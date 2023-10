Velasco tras informe de Transparencia: CNE es quien dice si hay candidatos inhabilitado

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se desmarcó del polémico informe presentado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia según el cual más de 500 candidatos a las elecciones regionales del 29 de octubre están inhabilitado.



En la plenaria del Senado, donde este martes 17 de septiembre fue elegido el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, aseguró que es el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de determinar si un candidato puede o no participar en las elecciones.



"La declaración que ha dado un funcionario de la Presidencia siento que no es pertinente ni es prudente porque cualquier ciudadano puede tener una opinión, que es una opinión constitucional y legal sobre quién está o no está habilitado, pero quienes ostentamos cargos de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses no de uno, no de 100, sino de más de 500 candidatos, el camino más lógico por el que debemos transitar es el de llevar esa opinión, respetuosamente, ante el Consejo Nacional Electoral", dijo Velasco en la plenaria del Senado, donde hubo polémica tras la publicación de dicho informa y acusaron al Gobierno de estar participando en política y señalaron a esta dependencia de la Casa de Nariño como una "policía política".



Hay 526 candidatos a concejos que podrían estar en una inhabilidad. Foto: @infopresidencia

Y agregó que es el CNE "quien tiene que decirnos quién está habilitado o quién está inhabilitado".



El informe presentado por la oficina de Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia, señala que 553 aspirantes a alcaldías y concejos municipales habrían celebrado contratos por más de 62.000 millones de pesos en el periodo inhabilitante.



"En principio, presumimos la legalidad de dichas contrataciones. La autoridad electoral determinará si hay algún tipo de inhabilidad porque son contrataciones que se dan un año antes de las elecciones", complementó el funcionario.

El secretario @Aidarragaf de @STransparencia presentó el top cinco de los candidatos a concejos por partidos políticos, el valor y cantidad de contratos suscritos en periodo de inhabilidad:



1.Centro Democrático

2.Partido Alianza Social Independiente “ASI”

3.Partido Liberal… pic.twitter.com/2e7fa01DRx — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 17, 2023

Sin embargo, esta publicación en la que se menciona a candidatos de las principales fuerzas políticas no cayó bien.



Por ejemplo, la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano pidió que el Gobierno aclare "las facultades de policía política que está ejerciendo contra casi todos los partidos (...). Señor ministro del Interior, díganos por qué están ejerciendo policía política, persiguiendo al partido Alianza Verde, al Partido Conservador, Liberal, Cambio Radical, 'la U', la ASI. ¿Por qué están señalando desde la Presidencia de la República de constreñimiento al elector. ¿Con qué artículo de la Constitución se atribuyó las facultades de usurpar a la Fiscalía, la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral".

Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde. Foto: Diego Caucayo

"El Estado de derecho se respeta. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que permite policía política desde la Presidencia", complementó Lozano.



Además de la polémica en la plenaria del Senado, varios partidos ya elevaron su voz de protesta y anunciaron acciones legales por el informe.



"Desde el Partido Conservador pedimos al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga una rectificación inmediata de la acusación temeraria que realizó sobre nuestro candidato a la alcaldía de Melgar Rodrigo Hernandez", informó la colectividad que dirige el senador Efraín Cepeda.





