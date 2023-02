Uno de los países con los que Colombia ha fortalecido sus lazos en los últimos seis meses ha sido Estados Unidos, aliado estratégico de la región. Un reto clave que se ha planteado en la relación bilateral es llegar a un acuerdo para cambiar el enfoque de la política antidrogas.



Pese a eso, la preocupación en EE. UU. se ha hecho evidente tras las declaraciones de Todd Robinson, subsecretario para la Oficina Antinarcoticos, quien alertó sobre el aumento de los niveles de cocaina que están llegando desde Colombia.



El embajador de Colombia en ese país, Luis Gilberto Murillo, habló con EL TIEMPO sobre esa situación y los asuntos centrales en la agenda diplomática con ese país, como el pedido de exención de visas para los colombianos, el no rotundo que hay a la aspersión con glifosato y la percepción de ese país sobre la ley de sometimiento para bandas criminales.

¿Qué percepción tiene Colombia sobre la preocupación de Estados Unidos?



Las preocupaciones son en doble vía por la oferta de cocaina, pero también por el consumo. Hemos sido claros que la demanda tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos tiene que hacer más para controlarla. El presidente Petro ha hecho propuestas novedosas sobre el tema.



Desde que estamos en el Gobierno, se ha confiscado una cantidad muy alta de cocaina. Se está trabajando mucho en la interdicción y yo creo que eso es lo que lleva a que conjuntamente ambos gobiernos estemos definiendo cuál es la manera más eficaz de tener una política de control de drogas que tenga sentido en este momento.

El tema del tráfico ilegal de narcóticos es un problema global y en Colombia trabajamos el tema articuladamente con Estados Unidos porque ahí hay un aspecto de corresponsabilidad. Yo creo que el mismo Todd Robinson lo mencionó porque estamos coordinando acciones, integrando un enfoque holístico en el cual coincidimos. También coincidimos en que hay lecciones aprendidas, pero también deficiencias de la política antinarcóticos del pasado.



Luis Gilberto Murillo, exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, se adhirió a la candidatura de Gustavo Petro.

¿Qué se podría hacer de lado y lado entonces para reducir la producción y también el consumo?



Hemos estado trabajando de nuestro lado abordando varios aspectos. El primero está relacionado con los cultivos de uso ilícito, en este caso los cultivos de coca, y ahí hay transformaciones muy importantes de cómo abordar la erradicación, en donde se tenga que hacer erradicación acordada con las comunidades es un proceso muy distinto en general de oportunidades.



El Presidente ha planteado un principio muy claro: nosotros no vamos a perseguir comunidades, no vamos a perseguir campesinos que están en ese negocio explotado por redes criminales. Eso ha quedado clarísimo y creo que también lo tienen muy claro los Estados Unidos.



En lo que tiene que ver con la erradicación, esta tiene que ir complementada con dichas oportunidades, pero también trabajar mucho en lo que tiene que ver con la interdicción. El Presidente ha sido claro y obviamente, el ministro de Justicia, de Defensa y todo el equipo que trabaja estos temas en el país, de que hay que profundizar esta interdicción, hacer más interdicción fluvial, marítima y aérea. Ponerle más recursos a ese aspecto de la política y también conectarlo con circuitos de inteligencia. La inteligencia tiene que estar al servicio de golpear las cadenas a los eslabones más fuertes de esta cadena, lo que el Presidente ha llamado los dueños del negocio del narcotráfico, que por lo general no están en esas comunidades, sino que están en las grandes ciudades tanto en Colombia como por fuera.

Luis Gilberto Murillo, exfórmula vicepresidencial de Fajardo, ahora está con Petro.



El otro aspecto que el Presidente ha planteado tiene que ver con el golpe al lavado de activos, que por lo general no ha sido la principal prioridad en la política. Inclusive estamos solicitando más recursos en los fondos que se asignan para la política de drogas para que se pueda combatir de manera más efectiva el lavado, que es lo que realmente golpea estos eslabones más fuertes de la cadena.



En lo que tiene que ver con la reducción de la oferta es clave la inclusión de aspectos que tengan que ver con el desmantelamiento de organizaciones multicrimen porque obviamente algunas están involucradas en los circuitos de narcotráfico, pero también lo combinan con otros mercados de la criminalidad y yo insisto en que hay que hacer mayores énfasis en la en la interdicción del lavado de activos.



En este proceso de negociación, ¿ha afectado algo el hecho de que en Colombia se haya bajado la meta de erradicación?



