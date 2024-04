Velasco reconoció errores en la reforma de la salud: 'Se hubiera podido hacer en un proyecto más sintético'

reconoció errores del Gobierno en los tiempos y la extensión con la cual se tramitó el proyecto de reforma a la salud durante la sesión ordinaria de la comisión VII del senado el 2 de abril. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco,de reforma a la salud durante la sesión ordinaria de lael 2 de abril. A pesar de reconocer que el proyecto no fue tramitado de la mejor manera, el Ministro recalcó que no será retirado.

Velasco señaló que entre los congresistas existe consensos "casi totales" en torno a varios temas, como la necesidad de acabar la integración vertical, mejorar la atención primaria, la urgencia de regionalizar la infraestructura de salud y la regulación de precios. “Probablemente fueron formas o tiempos, pero yo creo que no estamos lejos”, dijo el jefe de la cartera política.

Reunión de los 9 senadores que votarían por el archivo de la reforma de la salud Foto:Cortesía Compartir

Durante su intervención el ministro se refirió al contenido de la reforma y expresó que el tamaño de la propuesta del Gobierno pudo haber torpedeado su paso por el Legislativo, que se inició en la Cámara de Representantes hace 14 meses.

“Probablemente el proyecto, que por querer abarcar todo, terminó siendo un tratado, cuando perfectamente lo modificable se hubiera podido hacer en un proyecto mucho más sintético”, señaló.

Lo modificable se hubiera podido hacer en un proyecto mucho más sintético

No obstante Velasco aseveró que el proyecto no sería retirado por el momento: “No lo vamos a retirar por un elemento político muy claro, porque el gobierno de Gustavo Petro no es la continuidad de modelos anteriores, nosotros tenemos que defender lo que llevó a un hombre de origen popular a la presidencia”.

El ministro del Interior además destacó el esfuerzo de los representantes a la Cámara, donde la iniciativa se aprobó en dos debates, frente un proyecto extenso e invitó a los miembros del Congreso a construir otra propuesta rápidamente por el elevado riesgo que podría enfrentar la ciudadanía si se presenta un colapso del sistema actual. “Ustedes tomarán decisiones que debemos respetar porque esas son las reglas de juego, pero la crisis de la salud es un tema que no espera”, señaló Velasco.

La jornada de este martes estuvo marcada por tensiones, ya que los senadores del Pacto Histórico se retiraron de la recamara, dejando únicamente al senador verde, Fabián Díaz Plata, ponente de una versión alternativa, y a los otros nueve congresistas que respaldan el archivo del proyecto. Además, la senadora Martha Peralta, buscó levantar la sesión antes de iniciar el debate cuando se presentó una proposición para debatir impedimentos.

Finalmente, este miércoles está citada la Comisión VII para comenzar la discusión del proyecto.

SANTIAGO MALAGÓN - REDACCIÓN POLÍTICA

Lea más noticias...