Luis Fernando Velasco responde a abucheos que sufrió la vicepresidenta Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, recibieron una oleada de abucheos en el Cauca como parte de la vista presidencial para socializar la nueva estrategia de drogas. Márquez los recibió en persona, mientras que Velasco fue mencionado a pesar de que se encontraba en Bogotá. El hecho llamó la atención, puesto que ambos son caucanos.



Después se supo que todo tiene que ver con una disputa política, puesto que supuestamente vicepresidenta y ministro están apoyando a un candidato, Víctor Ramírez, ajeno al Pacto Histórico a la gobernación del Cauca. Por eso los afines al proyecto de Gustavo Petro emitieron los gestos de rechazo.



Este miércoles, en Blu Radio, el ministro del Interior se manifestó frente a los gestos en su contra. Este calificó de injusto lo que hicieron un “pequeño grupo de líderes” en contra de la vicepresidenta. Luego rechazó que esté apoyando algún candidato en el Cauca, como señalaron los líderes que abuchearon a la vicepresidenta.

Francia Márquez fue abucheada antes de la llegada del presidente Petro. Foto: Presidencia / Captura de video

Velasco aceptó que Víctor Ramírez es un gran amigo pero que ha estado alejado de él y que incluso ha tenido más cercanía en el último tiempo con el ahora embajador en Reino Unido, Roy Barreras. Además, apuntó a que él ni Márquez pueden tener candidatos en estas elecciones.



“Yo no tengo candidato ni a la Gobernación ni a las alcaldías en el Cauca ni en ningún lugar de Colombia. El ministro del interior debe ser un funcionario que genere transparencia y tranquilidad”, aseveró Velasco, que a renglón seguido reiteró: “El ministro del Interior no puede ser un jefe político en estas elecciones en ningún lugar de Colombia”.



“En el Cauca tomé la decisión de no involucrarme en las actividades políticas”, dijo el ministro, que señaló que en esa línea ha evitado viajar al Cauca. “A mí no me pidan los líderes políticos del Pacto que vaya a hacer campaña al Cauca, es una irresponsabilidad gigante”, añadió el ministro del Interior.

La vicepresidenta Francia en el Cauca. Foto: Tomada de redes sociales.

Velasco apuntó a que los abucheos que recibió la vicepresidenta y que también iban dirigidos para él no tenían que ver con la gestión que han hecho, sino con la situación de que hay cuatro candidatos a la gobernación del Cauca que apoyaron al presidente en el proceso electoral de 2022 y que ahora están buscando el guiño del Ejecutivo.



“No pueden obligar a la gente a que voten como ellos quieren”, declaró el ministro, que apuntó que la situación parte de que unos amigos de Francia Márquez están apoyando a una figura distinta a la del Pacto Histórico.