La meta de erradicación depende de la revisión de la política y la revisión de la política se está haciendo una manera muy ordenada. Se han dado discusiones técnicas, pero se quiere elaborar una política participativa. El Ministerio de Justicia y Presidencia, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), han planteado que se desarrollen diálogos regionales. Se han hecho algunas asambleas con asociaciones cocaleras para poder incorporar algunos aspectos de estas comunidades que realmente han sido muy golpeadas por el narcotráfico y de allí tendrá que salir una propuesta más aterrizada de meta de erradicación que se dialogará con Estados Unidos, pero mientras esto sucede, se viene aplicando de manera decidida la política de erradicación sobre todo en lo que tiene que ver con cultivos industriales.



En lo que va corrido de este periodo se han erradicado un poco mas 40.000 hectáreas de cultivos de coca y la política se sigue implementando hasta que tengamos la nueva política ya acordada y revisada por los distintos estamentos en Colombia y en un diálogo directo con EE. UU.



Hay mucha ansiedad y afán de ver esta política, pero hay que diseñarla con mucho cuidado porque los cambios que se están proponiendo son de fondo y no es un capricho del Gobierno.

En EE. UU. han dicho que están dispuestos a negociar en este cambio de enfoque. ¿Qué se podría negociar?



Un elemento principal tiene que ser la revisión de las metas de erradicación, porque se está planteando un nuevo abordaje sobre lo que tiene que ver con cultivos de coca. Este implica erradicación forzosa en cultivos clasificados como industriales, erradicación manual acordada con familias que tienen pequeños cultivos y también hay un componente importante de algunos circuitos industriales de producción de generar productos alternativos de cultivos con base de coca. Inclusive, por algunas experiencias en Colombia, hemos venido dialogando con algunas empresas importantes de la transición energética en donde se plantea que la mata completa de coca puede ser utilizada para la producción de crudo verde. Hay varios aspectos que son factores para la determinación de la nueva meta de erradicación y obviamente ese va a ser uno de los puntos de discusión y negociación. Estamos en ese proceso, dialogando de manera muy cercana.

Ante el aumento de cultivos de coca en Colombia, ¿se ha contemplado volver al glifosato?



Esa técnica está descartada. El Gobierno colombiano ha sido claro porque esto es una decisión de la Corte Constitucional. Hay que tener claro que el uso del glifosato y la aspersión aérea es cuestión del pasado para la erradicación de cultivos de coca. Colombia era el único país que lo hacía. Pero esa posibilidad ya no es ni siquiera tema de discusión entre los dos gobiernos.

¿Cómo se ha pensado negociar con EE. UU. la propuesta de levantar órdenes de captura a criminales que tienen pedido de extradición por ese país?



Hay que ser claros en que el mecanismo de cooperación judicial relacionado con la extradición no se ha tocado y se va a seguir aplicando. El presidente Petro ha aplicado este mecanismo y se han extraditado a 37 personas.



En el proyecto de la ley de sometimiento ni siquiera se toca el mecanismo de extradición. Ahora bien, se prevé entre la política de ‘paz total’ que algunas órdenes de captura se pueden suspender o levantar. Eso ya se ha hecho en el pasado en varios para poder facilitar conversaciones con grupos que están al margen de la ley.



En ese sentido, nosotros lo que hemos avanzado es en poder mantener un diálogo muy cercano dentro del gobierno con la Fiscalía y sobretodo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El ministro Osuna propuso un grupo consultivo adoc que revisa casos sensibles de extradición en el marco de la cooperación que tenemos, que es muy normal con el gobierno de los Estados Unidos y eso está funcionando bien. Tan así que yo sostuve precisamente esta semana una reunión con Bruce Swartz, vicefiscal general adjunto para asunto penales de EE. UU. Se habló de nuevo del grupo consultivo en el cual estamos de acuerdo, pero se va a ir más allá: el gobierno va a crear con el gobierno de los Estados Unidos un grupo de trabajo bilateral en cooperación de justicia y para eso se está preparando una visita del ministro de Justicia Osuna en marzo para poder iniciar las sesiones de se grupo de trabajo.

¿Y en medio de esas visitas no se ha contemplado una del presidente Petro?



Eso ya se ha hablado con Casa Blanca, pero no puedo adelantar nada.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la presentación del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales.

¿Qué ha dicho Estados Unidos sobre la ley de sometimiento?



El proyecto de ley de sometimiento, como se ha discutido públicamente y lo que presentó el ministro de Justicia, ha sido muy bien recibido en Washington. La verdad, es un proyecto muy bien ajustado, no toca temas de extradición, realmente recoge lo que se ha avanzado no solamente en la experiencia de Colombia, sino en la mundial en términos de sometimiento a la justicia de este tipo de grupos. EE. UU. tiene experiencia en eso con la ‘Ley rico’ y yo creo que ahí hay muchos elementos que se recogen para la propuesta que ha hecho el Gobierno . Se van a dar discusiones, obviamente, pero ahí lo que va a funcionar es la democracia colombiana: irá primero al Consejo Superior de Criminalidad, después al Congreso y yo sé que se sacará la mejor ley que sirva para que avancemos en la política de paz total.

