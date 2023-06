Virtual “golpe de Estado” a los directorios políticos decidió dar el Gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no lo dice con esas palabras, pero es una conclusión obvia de su afirmación rotunda en esta entrevista: “Creo que se cometió un error al traer a los directores de los partidos a reemplazar la tarea de los parlamentarios”. El ministro revela que todos los debates, en adelante, se coordinarán con los ponentes y no con los directores de los partidos. El ministro Velasco abre su diálogo con el cronista dando su opinión sobre cómo va el país:

“Vamos bien. Se ha frenado la inflación, bajan costos de alimentos, mejora la inversión extranjera directa. El Congreso está legislando; sacamos de cuidados intensivos la reforma de la salud y está viva en la plenaria de la Cámara. La pensional, muy seguramente, se votará el martes. Creo que tuvimos el buen tino de hablar directamente con los congresistas y dejamos de mandarles razones con los jefes de los partidos para hablar con quienes tienen la responsabilidad democrática de tomar estas decisiones. A mí me preocupaba ver a directivos de partidos haciendo artículos de leyes. Esa no es precisamente su tarea. Esa es función de los parlamentarios”.



¿Qué quiere decir que los directores del partido hacen artículos de leyes?

Yo y el Gobierno somos respetuosos de los partidos y creemos que la relación que tiene un gobierno con unos partidos es sobre líneas de política general. Creo que se cometió un error al traer a los directores de los partidos a reemplazar la tarea de los parlamentarios, porque terminamos viendo a directores de partidos haciendo artículos de ley y eso no está bien, porque los ciudadanos eligieron a unos congresistas para que hicieran las leyes y los partidos eligen a unos directores de partidos para que dirijan el partido. Creo que ahí hubo un error de estructuración del trabajo y se corrige en la medida en que volvemos a hablar directamente con los ponentes, a hablar directamente con los congresistas que están haciendo los debates y tomando las decisiones. Y eso nos ha permitido que leyes que estaban estancadas salgan adelante o por lo menos vayan andando. Hoy tenemos un acuerdo para votar el martes la pensional.

Pero, frente a lo que usted dice, el país siente que navega en medio de una crisis política…

Hay algunos problemas, crisis política, problemas de orden público. Claro, sería estúpido no reconocerlo, porque cuando uno no reconoce problemas no los enfrenta. Pero no es de la dimensión que alguna gente quiere plantear. Yamid, yo estuve 24 años en el Congreso y algunas veces en mi tierra no hubo elecciones en seis o siete municipios. Eso no va a pasar. El Gobierno, a través de su ministro de Defensa, los comandantes de fuerzas de las Fuerzas Militares y el director de la Policía, está preparando toda la estrategia y todo el plan para darles seguridad a los ciudadanos. Esa es una labor del Gobierno y la vamos a hacer.

Cuando usted se refiere con su crítica a los directores de los partidos, ¿de quiénes se trata?

Hay tres directores de partidos que se sentaron en la mesa de trabajo de las reformas sociales y comenzaron a dictar artículos y creo que ahí se cometió un error. Lo digo con claridad. No es un error malintencionado, pero es que un gobierno tiene que hablar es con quienes están legitimados para hacer las leyes.

Pero ustedes en el Gobierno se sentaron a hablar con los directores...

No debimos sentarnos a redactar artículos. También es una autocrítica. El Gobierno no debió hacer eso. El Gobierno debió plantear una estrategia con aliados en el Congreso y les indicamos: ‘estas son las reformas que queremos hacer’.

Es decir, ¿los contactos, las negociaciones serán ahora solo con los parlamentarios?

Eso, las leyes tienen que debatirse con los parlamentarios. Usted debate política pública con los partidos y eso es importante. Y ni más faltaba que nosotros no quisiéramos reconocer el papel de los partidos en la democracia. Pero el debate es con quienes hacen las leyes, y quienes hacen las leyes son los parlamentarios.

Usted dijo hace un minuto, señor ministro, que negar la crisis política que hay en el país sería estúpido. ¿En qué consiste la crisis política?

No se puede negar que hubo unas declaraciones de una persona que fue muy cercana a nuestra campaña y al Gobierno que generaron un ruido innecesario. Ese debate, más que convertirse en una gran crisis, terminó decantándose. Lo dijo el Presidente. Esas afirmaciones del señor exembajador Armando Benedetti tienen que presentarlas ante la Fiscalía y ante las autoridades. El Gobierno colaborará en todo lo que signifique esclarecer los hechos. Los mismos hechos y las mismas declaraciones de quienes quisieron desencadenar la crisis terminaron colocando el problema en su justa proporción.

Ministro, ¿cómo es todo este enredo de las chuzadas? ¿Quiénes las usan? ¿Por orden de quién? ¿Para qué?

Eso lo vamos a saber porque ya sabemos quién dio la orden, o sea, judicial, quien pidió que se chuzara. Cuando yo digo quién dio la orden, no estoy señalando que algún fiscal sea el que maquiavélicamente lo hizo. No, lo que estoy diciendo es que si sabemos quienes fueron los autores materiales de las chuzadas, va a ser relativamente fácil. En una investigación que yo confío la Fiscalía haga prontamente. El Gobierno está bastante alejado de esas responsabilidades. Pero el Gobierno sí quiere saber quién y para qué ordenaron esas chuzadas.

La opinión pública tiene la idea de una crisis de gobierno por las medidas del Consejo de Estado, por la Procuraduría, por el escándalo del hijo del Presidente, por los funcionarios comprometidos, por el ausentismo del Congreso, por las chuzadas, por el problema de la doctora Laura Sarabia, por las denuncias de Benedetti...

