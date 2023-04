En un breve diálogo con EL TIEMPO, el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dio las primeras nociones de su gestión con los partidos y lo que ocurrirá con la reforma de la salud, cuyo trámite está estancado en el Congreso.



En cuanto a la relación con las colectividades, el sucesor de Alfonso Prada reconoció que “hay un momento de crisis en el debate” debido a que “unos partidos que se habían manifestado de gobierno, decidieron no apoyar una reforma fundamental para el gobierno”.

Ministro @alfonsoprada hizo tarea importante en campaña y en gobierno del Cambio, mi reconocimiento a él. Mi gratitud con presidente @petrogustavo por gesto de confianza al designarme @MinInterior , Creo en sus propuestas y las defenderé con respeto y convicción. — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) April 26, 2023

No obstante, señaló que la crisis sería especialmente con “los directores de los partidos”, pues las colectividades se estarían acercando a él lejos de la intermediación de sus cabezas. “El liberalismo ya está hablando con el gobierno. Queremos hablar con todo el liberalismo pero nuestra obligación y nuestro derecho es tratar de ir ganando mayorías”, dijo el nuevo ministro.



Velasco comentó que ya tuvo conversaciones con Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, y Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador. Destacó que han coincidido en el Congreso y que ellos “saben que yo no renuncio a la posibilidad de hablar con todos los congresistas. Cada congresista representa ciudadanos”.



En este tema señaló que no se descarta la apuesta de dialogar directamente con los congresistas si las directivas no ceden: “Voy a apostar a convencer al Congreso. Si nos toca hablar congresista por congresista, lo haremos”.

Alfonso Prada fue uno de los que salió del gabinete de Gobierno. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Luis Fernando Velasco viene de las entrañas del Partido Liberal y son varios los capítulos en el historial de desencuentros con César Gaviria, cuyo liderazgo cuestionó en varias ocasiones. Por eso, al ser cuestionado sobre el diálogo con el expresidente y líder liberal, este respondió: “Espero restablecer la relación con César Gaviria. Hace como dos años no he tenido la oportunidad de hablar con él”.



De igual manera habló sobre la relación que tendría con las cabezas de ‘la U’ y conservadores. “Veo a Dilian muy emocionada con su candidatura regional y ella hará el debate. Hablaremos con ella mientras sea directora de la U y hablaremos con todos los conservadores”, comentó.



También habló del trámite de la reforma de la salud y fue categórico: “va”. Y aseguró que se mantendrán en la estrategia que hasta el momento han desarrollado: “seguiremos escuchando argumentos en el debate parlamentario. Seguiremos escuchando a las calles. Vamos a hablar y hacer pedagogía con la ciudadanía. Gobierno escucha dirá lo que estamos pensando”.