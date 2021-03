‘Dios nos envió a Samuel, un Ángel que nos enseñó el amor’

Ahora la palabra de moda es resiliencia y en nuestro caso esa es la palabra en este proceso. Resiliencia, paciencia y perseverancia.

Mi historia arranca en junio, cuando nos enteramos de que íbamos a ser padres. En ese mes tuve el primer control con una gineco obstetra, en chía. Ella me envió una ecografía que es de translucencia nucal, que se hace entre la semana 11 y 13 para saber si el niño tiene Síndrome de Down. Me hice esa ecografía en Idime y le pregunté al ecógrafo si todo estaba bien.



En ese momento nos causó inquietud que en los resultados había un término que estaba subrayado, todo en términos médicos. Pero cuando tuvimos el control con la doctora, ella no nos dijo nada, no nos alertó de nada.

En diciembre cambié de médico porque si continuaba allí el niño tenía que nacer en Chía y yo quería que naciera en Bogotá. El nuevo doctor al ver los exámenes me pregunto ‘¿Qué hicieron con esto?’ Yo no le entendía de qué me estaba hablando. Fue cuando me dijo entonces que mi hijo tenía altas probabilidades de nacer con Síndrome de Down.



Quedé pasmada, me puse a llorar mientras me revisaban en el consultorio, el médico se mordía las uñas de lo nervioso que estaba y me dijo que mi embarazo empezaba a ser de alto riesgo. Salí destrozada de la cita.



Ese día me hicieron otra ecografía en la que salió que mi hijo venía posiblemente con calcificaciones hepáticas y cerebrales.



Todos los días de esa semana me hice una ecografía en un lugar diferente, con la esperanza de que me dijeran que todo esto era mentira, que mi hijo estaba bien. Pero cada ecografía resultaba “peor” que la anterior.



Ahí mi proceso pasó a la alto riesguista, que es una especialidad, y la doctora me dijo que no hiciera baby shower, porque no se sabía si mi hijo iba a nacer. Entiendo que la función de los médicos es ser claros, pero siento que a veces les falta tacto. Fueron días muy duros.

Pero yo quería tener a mi hijo en mis brazos. Eso siempre me dio fuerza. El 22 de enero me hicieron cesárea, porque el embarazo era de alto riesgo. Ese día nació Ángel Samuel yo lo vi sano y hermoso. Sabíamos desde hacía un mes de la alta probabilidad de su condición, igual debía confirmarse el diagnóstico.



Estuvo hospitalizado 7 días mientras le hacían algunos exámenes. A la semana nos dieron salida, pero volvimos a los 2 días porque no comía. Un trastorno de succión le impedía alimentarse, además tenía apneas, es decir, dejaba de respirar cuando dormía.



Samuel salió de la clínica con oxígeno y comenzó la maratón de citas médicas. Durante varios meses tuvimos controles diarios con especialistas diferentes, una lucha en la que teníamos que lidiar con la angustia, pañalera y pipeta de oxigeno.

Terapias

Ángel Samuel nació el 22 de enero de 2019 y desde entonces nos ha enseñado a superar obstáculos a quienes lo rodean. Foto: Archivo Particular

Samuel empezó sus terapias en la Corporación Síndrome de Down a los 2 meses. Fue una experiencia enriquecedora para él y para nosotros, porque pudimos hablar con otros padres de niños Down e identificarnos con ellos.



Descubrimos que en este proceso influye mucho la confianza que tengan los padres en su hijo. Sus niveles de desarrollo no se podrán comparar a los de un niño regular, pero en el caso de Samuel esos hitos han sido óptimos y por encima de las expectativas en algunos campos. Él se encarga de sorprendernos cada día.

Hay que prepararse para todo y saber que vas a estar enfrentado a diferentes retos. Si vemos que tiene alguna falencia, está en nosotros ayudarlo. La dedicación que implica tener un hijo con Down es permanente. Por un solo día que dejemos de hacerle sus terapias puede haber un retroceso, por eso ¡hay que meterle ganas!



Aprendimos a ser conscientes de la condición de Samuel y que los juegos, por ejemplo, debían tener un objetivo. Cuando se logra algún hito en su desarrollo es muy gratificante, son metas que alcanzamos junto a ellos. Es un triunfo para toda la familia.

Obstáculos

Empecé a replantear mi situación, yo estudié una carrera profesional, siempre había sido trabajadora e independiente, y en ese entonces algunos familiares me decían que mi vida debía estar dedicada 100 % al niño. Era una rutina entre ir al médico, asistir a terapias y ser ama de casa. Estaba agotada. Hubo muchos conflictos, yo quería ser mamá, pero también una mujer con una vida productiva, más cuando los costos de los tratamientos no daban espera.



A los seis meses de nacido, me salió una oportunidad para trabajar medio tiempo, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. El niño terminaba sus terapias en la Corporación a las 3:00 p.m. y yo salía corriendo para el trabajo. Los fines de semana trabajaba todo el día y mi esposo se quedaba con el niño.



Al poco tiempo me salió una oportunidad laboral en el Congreso de la República. Cuando le dije a mi familia, me dijeron que no les parecía, que me quedara con el niño. Sin embargo, la decisión la teníamos que tomar mi esposo y yo, y decidimos que lo mejor era que yo trabajara.Contratamos a Liz, quien nos ayudó a cuidar al niño. Al principio fue duro porque temíamos que se estancara su proceso, pero Liz era una mujer comprometida y Samuel siguió avanzando.

Pandemia

Mi esposo y yo estuvimos en teletrabajo, pero Liz, por el confinamiento, no pudo volver. El niño empezó a presentar algunos comportamientos inusuales, que según nos dijo el neurólogo, se debían a la falta de atención. Nosotros teníamos demasiada carga laboral. Optamos por tener terapeutas particulares, y aunque la carga económica ha sido muy alta, ha sido una de las mejores decisiones que hemos tomado, ellas hacen parte de nuestra familia.Por asuntos personales, Liz no pudo acompañarnos más, pero llegó Yuly, quien ha jugado un rol fundamental en la vida de Samuel, lo cuida y le enseña como a su propio hijo.

Su vida en el jardín

Ángel Samuel ingresó este año al jardín Foto: Michel Mesa

Gracias a los importantes avances que ha tenido, decidimos que era momento de que Samuel empezara su etapa de escolaridad. En medio de las dificultades de la pandemia, dimos con un jardín en donde lo rodean, lo quieren, le enseñan, y lo más importante, lo incluyen, un lugar en donde su esencia es el afecto.



Lo llevamos en la mañana, lo recogemos a mediodía. Nos gustaría decir que tan pronto nos ve sale corriendo a nuestros brazos para que nos vayamos a casa, pero no. La pasa tan bien allí, que sale como si nada, como que no nos extrañó.



Nos pasan videos de las actividades que realiza con otros niños. Los subimos a redes sociales junto a los que nosotros grabamos en su diario vivir. Su proceso y sus avances han hecho que muchas personas vean el Síndrome de Down con normalidad, sin mitos y sin discriminación, además motiva a otros padres de familia que tienen hijos con la misma condición y edad, a no tener miedo, a tomar la decisión de abrirles el mundo a sus hijos, y dejarlos ser.

Nuestra vida ahora es diferente. Dios nos envió a Samuel, un Ángel que llegó para enseñarnos el verdadero significado de la palabra amor. Y contamos con una familia amorosa y comprometida, que nos apoya y comprende cada nueva etapa.

MICHEL NATALIA MESA

Para EL TIEMPO​@MichelMesa