Apenas se conoce el articulado, pero ¿cómo se ‘venderá’ esa ley en EE. UU.?



Obviamente tendrán opiniones, pero acá se respeta la soberanía de Colombia en estos asuntos y el país ha demostrado que tiene una democracia muy madura, que tiene unos pesos y contrapesos que funcionan supremamente bien. Los diálogos que el propio Presidente y el Ministro de Justicia han liderado con distintos sectores de la sociedad colombiana para tener las mejores leyes posibles. Yo creo que eso aquí se ve de muy buena manera. Se harán seguimientos porque hay algunas implicaciones para propósitos de lucha contra la criminalidad que tiene EE. UU. y en temas tan sensibles como narcotráfico y otros mercados criminales. Sin embargo, la manera en que está planteada la ley recoge realmente muchas de las recomendaciones que no solamente se han hecho en el contexto de los Estados Unidos, sino de la comunidad internacional en general.

¿Cómo ha sido la estrategia para mantener bien las relaciones con Estados Unidos en medio de este cambio de enfoque de la política antidrogas?



Como es una relación tan compleja, la prudencia ha sido la mejor herramienta para poder mantener las relaciones en muy buen nivel. También el respeto, la sinceridad y el apoyo bipartidista. El presidente Petro y el gobierno de EE. UU. lo que dicen en privado lo dicen en público y viceversa. Han sido muy directos en sus planteamientos y eso es un indicador de la madurez de la relación porque en algunos temas estamos de acuerdo y en otros no, pero siempre hay voluntad de trabajarlos de manera conjunta y en ese marco de respeto.



Ha habido mucha franqueza y la cercanía. Ha habido muchos diálogos, las conversaciones del propio Presidente con el secretario Blinken, con otros funcionarios del gobierno, las visitas permanentes. Hemos tenido visitas del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y del director de la CIA, William Burns. Esa cercanía ha permitido un trabajo muy efectivo y sobre todo la generación de confianza. Mucha gente le apostaba a que en este momento esta relación estuviera casi que a punto de colapsar, pero no ha sido así. Yo siempre digo que esta relación es como esos vuelos que siempre tiene mucha turbulencia, pero esa turbulencia, como dicen los mismos pilotos, no afecta a la seguridad del vuelo.

¿EE. UU. ha dicho algo sobre las facultades extraordinarias que pidió el Presidente Petro para el uso alternativo de la planta de coca?



No. La verdad ese tema no se ha discutido. Acá estamos en la discusión de cómo ajustar la política de drogas. El criterio del Presidente ha sido que tengamos todas las herramientas para proteger la vida y dignidad de las personas enfocados en la Colombia profunda, donde están los campesinos, indígenas y afrocolombianos. Todas las herramientas para eso son bienvenidas y eso acá se ha entendido bien.



De lo que sí se está hablando mucho es de temas positivos como la oportunidad que tiene Colombia en términos de poder descarbonizar la economía y trabajar mucho en el desarrollo de su sector de generación de energía renovables (…) de cómo Colombia puede ser una gran potencia en el suministro de energía limpia a toda la región. Ahí hay mucho interés y el país puede aprovecharlo.



Y sobre la propuesta de Petro de pagar deudas externas con bonos verdes, ¿como esta el panorama allá? ¿Cuál es la postura de EE. UU.?



Hay un sector que lo ve con buenos ojos. Ahí hay un tema central de justicia climática y de justicia ambiental. Colombia, si bien es cierto, es de los países que menos emiten gases de efecto invernadero, es de los que más sufre de las consecuencias y ahí Estados Unidos entiende que el país debe jugar un papel importante en poder garantizar recursos para que países como Colombia puedan responder en asuntos de mitigación y atención al cambio climático. También en poder responder a las pérdidas y daños que se han tenido por consecuencia de eventos extremos del clima y que pueden seguir sucediendo. Reconocen el liderazgo del presidente Petro de los asuntos ambientales y climáticos.



En EE. UU. están muy expectantes de propuestas novedosas como esa, de un mecanismo de pago por acción climática o un mecanismo que permita compensar por los daños que se han presentado, pero eso hace parte de toda la discusión en el contexto de la comunidad de la comunidad internacional.



Lo que estamos planteando, en coordinación con el equipo económico y ambiental del gobierno, es que podamos tener beneficios importantes en términos de inversión para la transición enérgica y para la socioeconomía, que eso pueda permitir la canalización de recursos importantes. Hay expectativa para aumentar nivel de exportaciones.

