Superado el pico / Opinión

Colombia logró superar el pico de la pandemia y ahora estamos en la parte descendente de la curva, tanto del número de nuevos casos como del de muertes por la covid-19.

El pasado 23 de agosto, Colombia alcanzó un máximo de 310,4 en la suma de nuevos casos en 14 días por cada cien mil habitantes (indicador usado por el European Centre for Disease Prevention and Control); desde entonces viene disminuyendo y fue de 198,5 el 19 de septiembre. Además, la curva de fallecidos llegó a un máximo de 8,9 muertes por cien mil habitantes el 24 de agosto; el dato más reciente es de 5,7. Así, el número de recuperados sigue creciendo y ya representa el 82,8 % del total de contagios, mientras que los casos activos han descendido hasta 102.000.



(Última actualización: Covid-19 deja 176 muertes más y 6.731 casos nuevos en Colombia)



Estos indicadores evidencian el éxito de las políticas adoptadas por el Gobierno para frenar la velocidad de expansión de la pandemia y evitar el colapso del sistema de salud. Ellas permitieron al país llegar al pico sin vivir las dramáticas situaciones que se han visto en otras latitudes; incluso, ciudades como Bogotá, que alcanzaron una utilización de UCI del 93 %, hoy están alrededor del 53 %, gracias a los 874 ventiladores colocados por el Gobierno Nacional.



No obstante, hay quienes buscan minimizar los resultados señalando el alto costo económico y el supuesto fracaso con la pandemia al compararnos con otros países. Este tipo de comentarios no tiene en cuenta el entorno económico global ni las diferentes etapas de la pandemia que atraviesa cada país.

La economía colombiana cayó -15,7 % en el segundo trimestre del año; sin duda es el peor registro desde que tenemos mediciones del PIB. Pero una evaluación objetiva muestra que todos los países del mundo frenaron la economía para contener la pandemia; países como Francia, Italia, México, Portugal, España, el Reino Unido, India, Sudáfrica y Perú tuvieron caídas mayores que la de Colombia.



Adicionalmente, América Latina tiene en la alta informalidad un factor que acentúa los efectos económicos de la pandemia. Así lo destacan analistas del BID, quienes señalan que los trabajadores informales no tuvieron un cumplimiento estricto de las cuarentenas, lo que hizo más lento el descenso de las tasas de contagio (‘¿Han resultado efectivos los confinamientos en América Latina?’).



En relación con la evaluación de las políticas frente a la pandemia, recientemente se conoció un informe de la Lancet Covid-19 Commission, y algunos medios destacaron a Colombia como un país con regulares indicadores. Se menciona que el país, con 202 casos nuevos por millón de habitantes promedio diarios en agosto, solo fue superado por Panamá y Maldivas y que, además, tiene “la tasa de muertes por millón de habitantes más alta del grupo”, que lo ubica como un país de transmisión muy alta.



Aquí se incurre en dos errores; en primer lugar, se ignoran las implicaciones de que el informe solo mide el mes de agosto, en el cual los países estaban en diferentes etapas de la pandemia. Como ya señalé, Colombia estaba llegando al pico y, por lo tanto, los indicadores de contagio estaban subiendo. En segundo lugar, no se menciona que otros países como Catar, Chile e Israel registraron coeficientes superiores al colombiano. En el caso de las muertes confunden al lector porque no muestran que Bélgica, España, Perú, el Reino Unido, Italia, Francia y Bolivia, entre otros, registraron tasas mucho mayores que la de Colombia en algún momento de la pandemia.



En un mundo con gran incertidumbre, en el que todos los países siguen aprendiendo sobre la marcha cómo controlar la pandemia, no hay duda de que Colombia ha tenido importantes logros. Por eso hay que hacer esfuerzos por ser más objetivos en las comparaciones internacionales y valorar los logros como país.



Muy probablemente en el futuro tendremos rebrotes, como es el caso hoy en Francia y España, pero tenemos también una infraestructura mucho más robusta que hace tan solo un par de meses, contando hoy con más de 10.000 UCI en todo el país y una Reserva Estratégica Nacional de elementos de protección personal que con seguridad nos va a permitir transitar una segunda ola con una menor pérdida de vidas.

LUIS GUILLERMO PLATA

Gerente para la atención de covid-19

Para EL TIEMPO