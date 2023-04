El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló con EL TIEMPO sobre el remezón ministerial, los cambios en la relación con el Congreso y de la estrategia para sacar adelante las reformas del Gobierno. Confesó que tendrán que priorizar porque no podrán sacar toda la agenda propuesta a comienzo de año.



Los liberales comentaron que Petro estaba en deuda con usted por no haberlo nombrado en el primer gabinete...

No. Yo acompañé un proyecto político con convicción. Es bueno recordar que fui el presidente de Caucanos por la Paz. Fue la organización social en el Cauca que ayudó a acercar al Gobierno con el M-19 en el proceso de paz. Luego, en 1992 llegué a la Alcaldía de Popayán por elección popular en una coalición entre el Partido Liberal y la Alianza Democrática M-19. Cerca de 24 años estuve en el Congreso, 20 de ellos en la oposición. Coincidí cientos de veces con Gustavo Petro en los debates contra la influencia del paramilitarismo en la política y muchos temas. Hay un proyecto político parecido, unas ideas parecidas. Cuando arrancó el proyecto político como gobierno, me sentí cómodo siendo consejero para las Regiones. Asumo con entusiasmo la designación como ministro del Interior. Gustavo Petro no me debe nada a mí.

¿Cuál fue la directriz que le dio Petro en su llegada al Ministerio?

Cuando uno es consejero presidencial y trabaja en Casa de Nariño habla muchas veces con el Presidente. Casi que no hay que tener una conversación especial para saber lo que él quiere porque lo hemos debatido muchas veces. ¿Qué elementos centrales hay? Defensa de la Constitución del 91; respeto por la oposición, que ha sido una constante que he tenido toda la vida, y defensa del programa de gobierno que les presentamos a los ciudadanos en el proceso electoral y que nos llevó a la victoria. Hay dos elementos adicionales y es acercar cada vez más al Gobierno a las organizaciones sociales.

¿Algo va a cambiar en la forma como se relaciona con el Congreso?

Fui congresista 23 años y medio. La manera de relacionarme siempre en el Congreso fue defendiendo ideas, hablando y escuchando. No tengo la arrogancia de creer que siempre tengo la razón. En el Parlamento ocurre algo interesante y es que independientemente del concepto que muchos tengan de este, uno siempre encuentra un grupo experto en la materia que se está debatiendo. No todos saben de todo, pero todos tienen alguna experticia que aporta al debate. Muchas de las leyes que han presentado diversos gobiernos salieron mejor cuando fueron aprobadas después del debate del Parlamento. Sé oír, escuchar y voy a hablar, pero también voy a escuchar al Parlamento.



¿Hay intención de recuperar la relación con los partidos o se acabó la coalición, como dijo el Presidente?

El Presidente dijo algo cierto. No fue una declaratoria de guerra ni nada. Cuando usted tiene una coalición de gobierno y en el marco de esa coalición presenta unos proyectos fundamentales, que son la esencia y no sorprenden a nadie porque fueron los proyectos que se presentaron en las elecciones, y los partidos y sus directores los conocían desde antes y conocían qué pensaban el Gobierno y el presidente en torno a la reforma de la salud, el régimen pensional y otros temas, pues es evidente que en el momento en que, en cambio de apoyar los proyectos de gobierno siendo partido de gobierno, se declaran en oposición a esos proyectos, pues la coalición política se rompe. Eso no significa que nosotros no sigamos hablando con los partidos o los parlamentarios. Lo que nunca hará este gobierno es renunciar a defender sus propuestas y hablar con los congresistas, quienes definen si estas se convierten en normas. Siempre hablaremos con todos.

Los exministros Carolina Corcho, José Antonio Ocampó y Alfonso Prada. Foto: EL TIEMPO y Presidencia

¿Eso quiere decir que van por el voto a voto?

Creemos que todavía es posible generar consensos. Si no hay consensos en democracia y en el ejercicio congresional, pues se debate y se vota. Si llegamos a la instancia de tener que construir mayorías voto a voto, hablaremos con cada uno de los congresistas. No vamos a renunciar a defender nuestras iniciativas.

¿El Gobierno está buscando la salida del expresidente César Gaviria como director de los liberales?

No. El Gobierno no busca ni la permanencia ni la salida de Gaviria, esa es una decisión de los liberales. En el marco de la democracia y del respeto a la Constitución, que dice que los estatutos de los partidos son leyes para las partes, sí sería interesante que esas directivas del Partido Liberal permitieran a sus bases, a sus dirigentes regionales, tomar decisiones políticas. Pero ese es un problema de mis copartidarios los liberales. Ahora soy el ministro de la Política y voy a hablar con todos los partidos que quieran hablar, con los congresistas y la ciudadanía.

