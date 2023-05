Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, ha recibido cargas de fuego amigo que él hasta ahora ha soportado con diplomática elegancia. Se trata, sin embargo, de una situación que sorprende cuando tiene sobre sus hombros la responsabilidad de sacar adelante en el Congreso de la República las reformas sociales, banderas esenciales para el presidente Gustavo Petro.

La primera carga la recibió el domingo a través de las páginas de EL TIEMPO cuando Laura Sarabia, jefa de gabinete, afirmó que nadie lo conocía lo que supone una evidente dificultad para ejercer la función de vocero del Gobierno Nacional, una tarea que tenía su antecesor Alfonso Prada.



EL TIEMPO le preguntó a Sarabia, en una amplia entrevista, sí le había aconsejado al presidente Petro no usar más el Twitter por las fallas de comunicación que pueden presentarse.



"Es mi pelea también. Todavía no la doy por perdida. El argumento del Presidente es que si no lo hace él no hay nadie más que lo haga. Hemos tratado con la figura de vocero, de portavoz, pero no funciona. Nadie lo reconoce. Yo te pregunto: ¿cuál es el portavoz del Gobierno? Es Luis Fernando Velasco, pero nadie sabe que es él, ni se reconoce", dijo Sarabia.



Ante esto el periodista Daniel Coronell le preguntó en La W a Velasco: ¿Cómo se sentía ante semejante comentario?



Velasco empezó su respuesta con un relato de su larga vida política y del interés incondicional que siempre lo ha impulsado por ayudar a resolver los problemas sociales del país.



Dio detalles de cuando a los 18 años de edad empezó a recorrer las montañas del Cauca para servir de puente entre la entonces guerrilla del M-19 con el Gobierno Nacional en búsqueda de una salida negociada al conflicto; luego cuando, a los 27 años, fue electo alcalde de Popayán hasta subrayar que lo suyo ha sido la coherencia política.



El periodista le insistió en cómo encajaba la opinión de la jefa de gabinete y Velasco, entonces, se mostró más específico y dijo que "las vocerías en los gobiernos son muy complejas" y añadió que "yo no estoy loco por ser vocero".



Luego dijo que el tema "no es de vocería sino de acción política" y que él prefería centrarse en el intenso trabajo que tiene con sacar adelante las reformas.



En la misma entrevista de EL TIEMPO, Sarabia explicó cómo se sentía en el rol que le encomendó el Presidente siendo ella tan joven.



"Es un aprendizaje constante. No voy a decir que ya me las sé todas. Creo que a la clase política le ha dado duro: una niña que salió de la nada, que es una peladita y que ahora viene a mandar. Mucha gente no lo entiende. Obviamente, que nombres como Roy Barreras, Benedetti, Velasco, Mauricio Lizcano —que llevan toda una vida en la política— vean que de la nada aparezca una persona a asumir un liderazgo mucho mayor que el de ellos… Es natural que genere resistencia. Se preguntarán: ¿por qué?, ¿por qué ella y no X, Y o Z? Incluso personas que han estado toda la vida con el Presidente. ¿Por qué ella, que acabó de llegar, y no una persona que lo ha acompañado toda la vida? Son preguntas que se plantean de todos los lados", dijo.



A esto fuego amigo se suma una historia que publicó La Silla Vacía en la que da detalles de un encuentro no oficial de ministros y funcionarios el sábado pasado sin la presencia del presidente Gustavo Petro.



El nombre en clave de la reunión era “Leales por el cambio”. Fue un almuerzo a las afueras de Bogotá, y estaba invitado un grupo selecto de ministros y funcionarios, los más cercanos al presidente. Fueron excluidos los ministros que se consideran “santistas” o alejados del programa de gobierno.



La Silla dice que confirmó que no es la única reunión de facciones del gobierno para coordinar la defensa frente a lo que consideran amenazas a la visión de Petro: externas e internas.



La ruptura reciente de la coalición con sectores fuera de la izquierda y la desconfianza de Petro que ha hablado de un “enemigo interno en el gobierno” han alimentado un ambiente de guetos y vigilancia mutua entre funcionarios. Un contexto similar al que se vio en la Alcaldía de Bogotá.



“La pregunta central que está en el ambiente es: quién está con nosotros y quién no. Hay mucha presión para escoger un bando”, le dijo a La Silla otra fuente del gobierno que pidió no ser citada.



A la reunión del sábado, según este portal, no fue invitado Velasco ni ministros como Mauricio Lizcano (TIC), y Catalina Velasco (Vivienda).



En cambio, los invitados fueron los que vienen del proyecto original de Petro en la alcaldía, estuvieron en el equipo del empalme y en Colombia Humana. Ministros como Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud), Ricardo Bonilla (Hacienda), Irene Vélez (Minas), Susana Muhamad (Ambiente), y funcionarios como Daniel Rojas (SAE) y Cielo Rusinque (DPS).



“Es un sector del hiperpetrismo. No sienten cercano a Velasco, no sienten cercano a Lizcano ni a Eduardo Noriega. Y parece que va a haber un fuego amigo grande. Ataques contra lo que ellos llaman el santismo”, dijo una fuente del gobierno que pidió no ser citada.



Se trata de dos hechos que sorprenden en momentos en que Velasco hasta ahora está tomando por los cuernos el toro de los desafíos políticos que se vienen al frente del ministerio de la política.



