Velasco: 'El Gobierno no está en la tónica de chocar con autoridades locales'

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló de la relación con los nuevos gobernantes locales. Asimismo, hizo un análisis de lo que viene para 2024.



(Además: Razones por las que es importante acercarse diplomáticamente a África, según experta)

El presidente Petro tuvo tres semanas de planeación en el cierre de 2023 y comienzos de 2024, ¿qué es lo que viene para este año que ha necesitado de tantas jornadas?



Son muchas cosas. Comencemos con la política internacional. El presidente Petro ha generado un liderazgo que trasciende las fronteras del país y ha impactado en una buena parte de los países del mundo que entienden que la guerra no es una opción. Buscar una saluda negociada a los conflictos que hay debe ser un objetivo de la sociedad. En segundo lugar está el tema ambiental. Colombia ha mandado mensajes. Probablemente no cambiemos el mundo con nuestras acciones como país, pero nuestros mensajes son importantes. No es coincidencia que seamos sede de la COP16 de Biodiversidad de este año.



(Lea: ¿Habrá cambio de mando? Así está el pulso en el liberalismo y ‘la U’ por las jefaturas)

Facebook Twitter Linkedin

Con la presencia del ministro Luis Fernando Velasco se adelantó un consejo de seguridad. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

¿Y al nivel nacional?



En cuanto a los temas nacionales, habrá un énfasis en la ‘paz total’, que es acabar la guerra y generar seguridad. Estamos buscando el camino del diálogo pero hemos sido claros con estas organizaciones que si nos vamos a sentar a hablar, se necesita de acciones. Por ejemplo, el cese del fuego no es solo que no haya choques entre los grupos irregulares y el Ejército, es no atacar a la población civil, atentados, secuestros, extorsiones y más. De qué nos sirve un acuerdo para no dispararnos si esos atacan a la población civil. Nos interesan los acuerdos, pero no estamos dispuestos dejar desprotegida a la población civil. Estamos trabajando de la mano del Ministerio de Defensa para hacer algo muy fuerte en tecnología. Vamos a meterle en 2024 fuerte a la seguridad. También nos espera una visita al Pacífico, ya estuvimos en La Guajira ahora gobernaremos desde el litoral Pacífico. Vamos a hablar con la gente. Debemos seguir con la ejecución. Ya tenemos recursos y nuestro plan de desarrollo propio entonces nos toca ejecutar.

Ya que habla de ejecución, ¿en el final de año hubo una semana de cónclave en la que hubo varios regaños a los ministros?



Yo no hablaría de regaños. Hablar sinceramente no es regañar. Estamos haciendo un análisis. Yo entiendo que el término regaño es atractivo editorialmente, pero lo que estábamos haciendo es ver en qué estábamos. El Presidente tiene derecho a preguntar y cuestionar por qué se había dado una directriz de ejecución en un sentido y unos técnicos, que no tienen la suficiente fuerza política, cambiaron la plata y la enviaron para otro lado. Ya tenemos plan de desarrollo, tenemos nuestras metas y los recursos, pues convirtamos esos sueños en realidad, ese fue el pedido del Presidente.



(Otra noticia recomendada: Las tres semanas de planeación del presidente Gustavo Petro)

El primero de enero llegaron los nuevos gobernantes locales, hay perfiles como Federico Gutiérrez que llegan con un tono confrontativo contra el Gobierno...



Para pelear se necesitan dos y este gobierno no está en la tónica de enfrentarse con las autoridades locales. Estamos en la tónica de sentarnos a construir con ellos unas propuestas que enfrente los problemas de las regiones. Yo fui alcalde y el alcalde no es el jefe político de la oposición de un país sino el jefe administrativo de distrito o de un municipio y tiene unas responsabilidades con sus ciudadanos. En el marco de esas responsabilidades busca coordinación con la gobernación y el gobierno. Eso es lo que queremos hacer. Los alcaldes que tengan claro ese papel cuentan con nosotros. No importa su identidad ideológica, porque tenemos es una responsabilidad con los ciudadanos.

Facebook Twitter Linkedin

Con la presencia del ministro Luis Fernando Velasco se adelantó un consejo de seguridad. Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Sobre eso último, usted dice que quieren trabajar con todos, pero el Presidente dividió el país entre gobernadores afines y contrarios. Por eso incluso algunos han expresado en sus discursos de posesión esa preocupación y hay temor de tratos preferenciales con unos...



No, estamos trabajando con todos. Si revisan, acompañamos posesiones de distintos alcaldes. Me fui a Boyacá y el gobernador no nos acompañó en el proceso electoral, pero igualmente quiere sincronizar el plan de desarrollo con el de la nación. Yo estuve acompañando la posesión del alcalde de Argelia porque me parecía muy emblemático que donde se han reportado los mayores enfrentamientos en el último tiempo, la autoridad civil tuviese el respaldo de la nación y le digamos que lo acompañamos. También estuve con el alcalde de Cali. Vamos a hablar con todo el país. Todo el que quiera hablar con el Gobierno y sepa cuál es su papel como gobernante, cuenta con el Gobierno.



(Siga leyendo: Mabel Torres, ex ministra de Ciencias de Duque, llega como asesora al gobierno Petro)

El alcalde de Tuluá dijo en una entrevista que necesitaban al Gobierno Nacional. ¿Se han dejado abandonadas estos municipios?



El jueves tuve una reunión de un tiempo largo en el comando de Policía del Valle del Cauca, con la Secretaria de Seguridad del Valle del Cauca, trazamos una serie de acciones y en las declaraciones que dio, y que yo acompañé, el alcalde agradeció la inmediata respuesta del Gobierno Nacional.