El jefe del Estado no tiene interés ni ha estado vinculado en absolutamente nada de lo que usted me señala; si hay funcionarios del Estado y personas cercanas al círculo del Presidente que están siendo investigados por unos hechos, pues esperamos rápidamente que se sepa la verdad. Pero esto no es el Watergate; no, no es un gobierno escuchando a sus opositores para saber cómo les gana y cómo los enreda. No es un gobierno escondiendo micrófonos en los salones de la Corte Suprema para saber cómo van las investigaciones. No. Son hechos totalmente aislados. Es un robo en una casa. Es un robo particular. De manera que es una crisis que afecta al Gobierno, pero no es una crisis de gobierno.

La afirmación del exsenador y exembajador Benedetti, en el sentido de que habrían ingresado 15.000 millones de pesos a la campaña, ¿fue el auxilio que dio el llamado clan Chávez en Barranquilla a la campaña del Presidente?

No. Le soy honesto. Yo, en honor a la verdad, las tareas de la costa Atlántica no las manejé. Lo que sí sé, lo que sí me consta, es que por directas instrucciones del Presidente solo se podían manejar recursos de la campaña a través de la gerencia de la campaña que tuvo Ricardo Roa.

Ahora, ministro, el Presidente ha insistido últimamente en utilizar la palabra ‘golpe blando’, y un golpe de Estado blando, según definición formal, es “un conjunto de técnicas conspirativas no violentas que se usan para desestabilizar un gobierno. Todo sin que parezca que una acción provoca efectos sobre otra y con aparente legalidad”. ¿Cómo debe interpretarse esa definición para la palabra ‘golpe blando’ que el Presidente utiliza permanentemente?

Es una preocupación natural de un presidente que ve cómo algunos funcionarios judiciales y particularmente quienes tienen la responsabilidad de investigar los delitos en Colombia comienzan a comunicarse con los colombianos, más con comunicados de prensa que con decisiones que puedan controvertirse judicialmente. Yo creo que al país le haría bien ver a sus funcionarios judiciales en menos ruedas de prensa y en más audiencias, presentando pruebas, llevando elementos de juicio que lleven a que los jueces tomen decisiones. Pero yo no quiero ahondar en eso, Yamid. Y no quiero ahondar porque creo que el momento del país es un momento en donde se necesitan más bomberos que pirómanos. Yo me quedo en el papel de bombero.

Pero ¿no advierte un conjunto de técnicas conspirativas contra el Gobierno?

Digamos que a veces sentimos que funcionarios que tienen otra tarea hacen unos comentarios y nos gustaría verlos más actuando como funcionarios que opinando como líderes de opinión. Yo no me voy a dejar picar la lengua.

Pero ¿se refiere usted de todas maneras, señor ministro, a actuaciones del Fiscal General contra el Presidente?

Pues las ha habido. Y eso pues es de público conocimiento, cruces que creo que a nadie le convienen, a nadie le sirven y el Gobierno quisiera de verdad pasar esa página y encontrar las respuestas de algunas preguntas que el Gobierno ha hecho. El Gobierno preguntó: ‘bueno, ¿qué pasó con ese listado de las personas cuyo asesinato por parte de miembros del ‘clan del Golfo’ supuestamente se facilitó?’. Creo que es una pregunta responsable que hace un jefe de Estado. Pero no voy a utilizar esta entrevista saliendo de sparring a ver si me agarro a golpes con el señor Fiscal. A veces siento que tenemos tantas posibilidades y tanto futuro que por quedarnos debatiendo y agarrados de las mechas sobre cuál es el camino que tenemos que coger nunca tomamos ningún camino. Y cuando uno no toma ningún camino, pues nunca avanza.



Señor ministro, ¿hasta dónde los funcionarios públicos deben abstenerse de utilizar sus cargos para beneficios de su propio partido?

Mire, hay una diferencia muy grande. Las democracias modernas reconocen las coaliciones de gobierno. Cuando usted hace una coalición de gobierno o gana en un proceso electoral, usted lleva a su gente a gobernar, a desarrollar los programas. Lo que uno no puede hacer es coger al Estado para fortalecer una concepción politiquera del poder. Eso no, no lo comparte el Gobierno.

Que es un poco lo que ha venido denunciándose con el caso del Fondo del Ahorro.

El Presidente y el Gobierno han tomado una decisión. El Gobierno le ha pedido la renuncia y en los próximos días se encargará a alguien de esa entidad.



Pero ¿qué fue exactamente lo que pasó?



No conozco bien el caso.

Con respecto, señor ministro, a la plataforma legislativa, ¿usted sí ve que en el Congreso se pueden alcanzar las mayorías que usted necesita para sacarla adelante?

Hombre, si no tuviese optimismo, no me levantaría todos los días a esa lucha.

¿Y de qué manera, señor ministro, proyecta usted obtener el respaldo de partidos que se han declarado independientes a la plataforma legislativa del Gobierno?

De la misma manera que obtuvimos la mayoría para elegir presidente del Senado.

¿Por qué el Presidente, en varias intervenciones, especialmente en la manifestación el jueves, está tan amenazante?: ¡ministro que no funciona se va!

No, hombre, no, no, a ver. Seamos claros, nosotros tenemos un presidente que siente que después de 200 años le llegó una oportunidad a un modelo político distinto y él no quiere perder un segundo y obviamente necesita que la gente se juegue a fondo porque esa oportunidad que nos dieron los colombianos salga bien. Entonces el Presidente quiere estar como en una final de la Champions League y en una final de la Champions League al que cometa un error le hacen goles y el que hace bien las cosas hace goles. De manera que el Presidente manda un mensaje en la cancha. En el partido que estamos jugando todos estamos al 100 %, porque hay otra gente en la banca que quiere jugar al 100 %. No es una amenaza, es una realidad.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO