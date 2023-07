Con la inminente inscripción de Luis Pérez para la gobernación de Antioquia y Alejandro Char,quien buscará volver a la alcaldía de Barranquilla, aumenta la baraja de candidatos que en esta ocasión intentarán alcanzar el poder local tras haber sido protagonistas de las presidenciales de 2022.

La lista es extensa. Además de Pérez y Char también estarán en los tarjetones que los electores encontrarán en sus ciudades o departamentos Federico Gutiérrez (alcaldía de Medellín), Dilian Francisca Toro (gobernación del Valle), Carlos Amaya (gobernación de Boyacá), Jorge Enrique Robledo (alcaldía de Bogotá), Rodolfo Hernández (gobernación de Santander), Rodrigo Lara Sánchez (gobernación del Huila), Eduardo Verano de la Rosa (gobernación del Atlántico), entre otros.



De su éxito en las urnas dependerá en buena medida el margen de maniobra del presidente Gustavo Petro en los territorios. ¿Por qué? Hay casos como los de Char y Gutiérrez quienes tienen un ideario político contrario al del jefe del Estado.



“No podemos esperar hasta el 2026 para empezar a recuperar el país. El país se recupera es desde las regiones, desde las ciudades, desde los departamentos”, sentenció, por ejemplo, Gutiérrez.



La ideología de Petro, dijo Char en la campaña presidencial de 2022 en la que también buscaba llegar a la Casa de Nariño, “se parece más a una de Cuba, a una de Venezuela o a una Nicaragua; y ese es el despeñadero en el que Colombia no puede caer. Ese sería el peor de nuestros males”.



Char, quien gobernó la ciudad en los períodos 2008-2011 y 2016-2019; también fue gobernador del Atlántico en 2003, luego de la destitución de Ventura Díaz.



Lara quien ya fue alcalde de Neiva entre el 2016 y 2019 ahora quiere llegar a la gobernación. Aunque fue la fórmula vicepresidente de Fico Gutiérrez el año anterior, en esta ocasión va por Alianza Verde. Aunque él se ha mostrado menos duro con Petro siempre réplica en sus cuentas los comentarios de Gutiérrez.



Pero, ¿por qué todos estos nombres han vuelto a reciclarse? Es una de las características del sistema político del país y que no es nueva. Al cumplirse el centenario de la Constitución de 1886, en 1986 se aprobó la reforma que permitía a los ciudadanos elegir a sus gobernadores y alcaldes dejando atrás la etapa en la que estos eran designados por el gobernador del departamento o por el presidente.



En 1987, Andrés Pastrana Arango inscribió su candidatura para la Alcaldía de Bogotá. Fue una campaña marcada por la violencia: El 18 de enero de 1988, Pastrana fue secuestrado por el Cartel de Medellín del narcotraficante Pablo Escobar. Tras su liberación, fue elegido alcalde de Bogotá con 400.000 votos.



“En los casos de Pastrana, como en el de Álvaro Uribe Vélez quien fue gobernador de Antioquia (1995-1997) se demostró que para los ciudadanos se valora más que adquieran experiencia ejecutiva y mayor visibilidad desde una alcaldía o una gobernación que desde el mismo Congreso de la República”, dice el analista Jairo Libreros.



Este docente de la Universidad Externado agrega que con los lanzamientos de las candidaturas de Álex Char y de Federico Gutiérrez para las alcaldías de Barranquilla y Medellín, respectivamente, se muestran vigentes y envían mensajes de que en un futuro también sus nombres para llegar a la Casa de Nariño están gravitando en la discusión pública.



Por eso, Libreros cree que “no es un premio de consolación” sino de una “adaptación a una nueva realidad política” que en este caso va a tener una relevancia mayor porque ambos son declarados opositores a las políticas del presidente Gustavo Petro.



En caso de que llegasen a ganar, serán un factor decisivo en las políticas que quiera imponer en estas ciudades el jefe del Estado.



En cuanto a Rodolfo Hernández la situación es distinta porque, aunque él insiste en que estará en el tarjetón para ir a la gobernación de Santander, sus problemas judiciales muy posiblemente se lo van a impedir.



En efecto, la Procuraduría inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos a Hernández, exalcalde de Bucaramanga, por corrupción en la adjudicación de un contrato para implementar nuevas tecnologías para tratar los residuos sólidos.



En el fallo de primera instancia, que se puede apelar, el Ministerio Público señaló que se probó "su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU".



Si esa unión resultaba contratada "le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado". La investigación estableció que Hernández tuvo "contacto directo" con los representantes de la empresa que iba a implementar la nueva tecnología en Bucaramanga, ciudad de la que fue alcalde entre 2016 y 2019, y les "entregó información privilegiada".



A pesar de estas pruebas, los abogados de Hernández, por su parte, sostienen que apelarán y están seguros que presentará su candidatura.



“En este contexto, las elecciones locales van a ser un momento intenso de pulso político. Aunque los ámbitos locales conservan lógicas propias que no pueden leerse tan fácilmente en términos nacionales”, dice Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia (DEMOS UR) de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en un artículo publicado en Razón Pública.



“Por otro lado, los que quieren ver en las elecciones de octubre un plebiscito a favor o en contra de Petro se equivocan de escenario. En cambio, la campaña muestra desde ya, a través del proceso de designación de los candidatos, una pelea entre partidarios y adversarios del gobierno dentro de los partidos tradicionales. Ahora es claro que el gobierno tiene todas las de perder”, dice él.



Las inscripciones de aspirantes para elegir los gobernadores de los 32 departamentos, sus diputados de las asambleas departamentales, los alcaldes de los 1.102 municipios, sus concejales y ediles de las juntas administradoras locales se vence este sábado. Desde agosto próximo, estos nombres oficialmente estarán de nuevo en campaña.



POLÍTICA