer la seguridad sanitaria de la población y no cumplir con las medidas de distanciamiento social”, dijo Villate.



Para el personero, esta situación está a punto de salirse de control; cada día llegan personas desde distintos puntos del país, pues no hay controles viales que los atiendan ni que regulen la situación y han sido muy pocos los mandatarios que han gestionado el regreso de personas con cancillería y con las autoridades venezolanas, para que los dejen cruzar la frontera.

Migración Colombia ha hecho presencia en la frontera con Venezuela para garantizar un retorno seguro. Foto: @MigracionCol

El director de Migración Colombia, explicó aunque el fenómeno actual es producto de la decisión voluntaria de los migrantes, el Gobierno Nacional, alcaldías y gobernaciones han coordinado acciones para evitar que se genere un embudo migratorio o represamiento de personas que pueda poner en riesgo la seguridad de las regiones, señaló que las limitaciones en el retorno de venezolanos, está determinado por la capacidad que Venezuela tiene de recibir a la población migrante.



"Tenemos una limitación muy fuerte en Norte de Santander. Habíamos logrado un acuerdo para el paso diario de 700 personas, pero en estos momentos estamos experimentando días en los que solo nos han recibido 80 personas", sentenció Espinosa.



Por otro lado el defensor del pueblo colombiano, Carlos Negret, aseguró que en la medida en la que la pandemia siga restringiendo el trabajo de los migrantes venezolanos y de cualquier ciudadano, ellos van a seguir retornando a su casa, donde “tienen un gran arraigo familiar. Con seguridad, los volveremos a ver una vez esta crisis se calme un poco. Regresarán cuando la economía se active de nuevo”



Para Negret, los ciudadanos venezolanos no están retornando porque quieren, sino por la situación que están afrontando y porque no hay unas condiciones económicas óptimas para que ellos se queden, “ni en Colombia ni en cualquier otro lugar en el que se encuentren en este momento”.



“La verdad no es claro por qué quieren retornar a su tierra, y creo que las únicas razones que se pueden señalar son el arraigo familiar y la falta de condiciones para que ellos puedan alimentarse en Colombia porque no hay trabajo, cosa que también sucede en países como Ecuador y Perú”, afirmó Negret.



