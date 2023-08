Tras desatar un fuerte enfrentamiento con los gobernadores del país al decirles que estaban utilizando el asunto de la seguridad en el país con intereses electorales, el ministro Luis Fernando Velasco, en entrevista con EL TIEMPO, bajó el tono de su mensaje e invitó a los mandatarios departamentales a construir las soluciones juntos de cara a los comicios.



Hubo nuevos rumores de remezón ministerial, ¿qué está pasando en el gobierno?



El gobierno está trabajando y desarrollando sus tareas. El presidente es un hombre que lidera, que le preocupan los temas de su gobierno y en algún momento encontró algunas deficiencias en materia de ejecución de algunos programas del gobierno y llamó la atención, como debe ser un coordinador del gobierno. El ministro señaló con claridad que una de las prioridades de los que manejamos recursos es ejecutar los programas y proyectos. En un momento de ciclo económico donde el sector privado se ha retraído, es clave la inversión pública para mantener el crecimiento económico del país. Lo que hizo el presidente fue ser responsable llamando la atención a su equipo de gobierno.

Varios congresistas criticaron la movida y dijeron que se estaba colaborando a la inestabilidad ante los cambios a cada rato en el gabinete...



El presidente ha venido coordinando su gabinete y eso hace parte decirles a sus ministros que ejecuten porque no están dando resultados. De alguna manera la defensa es con resultados. No es un hecho desestabilizador. Por el contrario, es un hecho profundamente responsable de un presidente que le interesa unos resultados económicos que han sido importantes: se ha bajado la inflación, se ha disparado la inversión extranjera directa, se ha controlado el desempleo.

¿Cómo ha visto el clima dentro de los ministros? ¿Los ponen en una situación incómoda?



No, para nada. Los ministros somos servidores públicos y tenemos jefe y responsabilidades. Es bueno señalar que tenemos ministerios con muy buena ejecución y que el presidente ha sido drástico de no solo quedarse con datos de presupuesto comprometido sino presupuesto que se está ejecutando porque ese es el que llega a la calle y es el que mejora la economía. Es evidente que en muchas carteras para poder ejecutar hay que comprometer y el nivel de compromiso está subiendo de una manera interesante en los distintos sectores. En esto hay que decir que, en el mismo periodo, este gobierno no solo está en la media de ejecución sino que está por encima de la media.

¿La presión de ejecutar no choca con la ley de garantías? ¿Cómo van a hacer para que no haya contratación irregular por esa presión?



La ley de garantías se refiere a las democracias locales y regionales. Eso significa que no podremos hacer convenios con alcaldías y gobernaciones. Es una lástima porque son buenos ejecutores y nos podrían ayudar. Pero hay muchas maneras de ejecutar sin afectar a la ley de garantías.

Este lunes, el presidente Gustavo Petro le "llamó la atención" a sus ministros. Foto: Presidencia

¿Alguna razón para que usted pidiera la renuncia protocolaria de sus directores desde antes de que hiciera la solicitud del presidente? ¿Iba mal la ejecución en su cartera?



Tomé esa decisión el siete de agosto, cuando llegamos de Bogotá y hacíamos un ejercicio de seguimiento sobre ejecución y programas del Ministerio. Vi unos resultados muy pobres en algunos sectores y es la misma lógica. Les dije, "perdón pero nos están pagando para ejecutar y que los programas se vean. Quiero ver ejecución y si veo que no se está dando resultados, tendré que tomar decisiones, por eso pedí la renuncia colectiva de directores y viceministros. Se hará una revisión en un mes y veremos quién tiene la capacidad de responder las expectativas del ministro y del presidente.



Los números de ejecución en su ministerio son bajos...



Sí y es que recibí un compromiso de ejecución bastante bajo, menos del 7 por ciento. Ya estamos llegando a un 50 por ciento de ejecución real y a un compromiso del 70 por ciento a fin de mes. Estamos dando resultados pero todavía no estoy conforme. Quiero que ese compromiso a finales de septiembre llegue al 92 por ciento de recursos comprometidos. Es un reto esta cartera: no solo tenemos que ejecutar sino que manejar las relaciones políticas con el Congreso y las autoridades locales y manejar el diálogo en un país donde los ciudadanos asumen su democracia y salen a protestar. Tengo una estadística valiosa y es que en mis 100 días ha habido más de 100 movilizaciones, muchas sobre vías nacionales, y todas las hemos resuelto sin fuerza policial. Todo ha sido apunta de diálogo y no ha habido un solo herido.

¿Cómo van las relaciones con los gobernadores luego de que pidieran su salida del Gobierno?



Yo quiero contar una historia. El 12 de octubre de 2007, en el marco de la campaña regional para definir alcaldes y gobernadores, venía de Puerto Rico, Caquetá, hacia Florencia y en Doncello fui objeto de un atentado. Me volaron 9 bombas y tristemente dos de los escoltas terminaron heridos y hubo un civil muy grave. Yo hacía parte de un partido de oposición y habría podido usar ese evento para subir el rating y conseguir votos. Pero no lo hice porque, cuando una sociedad tiene amenazas de violencia, tiene que ver sus líderes heridos. Aquí no hay que entrar a ver quién tiene el trino más destemplado o esas actitudes un poco infantiles de amarrarse los pantalones. Eso está bien cuando uno es niño, pero cuando se tienen responsabilidades públicas, toca es unirse para atender el problema y sumar esfuerzos. Eso es lo que le digo a los gobernadores, y no a todos, porque fueron unos pocos los que tuvieron esa reacción. En el marco de esta situación, no voy a seguir con ese debate y el presidente ya habló y dejó claro que solo él es el que define quién lo acompaña y quién no. Yo sigo haciendo mi tarea y parte de mi tarea es mantener la comunicación con las autoridades locales y departamentales. Pero es que no es solo conocer los problemas sino enfrentarlos con las autoridades regionales.

Usted dijo en entrevistas que hubo una "matrícula condicional" a los ministros, ¿sus declaraciones sobre los gobernadores no llegan en un mal momento, cuando todos los ministros están en riesgo?



No, para nada. En el marco del debate político es clave que la ciudadanía esté bien enterada. No me parecieron prudentes las declaraciones de unos mandatarios diciendo que la ola de violencia se debía a la política de 'paz total', no es justo. No me parecen prudentes las declaraciones de que se le ha dado la orden a la Fuerza Pública de no actuar. Eso no es cierto. Ellos están actuando y están dando resultados. Las incautaciones de cocaína son asombrosas. Estamos golpeando las estructuras económicas de estos grupos y es la mejor forma de lograr los espacios de diálogo con estas agrupaciones. Nosotros queremos acabar con la violencia no perpetuarla. Yo sé que da réditos salir y tener actitudes de macho para decir "amárrense los pantalones". Eso da efectos momentáneos pero no es conveniente en una sociedad que necesita a sus líderes unidos enfrentando la violencia.

En un comunicado público, los gobernadores le pidieron al presidente Gustavo Petro que 'cambie' al ministro. Foto: Ministerio del Interior / Prensa gobernaciones

Pero es que se viene de un fin de semana en la que las disidencias, la columna Jaime Martínez, tuvieron azotado al Cauca. ¿No deja un mal mensaje del compromiso de estos con la 'paz total'?



Claro que es un mal mensaje de ellos y por eso debemos evaluar su voluntad de paz a cada rato. Nosotros vemos a otras disidencias más metidas en este tema y esperamos que en el Cauca también ocurra. El lunes estuvimos con el presidente, el ministro de Defensa, y los señores comandantes de la Cúpula trabajando con las autoridades locales. Estamos trabajando con toda la gente porque así es que se debe actuar. Tomamos unas decisiones de aumentar el pie de fuerza, se dieron otras instrucciones por parte del presidente Petro y se están cumpliendo. De manera que el tema de seguridad es un tema prioritario para el presidente y para el país y la mejor prueba de ello es esa reacción inmediata frente a lo que ocurrió.



Los gobernadores han criticado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y lo han sentido lejano en esta escalada de violencia, ¿hay una orden en ese sentido para cambiar esa posición?



Con el señor ministro nos reunimos la semana pasada y con los secretarios de gobierno de municipios y ciudades intermedias. También nos estamos reuniendo constantemente con las autoridades regionales. El gobierno está abierto a atender esos reclamos regionales y respetamos lo que dicen. No son reclamos de segundo orden porque entendemos que hay unos problemas que tenemos que enfrentar.

Además de los mensajes en su contra, ¿cómo interpreta el discurso duro que han tenido los gobernadores con el presidente y su gabinete?



Esa interpretación se la dejo a los ciudadanos. No está bien que en el marco de un proceso electoral queramos subir rating y opinión descalificando la tarea de otros. Yo no haría eso.

O sea, ¿usted insiste que es una estrategia electoral y no corresponde a la realidad?



No, sí hay unos problemas de orden público. Hay zonas donde es más que evidente que tenemos que mejorar nuestra acción. No voy a descalificar reclamos pero también es bueno entender que hay unos espacios institucionales en los que se puede trabajar. Si hay dificultades para el proceso electoral, pues pidan una comisión de seguimiento electoral. Sentémonos para hablar con la Fuerza Pública, los gobiernos locales y central, y los invito a que revisen la ejecución de sus propios recursos municipales y departamentales para la seguridad. Tenemos que ver todo lo que está pasando.

Quedan tres meses para las elecciones de octubre, ¿cuál es la tarea que sigue con ustedes desde el Ministerio del Interior en este tema de orden público y las elecciones?



Es cierto que va a haber un debate y que el panorama ante estos hechos locales ameritan una respuesta local y apoyo nacional y estamos dispuestos a dar ese apoyo.

Las elecciones son el próximo 29 de octubre. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. El Tiempo

¿Al gobierno no le está faltando apretar la rienda en las negociaciones para frenar hechos como los del Cauca?



En lo que yo sé y conozco en las negociaciones, hay unos compromisos importantes que pueden desescalar la violencia.

¿Cómo han avanzado en el tema del gran acuerdo con los partidos?



Hay una propuesta de acuerdo nacional que es interesante. No es solo ver las amenazas que se ciernen hoy sobre la democracia colombiana, sino construir en conjunto con las distintas fuerzas políticas sociales y económicas para superar esas amenazas, la nueva violencia, la desindustrialización, los problemas del agro, la necesidad de justicia social, la transición energética y más. Estamos en rondas con el presidente y los partidos para hablar con todos. No solo vamos a hablar con partidos de gobierno, sino que lo haremos con independientes y con los partidos de oposición. Nos interesa hablar con los gremios, sin importar el concepto que tenga sobre el gobierno. Deben gobernar para todos y en un acuerdo nacional se debe escuchar a todos.

Para entenderlo mejor, ¿qué quieren decir con un gran acuerdo nacional?



Quiero poner un ejemplo: se nos disparó la inflación y encarecer los alimentos porque hace unas décadas se tomó la decisión de importar a cambio de producir. Se decía que es más barato importar. Fuimos desmontando el agro y las estructuras productivas del país y terminamos pagando desayunos en dólares cuando ganamos en pesos. Pagamos en dólares porque nos toca importar y eso nos sale muy caro. Un acuerdo nacional puede ser reconocer que ese modelo no funcionó y sentarnos a proponer un modelo que nos funcione para relanzar económicamente el país.

¿Ese gran acuerdo también implica reconstruir la coalición de Gobierno?



Es importante tener mayorías en el Congreso. Estamos hablando con las distintas bancadas en el marco de hacer ese acuerdo nacional. Para hacer las leyes seguimos hablando con las bancadas.

Ya se reunió con 'la U' para hablar del acuerdo nacional, ¿qué le respondieron?



Muy buena actitud y energía para la construcción del acuerdo nacional. Hemos recibido comunicación informal con otros partidos independientes e incluso de la oposición y veo que hay una buena actitud para caminar hacia ese acuerdo nacional.



¿Cómo está el clima entre gobierno y Congreso?



Voy a dar unas cifras importantes: en el primer año de gobierno de Duque se impulsaron 14 leyes, en nuestro primer año se impulsaron 40 leyes. Fue una agenda legislativa muy interesante. De pronto generamos unas expectativas gigantescas y al no alcanzar a debatir el articulado de la laboral se presentó como una gran tragedia cuando lo cierto fue que tuvimos un resultado muy interesante. Seguimos construyendo los consensos para que las leyes de carácter social salgan adelante.

Facebook Twitter Linkedin

"Es normal que en una legislatura con proceso electoral al comienzo sea lento", dijo Velasco. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Hay poca actividad en Cámara y Senado en las últimas semanas. ¿El Congreso está en plan tortuga en estos días?



Es normal que en una legislatura con proceso electoral al comienzo sea lento. Pero la idea nuestra, y lo hemos venido hablando con las bancadas, es que a partir de la próxima semana le pongamos un mejor ritmo.

¿Eso quiere decir que va aumentar el trabajo en el Congreso?



Eso lo tienen que definir los presidentes del Congreso. Un ministro no puede dar instrucciones al Congreso sobre cómo trabaja. Lo que podemos esperar es que las principales reformas que quiere el gobierno estén en la agenda.

¿Por el momento no podremos hablar de filibusterismo?



No, no sentimos eso.

¿Y qué pasó con ese gran proyecto que se iba a radicar el 20 de julio y no han llegado muchos?



Hay proyectos que aún tenemos que definir, como el de sometimiento. Humanización carcelaria se va a volver a radicar, aunque espero que sin mensaje de urgencia, para que pueda debatirse de forma ordinaria. El código minero es muy importante, igual que el estatuto de servicios públicos. La reforma laboral no la vamos a abandonar. Las reformas pensional y de salud ya están en su respectiva plenaria. Hay una buena agenda legislativa que estamos trabajando y en la que muy seguramente el Congreso nos acompañará.

¿El Congreso sí les está caminando?



Yo siento eso. Pero no me gusta decir caminando porque se siente como si el gobierno controlara al Congreso. Eso es despectivo. Pero sí digo que el Congreso tiene toda la disposición para estudiar las iniciativas que nosotros presentamos. Veo que hay decisión de apoyarlas.

¿Qué va a decir el gobierno sobre el proyecto para que los congresistas se bajen el salario?



Es una buena iniciativa. En un país donde un alto funcionario gana más de 40 millones y un obrero el salario mínimo -cerca de millón trescientos- no es un buen mensaje. Pero no es solo el Congreso, deben ser todos los altos funcionarios del Estado.

El presidente ha dicho que va a renegociar el TLC con Estados Unidos, ¿qué ha pasado con esa propuesta?



No sé si es renegociar. En el marco del tratado se puede hacer una revisión al TLC que puede ser más fácil. Y es que nos conviene porque hay condiciones que no nos favorecen. Yo pedí que se revisarán algunos puntos cuando hicimos el proceso de empalme. Me parece clave revisar esos puntos que afectan el crecimiento económico de Colombia.

¿Han avanzado en algo de esa renegociación por el momento?



Eso es un tema más del señor ministro de Comercio Exterior y será él el que se pronuncie.

