El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló sobre la situación de seguridad en Colombia que tiene las alarmas encendidas de cara a las elecciones regionales de octubre.



(En contexto: Elecciones en Colombia: ¿cuáles son los riesgos de seguridad que encienden las alertas?)



La Misión de Observación Electoral (MOE), por ejemplo, ha documentado el aumento de hechos violentos en contra de candidatos y de la población civil con respecto a los comicios de hace cuatro años por parte de grupos armados ilegales.

A lo anterior se suma el preocupante comunicado del autodenominado 'Estado Mayor Central' de las Farc en los departamentos del Meta, Putumayo, Guaviare y Caquetá, en el que amenazan a candidatos.



“Entendiendo que en Colombia hay partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político-militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos”, dicen.

Disidentes del autodenominado Estado Mayor Central reunidos en Sabanas del Yarí, en Caquetá.

Frente a este panorama, el ministro Velasco aseguró que el Gobierno está preparando una estrategia. "Una de las primeras acciones es reforzar la seguridad de los alcaldes que han tenido que abandonar sus zonas para que puedan volver y despachar desde su territorio", expuso.



Velasco manifestó que se van a garantizar las elecciones regionales, pues es obligación del Gobierno. Además manifestó que pese al aumento de hechos violentos y amenazas, "no estamos volviendo a los tiempos" cuando las guerrillas se tomaban los territorios en época electoral.



(En otras noticias: El robo de 7.000 dólares que desató polémica entre mano derecha de Petro y su exniñera)

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior.

Por otro lado, agregó: "Cuando uno recibe una amenaza como la que ha recibido, esto no es con carticas ni mensajitos, esto es con actuaciones que evidentemente está preparando la Fuerza Pública".



(Le sugerimos: ¿Por qué se critica el tono del comisionado de Paz Danilo Rueda frente a disidencias?)



Respecto a las elecciones que habrá este domingo (consultas populares, internas e interpartidistas de los partidos), el ministro del Interior aseguró que por ahora no se ha tomado la decisión si habrá o no ley seca.