¿Cómo serán los acercamientos con ‘la U’ y los conservadores?

Ya estamos en conversaciones con muchos importantes dirigentes del Congreso, del Partido Conservador, e intentaremos hablar con todos. Cada uno llega con una representación ciudadana y por eso el Gobierno tiene que darles la importancia a todos y cada uno, incluso para ponernos de acuerdo en el desacuerdo. Buscaré hablar y conversar con viejos congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical que están en la oposición.

¿Fue un error del Gobierno no haber intentado que Cambio Radical se quedara en la independencia?

No. A mí me parece que el Gobierno tiene que defender las cosas en las que cree, y Cambio Radical, en una actitud que yo respeto, no cree en lo que defendemos y por eso pasan a la oposición. Su oposición no es coyuntural, es una oposición de fondo. Pero incluso desde el desacuerdo tengo el mayor respeto por los partidos de la oposición y en el marco de ese desacuerdo los escucharé, porque muchas veces desde la oposición hay miradas críticas que enriquecen las iniciativas del Gobierno.



¿Se equivocó en algo el saliente ministro, Alfonso Prada?

No. Alfonso hizo una tarea formidable. Tiene resultados tan importantes como entregarle al Gobierno el financiamiento a través de una reforma tributaria progresista que lideró con el ministro Ocampo. Manejó una conflictividad social en el país compleja y supo sacarla adelante sin víctimas, eso es muy valioso. Hizo una gran tarea y sintió que tenía que dar pasos porque este ritmo, en un país como Colombia, es desgastante. Espero que él siga, desde donde esté, ayudándonos como equipo en el Gobierno a que las cosas salgan bien.

¿Qué efectos tendrá el remezón ministerial?

Los ministros que hacían parte del equipo eran muy importantes. Llegan otras personas con inmensa capacidad y mucha decisión. En el servicio público uno llega, sirve y pasa. Me pasará a mí y les pasará a todos los servidores públicos de este país. Cecilia y Ocampo hicieron un gran trabajo y reciben un gran relevo. Si se hace un análisis en materia de política económica, nadie ha señalado que la llegada de Ricardo Bonilla sea el acabose. Reconocen una gran capacidad académica y genera tranquilidad el ministro Bonilla.

Facebook Twitter Linkedin

La reforma de la salud está estancada tras aprobarse la ponencia del Gobierno. El articulado no ha sido votado. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

¿Cómo ve el panorama de las reformas en el Congreso?

Hay dificultades. No voy a hacer una afirmación contraevidente. Pero creo que son dificultades superables. La ministra Corcho hizo un esfuerzo gigantesco y deja un proyecto de ley avanzado. Queremos ver cuáles son los temas complejos que no dejan que camine más rápido el proyecto y escucharemos con respeto a quienes tienen ese tipo de observaciones. Aspiramos a construir consensos a base del convencimiento. Ahora, es claro que para el Gobierno hay unos elementos esenciales del proyecto: primero, el fortalecimiento de la prevención.

En Colombia el sistema ha tenido avances, no arrancamos de cero. Si alguien vive como vivo yo, cerca del parque El Virrey, y se enferma, rápidamente encontrará una cantidad de centros de salud y el Estado les ayuda a que le atiendan bien, pero cuando se vive en la costa Pacífica, en la Orinoquia, en la Amazonia o en la Alta Guajira, si te enfermas, tienes unos problemas muy grandes porque allá en donde tiene que estar, el Estado no está.

Los partidos dicen que apoyan la reforma si se incluyen sus líneas gruesas, ¿se va a ceder?

Hablar si en las líneas gruesas hay temas que evidentemente sus argumentos son muy fuertes los escucharemos y si nos toca hacer conciliaciones, pues las buscaremos hacer. El Gobierno tiene unos elementos centrales, el país los conoce porque no se lo contamos al Congreso, se lo contamos al país cuando hicimos la campaña y para nosotros es importante que el Gobierno tenga una estructura que maneje el giro de los recursos. Que esos recursos no se queden en el intermediario, sino que cuando se pague una atención en salud les lleguen a los hospitales y a las clínicas privadas y públicas. Eso para nosotros es muy importante. Ahí es donde empezamos a encontrar algunas diferencias, pero creo que en el marco de esas diferencias nos vamos a poner de acuerdo.



Prada presentó una agenda grande y ambiciosa para aprobar en este semestre. ¿Cuánto de eso de verdad puede salir adelante?

Es una agenda ambiciosa, pero es evidente que tenemos que priorizar según los temas prioritarios del debate político y los que defendieron con más fortalezas el presidente Gustavo Petro en su campaña y la vicepresidenta Francia Márquez.

