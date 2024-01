Velasco: 'No creo que Name vaya a usar la presidencia del Senado para hacer oposición'

La prioridad del gobierno del presidente Gustavo Petro para este primer semestre del 2024 en el Congreso de la República será sacar adelante las reformas pensional y de la salud, ya que si no están listas antes de que termine la legislatura ambas se hundirán por falta de trámite.



Pero el desafío está en que ambas iniciativas están en manos del Senado, donde se ha consolidado una mayoría antireformas y la oposición ha ganado terreno.



(Además: Velasco: 'El Gobierno no está en la tónica de chocar con autoridades locales')

Además, el presidente del Congreso, el senador de la Alianza Verde, Iván Name, ha dicho en varias oportunidades que no va a acelerar el trámite de estos proyectos y dejará que la deliberación se tarde según los ritmos del Legislativo.



Algunos sectores, incluso, han hablado de una oposición de Name al Gobierno, pero el ministro del Interior, en diálogo con EL TIEMPO, descartó esta posibilidad.

Facebook Twitter Linkedin

Aprobación de la reforma de la salud en la Cámara. Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

(Lea: E. Cepeda: ‘Vemos mucho autoritarismo del Gobierno al no querer concertar las reformas’)



"Nosotros respetamos la independencia de poderes. No creo que el presidente Name vaya a usar la presidencia del Senado para hacerle oposición al Gobierno. Tiene sus pronunciamientos, propios de un poder independiente. Él puede tener diferencias con las opiniones que tenemos desde el Ejecutivo y respetamos que así sea. Pero yo, por lo menos, intento tener una comunicación fluida con el presidente Name porque lo respeto como cabeza del Senado", aseveró Velasco.



(Otra noticia recomendada: ¿El Gobierno ignoró las advertencias sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos?)



Y añadió que trabajarán para que ambas iniciativas, especialmente la de la salud que se demoró 10 meses en la Cámara de Representantes, esté lista en 5 meses en el Senado.



"Quiero decir que cuando yo llegué, hace 8 meses, no había arrancado el debate de la reforma y todo el mundo decía que no pasaría de la Comisión Séptima de la Cámara. Hoy ya está en la Comisión Séptima del Senado. Voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para que esa, que es una buena iniciativa, que le sirve a los colombianos, especialmente a las zonas más alejadas del país, salga adelante, de manera que son los retos que tenemos en cada cartera", aseguró Velasco en la entrevista publicada este domingo en este diario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA