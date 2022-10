Con el triunfo de Lula Da Silva en Brasil, el mapa político de América Latina se reconfiguró y se alzó el enfoque de izquierda.



Este panorama hace que la propuesta de volver a crear un bloque de naciones de izquierda en la región, se ponga sobre la mesa. Esta puesta en marcha también podría restaurar el proceso de integración regional que años atrás se evidenciaba en organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se fundó en Brasil.

Anteriormente, Lula ha declarado que su proyecto de política exterior priorizará la integración regional, que considera como pilar esencial del Mercado Común del Sur (Mercosur).



Esta iniciativa no es nueva en su ideal político, pues fue la que aplicó en sus dos anteriores períodos presidenciales (2003 a 2010). Los logros que se destacan de su administración en esta materia tienen que ver con el fortalecimiento del comercio, a través de la creación de Unasur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

El mapa político de América Latina

Así las cosas, el triunfo de Lula se suma al de Petro en Colombia; López Obrador en México; Fernández en Argentina y Boric en Chile: consideradas como las principales economías de la región.



Esto hace que el mapa político se incline hacia una izquierda latinoamericana. Analistas explican que este panorama es importante porque se habla de un bloque de países que quedan por primera vez en fuerzas progresistas.



Detallen el Nuevo Mapa Político de América Latina y me dan su valiosa Opinión por fa 🙏🥰 pic.twitter.com/ZQQgEF3tCb — @SiemprePichacosa 🇿✊ (@SiemprePichaco1) October 31, 2022

Sin embargo, hay algunos gobiernos de América Latina que no se consideran bajo este ideal. Los expertos expresan que aunque mandatarios como Daniel Ortega en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador, se adscriban a la izquierda, no entran en este enfoque.



Por ahora, se espera conocer cuál será la agenda política entre Colombia y el vecino país. El presidente Gustavo Petro ha revelado algunos de los puntos que busca integrar con Lula, teniendo en cuenta varios de sus pensamientos afines.



El jefe de Estado ha insistido en la necesidad de hacerle frente al cambio climático y el control medioambiental, no solo en la región, sino a nivel global. El punto clave estaría en abordar las situaciones en la Amazonia, un territorio que ambos países comparten.



Además, en el diálogo entra el control del narcotráfico y una nueva "política antidrogas no violenta".