¿En que va la propuesta de la solicitud de un alivio migratorio para los colombianos?



Lo estamos discutiendo. La verdad es que tenemos algunas diferencias y las estamos trabajando. Hay mucha apertura del gobierno de los Estados Unidos para que lo discutamos. Hemos llegado al mecanismo de que se requiere el DED, que es un alivio migratorio que está en manos del presidente Biden. Hay casos muy similares, como el de Liberia que una vez firmó su acuerdo de paz, una vez tuvo elecciones libres, se les facilitó a los liberianos en los Estados Unidos el mecanismo del DED para que pudiesen regresar de manera digna a su país o pudiesen hacer una vida tranquila en los Estados Unidos. Yo creo que eso va por buen camino.

¿Cuánto tiempo podría pasar para que lo acepten?



El mensaje tiene que quedar claro: nosotros le suplicamos a la población colombiana que quisiera arriesgarse a esos circuitos de migración irregular que por favor no lo haga, ese no es el objetivo de esto. El objetivo aquí es para una población colombiana que lleva tiempo en condiciones muy difíciles e indignas que necesitan una respuesta. Para ellos es que estamos trabajando.



Sobre el tiempo, depende del gobierno de los Estados Unidos. Es una decisión discrecional del presidente Biden. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque consideramos que el alivio migratorio para la población colombiana de los Estados Unidos es un asunto de interés en los objetivos de política exterior que tenemos. Vamos a seguir insistiendo porque esa población necesita una respuesta.

¿Si eso se aprueba que cambia?



Normalizan su situación. Pueden tener acceso a un empleo. No los van a perseguir para deportarlos porque saben que tienen esa posibilidad de rehacer sus vidas y tienen un tiempo prudente de entre un año y 18 meses para tomar decisiones de cuál debe ser la mejor ruta que deben seguir, si en EE. UU. o en Colombia.

¿Y cómo va el tema de eliminar el requisito de la visa para los colombianos?



Ese proceso de exención de la visas es largo, por eso hay que mantener las expectativas correctas. Estamos haciendo un proceso muy juicioso de revisar cada uno de los indicadores y requerimientos que plantea el gobierno de los Estados Unidos. Lo estamos trabajando conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional. El próximo paso es que vamos a crear en Colombia el siguiente mes un comité interinstitucional con cada una de las instituciones que tiene una responsabilidad en cumplir con los requerimientos. Con la asistencia de EE. UU. haremos ese proceso para que a medida que vamos cumpliendo requisitos, se vaya registrando el avance con miras a que la tarea se pueda hacer en el menor tiempo posible. Esto toma años, insisto, pero no se puede dejar de lado. Tarde o temprano (se logrará), los colombianos turistas merecen la excención de visas.



He venido planteando que Colombia tiene, obviamente, una relación estratégica con los Estados Unidos. Es una relación muy particular y especial, pero a veces tengo la percepción de que eso es solo en algunos temas. En temas de seguridad pues sí, ahí hemos avanzado mucho, pero Colombia se merece que la población colombiana no tenga que recurrir a una visa, de eso se trata la relación especial. He sido enfático en eso, la relación especial es que nos lleguen más recursos de los Estados Unidos para inversión. De eso se trata, no que nos coloquen un arancel para el acero colombiano que no significa más del 1% del mercado.



Necesitamos que la relación realmente se mantenga en el contexto en que sea una relación especial y ese es uno de los puntos, si los colombianos estamos en situación difícil en los Estados Unidos, pues lo merecemos.

Y mientras ese proceso avanza, ¿no se han contemplado algunas soluciones o alivios a mediano plazo?



Parte de la propuesta para la exención de visas que queremos hacer es que vayan por grupos. Hay grupos de colombianos que llevan años viniendo a los Estados Unidos, que nunca han tenido un problema, no se han quedado ni quieren hacerlo. Ese grupo de personas debería ya tener una exención porque está demostrado que no tiene ninguna intencional adicional que venir a este país y hacer sus actividades de turismo y empresariales. Esas alternativas son las que queremos plantearles y en el comité que crearemos el otro mes vamos a definir esa propuesta.

¿Y han contemplado alguna otra iniciativa en ese sentido?

Hay un tema que todavía no lo hemos discutido con los Estados Unidos, pero lo vamos a discutir dentro del gobierno y es que un paso importante puede ser el hecho de que las personas en Colombia pudieran surtir su proceso migratorio de revisión de documentos, a lo que se llama el pre ingreso, de una vez en Colombia. Eso ya sucede con países como Canadá. Ese puede ser un paso adicional, pero todavía no lo hemos discutido dentro del Gobierno, lo vamos a hacer en ese comité y revisaremos la viabilidad de proponerlo.