Facebook Twitter Linkedin

Velasco, adelantó que ‘Bancóldex podría convertirse en un banco de primer piso’ para facilitar créditos. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

La zona del Cauca y del Valle del Cauca terminó el año con el asesinato de un alcalde y de un concejal, ¿Algún plan especial para esta zona ante la situación?



Primero, recordemos que el asesinato del alcalde fue aclarado y está capturado su autor material. No fue por el conflicto en la región sino por un atraco. Eso no quiere decir que no nos preocupa. Para el Cauca, estamos construyendo un plan para cambiar la economía. Si no cambiamos la economía de Argelia, el Plateado y el Cauca en general, va a ser muy difícil enfrentar las amenazas de inseguridad. Buena parte de esas amenazas tienen que ver con el intento de controlar el monopolio de los negocios ilícitos de la región. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar por una economía sustentada.

¿Y medidas de seguridad?



En los próximos días haremos anuncios con el Presidente y el Ministro de Defensa medidas en acción de seguridad y de actividad policial. Una de esas, que me puedo adelantar, es que estamos pensando muy seriamente abrir el distrito de Policía del norte del Cauca con sede en Santander de Quilichao. Un coronel estará en la zona respondiendo con una estrategia y con un número muy importante de nueva Fuerza Pública, especialmente de Policía, que llegará a la zona para enfrentar las manifestaciones de violencia.

Frente al tema de los Panamericanos, en el ambiente quedó un tufo de que tuvo una razón política. ¿Qué responder a los que quedaron con esa idea?



Yo tengo la impresión que lo que terminó ocurriendo allí es esas cosas de la burocracia y la tecnocracia que impide tomar las decisiones rápido. El presidente Petro está haciendo unos esfuerzos muy grandes por recuperar la sede, incluso, como ya se ha conocido, se ha buscado mediación internacional. En ningún caso, como lo han querido mostrar algunos sectores de la opinión, es un hecho en contra de una casa política o una región.



(Lo invitamos a visitar: La primera tormenta política del año: la polémica por pérdida de Panamericanos)

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro y Luis Fernando Velasco Foto: Presidencia

Hablando de su cartera, será una legislatura de cuatro meses en la que tendrá que sacar, sí o sí, varios proyectos, ¿cuál es la prelación en la agenda?



La prelación está marcada hace un tiempo: tenemos que sacar adelante las reformas sociales. Debemos trabajar por la reforma de la salud y la pensional. La reforma de la salud ya salió de Cámara y pasó a Senado, la pensional ya fue anunciada en la plenaria del Senado. La reforma laboral ya comenzó a ser votada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y vienen una serie de proyectos de acuerdos comerciales que le interesan al país. También hay proyectos de corte ambiental que son importantes para el Gobierno Nacional, como el no al fracking. Además, continuamos con el debate de la estatutaria de la jurisdicción agraria. También el Presidente nos ha pedido hacer un gran acuerdo de reforma de la justicia. Vienen muchos retos interesantes.

Las reformas pensionales y a la salud llegan a un Senado en el que su presidente, Iván Name, es lejano al Gobierno. ¿Cómo va a hacer para que eso no frene el debate?



Nosotros respetamos la independencia de poderes. No creo que el presidente Name vaya a usar la presidencia del Senado para hacerle oposición al Gobierno. Tiene sus pronunciamientos, propios de un poder independiente. Él puede tener diferencias con las opiniones que tenemos desde el Ejecutivo y respetamos que así sea. Pero yo, por lo menos, intento tener una comunicación fluida con el presidente Name porque lo respeto como cabeza del Senado.

La reforma de la salud tiene hasta el 20 de junio para salir adelante, y si uno ve el ritmo de Cámara estuvo muy lento, casi un año para dos debates, ¿cómo va a hacer para que la reforma no se termine hundiendo por falta de trámite legislativo?



Quiero decir que cuando yo llegué, hace 8 meses, no había arrancado el debate de la reforma y todo el mundo decía que no pasaría de la Comisión Séptima de la Cámara. Hoy ya está en la Comisión Séptima del Senado. Voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para que esa, que es una buena iniciativa, que le sirve a los colombianos, especialmente a las zonas más alejadas del país, salga adelante, de manera que son los retos que tenemos en cada cartera.

La prelación está marcada hace un tiempo: tenemos que sacar adelante las reformas sociales. Debemos trabajar por la reforma de la salud y la pensional. FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo el gran acuerdo nacional? ¿Qué se proyecta para este año?



Seguimos hablando del acuerdo con todos. El Presidente ya le puso carne al acuerdo nacional, por ejemplo soltó una propuesta interesante, que debe debatirse, y es un esquema tributario donde el esfuerzo mayor lo hagan las personas naturales y no las empresas. Es interesante, pero quiero aclarar que esto no quiere decir que el proyecto vaya a llegar ahora mismo al Congreso. Igual, seguiremos hablando con los distintos actores del país. En los próximos días convocaremos a alcaldes heterogéneos para hablar porque eso es el acuerdo, hablar mucho.

Sobre esa propuesta de reforma tributaria, ¿no le pondría más presión a una agenda que ya está complicada en el Congreso?



El Presidente soltó una idea interesante y si esa idea cala como una posibilidad de un acuerdo, podremos debatirla con cierta solvencia. Solo son ideas que se van soltando no quiere decir que ya mismo la vayamos a presentar. Solo planteó una idea sobre la lógica tributaria.

¿Se comienza el año con remezón ministerial?



Le están haciendo esa pregunta a un ministro al que los medios de comunicación lo han destituido no menos de 40 veces.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA