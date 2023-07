El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con EL TIEMPO, hace un balance de lo que ha sido esta semana en la que el presidente Gustavo Petro ha gobernado desde La Guajira y explicó que tras evaluar la viabilidad de declarar la emergencia social y económica las condiciones están dadas.



"Hay los elementos suficientes para declarar la emergencia económica y social. Pero esa emergencia no es mágica, hay que ver los elementos que vamos a desarrollar para tratarla", afirmó.



¿Qué deja como resultado la visita a La Guajira?



Es una experiencia apasionante. El gobierno se confronta en sus tareas con un jurado implacable: la comunidad. Nosotros hablamos, construimos unos programas en los documentos, planteamos unas cifras, pero es el verdadero examen es este. Es saber que tenemos que enfrentar una emergencia humanitaria en La Guajira. Hay un plan, es un plan de choque. ¿Lo estamos o no estamos ejecutando? Cuando el ministro sale con sus ministros y se encuentra con las comunidades, en reuniones abiertas, evidentemente termina saliendo las cosas que salen bien y lo que estamos fallando. Es el pueblo juzgando las acciones de los funcionarios. Si no lo hacemos bien, queda el desnudo. En cuanto a salud, en la medida de que podamos decretar una emergencia económica y social para La Guajira podemos hacer unos ejercicios piloto de lo que queremos hacer con la reforma de la salud: agua, atención a las comunidades, centros de salud y lograr que la gente tenga derecho a la salud. Estamos revisando en terreno nuestra capacidad de ejecución.



Frente al pueblo guajiro el presidente @petrogustavo y la vicepresidenta @FranciaMarquezM firman los decretos para la creación del nuevo #MinisterioDeLaIgualdad.



Nos llena de optimismo esta apuesta del #GobiernoDelCambio para la construcción de un país más justo y equitativo |… pic.twitter.com/qN9NAJSCx5 — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) June 30, 2023

¿Se demoró la presentación de la emergencia ante problemas jurídicos?



Era una decisión política que ya venía siendo liderada por el presidente desde hace un tiempo. Recordemos que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que hay un estado de cosas inconstitucional en La Guajira y -siendo poco riguroso en la explicación técnica- y lo que nos dice el alto tribunal es que el Estado no está funcionando allá; la gente no tiene derechos, a pesar de que están consagrados en la Constitución. Cuando un ve eso se ve que es evidente que hay buscar acciones y legislación extraordinaria para enfrentar ese estado de cosas inconstitucionales. Además, hay que ver que la ministra del Medio Ambiente está diciendo el fenómeno del niño va a ser duro y va a golpear especialmente La Guajira, pues hay que prepararse. Hay los elementos suficientes para declarar la emergencia económica y social. Pero esa emergencia no es mágica, hay que ver los elementos que vamos a desarrollar para tratarla.

¿Qué elementos tuvieron en cuenta para que la Corte Constitucional no vaya a tumbar la emergencia pues no es un hecho sobreviniente sino histórico?



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

No solo es sobreviniente para invocar la emergencia económica y social, también son hechos graves. Hay hechos esperado pero resulta que con los mecanismos tradicionales no hemos podido solucionarlos.



¿Qué decretos van primero después de la emergencia?



En materia de salud podemos adelantar algunas de las ideas que se tienen planteadas para hacer la reforma de la salud en especial el tema de salud preventiva. Son elementos que ya hemos debatido y que pueden hacerse en ejercicio de plan piloto.

¿Eso quiere decir que será una emergencia para tener un plan piloto de la reforma de la salud?



No diría eso. Más que hacer un piloto, la emergencia es porque es más que claro que hay una emergencia económica y social. Los niños mueren por agua y hambre. ¿Si eso no es una emergencia, entonces qué? Uno de los elementos para enfrentar la emergencia será en el sector salud.

Algunos sectores leen la visita a La Guajira con fine electorales, llega justo a cuatro meses de las elecciones de octubre...



La Guajira y todos los territorios de Colombia son fundamentales para nosotros y evidentemente un gobierno, en el amplio y alto sentido de la palabra, siempre hace política. Aquí estamos defendiendo nuestros proyectos. Pero aclaremos que no es un tema electoral. Es un tema político del Gobierno conectado hablando con la gente. Lo hemos hecho desde el principio. Entré al gobierno a hacer los diálogos vinculantes y recorrimos el país con más de 400.000 personas e hicimos el plan de desarrollo. Es más, lo que hicimos esta semana es un Gobierno Escucha, hemos estado escuchando a la gente. El sábado también se hará con la comunidad de San Juan del César.



Consejo de ministros esta semana en La Guajira. Foto: Ministerio del Interior

El tema de la transición energética es crucial en esta visita, ¿qué ha pasado?



El mundo está en la búsqueda de energías limpias y tenemos unas posibilidades gigantescas. Podríamos generar más de 25 gigas de energía limpia. Y solo basta decir que en Colombia solo consumimos 18 gigas, o sea este departamento podría producir todo lo que produce Colombia. Tenemos que prepararnos para la energía eólica y del hidrógeno verde. Seríamos los productores de energía y eso no podría permitir salir de nuestra condición actual. Tenemos que abrir la posibilidad de desarrollo económico, pero eso tenemos que hacerlo con las comunidades. No podemos excluirlas. Por eso nos hemos reunidos con ella para mostrarles cómo pueden jugar el desarrollo económico.

Usted el martes tuvieron un diálogo con las comunidades que no quieren los proyectos energéticos, se habla de que fue tensionante. ¿Avanzaron en los diálogos?



La obligación que tenemos es dialogar porque la gente teme lo que no conoce. Cuando el presidente explica detenidamente usa algo que es clave que es el liderazgo. Él lo tiene y gente que le ayudó en su campaña se articula a sus proyectos así no estén del todo de acuerdo. Hay que explicarles por qué los proyectos son buenos para ellos y la región. El resultado es impresionante. Por ejemplo, el miércoles logramos cerrar unas consultas previas que hicimos para que se desarrolle la línea de transmisión de Colectora, pues había líderes con reservas. Cuando hablamos y no hacemos las cosas a escondidas. las comunidades comienzan a cambiar la percepción.



¿El viaje es para ir destrabando la transición energética?



Uno de los objetivos es ese. Uno de los objetivos del señor presidente es este porque cree en la transición energética, pero cree en ella con participación comunitaria. A eso venimos, a hablar. Pero también venimos a mejorar el hospital de Nazareth, a hablar del aeropuerto en el norte de la Guajira y vino a decirle a las comunidades de Uribia que se van a hacer obras para acabar las inundaciones.

Pero, ¿sí hubo avances con las comunidades?



Muchos, lo que acabo de contar de que en la reunión del miércoles logramos destrabar el 100 por ciento de las consultas previas de Colectora. Es un trabajo formidable del Ministerio de Minas. Nos dicen que quieren comenzar la fase de mesas técnicas porque siente que aquí sí hay diálogo.

¿Cuál es ese gran reto que tendrá que asumir la vicepresidenta Márquez con el nuevo ministerio?



Será un Ministerio poderoso, con instrumentos fuertes, para enfrentar el problema que genera más violencia en Colombia: desigualdad. Esperemos a ver que se terminen de presentar los objetivos del Ministerio. Francia es una mujer naturalmente inteligente para esta tarea.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO

LA GUAJIRA

