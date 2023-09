Avanza la agenda del presidente Gustavo Petro en su visita a Nueva York por la celebración de la versión número 78 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que el mandatario ha intervenido dos veces en calidad de jefe de Estado.



Dentro de los temas abordados por el presidente, dentro de sus discursos, ha resaltado el cambio climático y los asuntos relacionados con la paz, en los cuales Petro propuso ante la Asamblea que Naciones Unidas auspicie dos conferencias para usar los casos de Ucrania y Palestina como referentes de paz.

El mandatario también se refirió a la crisis migratoria que afronta Colombia en el paso por el Tapón del Darién y aseguró que los conflictos fronterizos en el mundo se han dado por el "odio al extranjero".

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional. Foto: AFP

Anteriormente, el presidente Petro había dicho desde Nueva York que: "Nos han pedido desde aquí, del poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil... que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos”.



Fue entonces cuando el asesor de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente Joe Biden, John Kirby, desmintió las afirmaciones hechas por el mandatario colombiano.



En una rueda de prensa, periodistas le preguntaron al vocero del gobierno estadounidense sobre el comentario del presidente Petro y aunque ese reconoció que hay una acción para contrarrestar la migración irregular por el Darién, dijo que no se ha pedido construir una barrera física para evitar el paso hacia Panamá.



“No conozco una petición de estas hechas por este gobierno. Lo que podría decirte es que continuamos trabajando con socios en la región para hacer lo que podamos hacer para reducir el flujo de migrantes del sur al norte, manejados por traficantes”, aseguró el vocero de la Casa Blanca.



En ese sentido, Kirby añadió que se están buscando los recursos para mejorar la patrulla fronteriza, pero que no se había puesto sobre la mesa la propuesta adelantada por el presidente Gustavo Petro.

Migrantes que pasan por el Darién Foto: Cortesía

¿Qué dijo el embajador Luis Gilberto Murillo?

En su cuenta de X, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, explicó las declaraciones entregadas por el presidente Petro y aseguró que "fue tomado fuera de contexto"

El presidente Gustavo Petro en la ONU. 19 de septiembre de 2023. Foto: Juan Diego Cano- Presidencia

Según el diplomático, "él (Petro) se refería exactamente a medidas para evitar el paso por el Tapón del Darién de cualquier migrante irregular, cuando se sabe que no contamos con los recursos suficientes".



Así mismo, Murillo añadió que "la coyuntura regional sobre la que trabajamos junto a los Estados Unidos en la región nos lleva a abordar el tema de la migración desde un ángulo nuevo: el de la migración humana y la movilidad segura y solidaria".



Según el embajador, el gobierno le pidió más apoyo a Estados Unidos y a la comunidad internacional, dado que "la responsabilidad es compartida y diferenciada".



"Los asuntos migratorios, y sobre todo, los de interés de la diáspora Colombiana, de la Colombia extendida en los Estados Unidos, son parte de una agenda robusta de garantía de derechos para nuestra población.", comentó Murillo.



Finalmente, el diplomático aseguró que el trabajo bilateral entre ambos gobiernos busca garantizar una "migración segura, ordenada y regular".

Los asuntos migratorios, y sobre todo, los de interés de la diáspora Colombiana, de la Colombia extendida en los Estados Unidos, son parte de una agenda robusta de garantía de derechos para nuestra población. — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) September 19, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

